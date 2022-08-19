https://ukraina.ru/20220819/1037839940.html

Тернополь в период СВО. "Могилизация" галичан и атака на Почаевскую лавру

Тернополь в период СВО. "Могилизация" галичан и атака на Почаевскую лавру - 19.08.2022 Украина.ру

Тернополь в период СВО. "Могилизация" галичан и атака на Почаевскую лавру

Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T08:53

2022-08-19T08:53

2022-08-19T09:27

эксклюзив

тернополь

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В Тернополе, одном из городов Галичины, почти ежедневно проходят похороны украинских военнослужащих.Похороны в этом регионе традиционно сопровождаются массовым преклонением колен всей похоронной процессией под черно-красными и государственными флагами. Иногда цепочки ставших на колени людей можно встретить на въездах в села области: с востока и юга Украины ежедневно прибывают гробы или похоронки.Складывается впечатление, что в Тернопольской области существенно больше погибших и раненых, чем в соседних областях. В ответ тернопольские артиллеристы из 44-й отдельной бригады имени Даниила Апостола публикуют на своей странице в Фейсбуке кадры, где они якобы обстреливают крымский аэродром.Забривают в ВСУ здесь тоже активнее, чем в других регионах. Только в июле за мелкие правонарушения или просто случайным прохожим выдали более 2000 повесток. Недавно в городе повестку вручили даже женщине за нарушение комендантского часа. Впоследствии в военкомате лишь удивились, что она действительно явилась. Переселенцу из Харькова Илье Водовозову повестку выдали дважды, несмотря на предыдущий диагноз «негоден» и недавнюю операцию по корректировке зрения.На этом фоне несколько циничным выглядит торжественное открытие казино в начале августа возле муниципалитета города в отеле «Тернополь» под рестораном «Панорама». Местные власти мотивируют открытие казино необходимостью создания рабочих мест.Тем не менее, на Тернопольском пруду, бывшем Комсомольском озере, каждый вечер проходят вечеринки, а пьяные компании с галицким диалектом и на чистейшем русском языке травят анекдоты. Для местного диалекта характерна интонация, типичная для немецкого, когда тон повышается на ударном слове в конце предложения, что делает интонацию как бы вопросительной. Как следствие, интуитивно жители других регионов Украины слышат в любом утвердительном предложении какой-то вопрос.На рынке Тернополя бойко торгуют томатами, кабачками, сливами и виноградом, быстро переходя на русский язык, если понимают, что перед ними внутренние переселенцы. Вместе с тем, в городских чатах и местных СМИ националисты активно провоцируют ненависть в отношении сограждан с востока, которые якобы могут «испортить» чисто украинский город. С июня мэрия города официально запретила исполнение уличными музыкантами песен на русском языке. Предшествовала этому череда нападений агрессивных националистов. Вероятно, и по этой причине в области относительно немного переселенцев — их около 30 000. Примерно столько же переселенцев предпочли переехать в другой регион, после кратковременного пребывания в Тернополе. Парадокс Галичины в том, что здесь чаще всего говорят о единстве Украины, но своими считают по старинке лишь жителей своего города, района или села.В 1920 году Тернополь, который тогда назывался Тарнополь, ненадолго стал столицей Галицкой советской республики, отдельной от Украины. В этом недолговечном государственном образовании было сразу три государственных языка: украинский, польский и идиш. Однако сейчас никто из жителей небольшого города не слышал, что он когда-то был столицей, пусть и несколько месяцев.Националисты и неонацисты фактически полностью формируют политический спектр области. Основным своим противником они долгие годы считают каноническую УПЦ (МП), с которой неустанно воюют. На севере области находится Почаевская лавра, место паломничества тысяч православных. Многие из них селятся неподалеку от лавры, формируя как бы осажденный остров в националистическом окружении. СБУ области с весны вручает подозрение то одной, то другой религиозной женщине из Почаева, обвиняя их в распространении «пророссийских нарративов». Как верующие, так и священнослужители Почаева говорят о беспрецедентном давлении. Многие пытаются уехать из страны, но далеко не всех выпускают, так как «могилизацию» никто не отменял.Многим жителям Тернополя и области свойственно ощущать себя «цветом нации», так как регион менее всего подвергался индустриализации, сохранив сельский образ жизни, даже при переселении в городские кварталы. Такое убеждение является результатом долгих лет государственной пропаганды и работы Греко-католических священников региона. Примечательно, что наибольшую убежденность в этом проявляют нынешние 40—50-летние, чья молодость пришлась на период перестройки и провозглашения независимости. Подросткам Тернополя по большей части всё равно, а назойливая националистическая пропаганда в одно ухо влетает, а в другое — вылетает. Хотя это еще не значит, что через несколько лет они не разделят националистических взглядов своих «кланов» и «больших семей», которые до сих пор определяют жизнь молодых жителей региона.

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, тернополь