https://ukraina.ru/20220819/1037820464.html
Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - Царев
Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - Царев - 19.08.2022 Украина.ру
Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - Царев
Украина шантажирует Россию обстрелами Запорожской АЭС (ЗАЭС). Если Россия отключит ее от подачи электричества на Украину, обстрелы усилятся. Не отключит – все равно продолжатся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев
2022-08-19T07:30
2022-08-19T07:30
2022-08-19T07:30
новости
царев
запорожская аэс
обстрелы
днепропетровск
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По мнению политика, Киев пошел ва-банк, усилив обстрелы ЗАЭС. Украине нужна электроэнергия, чтобы зимой продавать ее Европе.Полную версию интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, царев, запорожская аэс, обстрелы, днепропетровск
Новости, Царев, Запорожская АЭС, обстрелы, Днепропетровск
Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - Царев
Украина шантажирует Россию обстрелами Запорожской АЭС (ЗАЭС). Если Россия отключит ее от подачи электричества на Украину, обстрелы усилятся. Не отключит – все равно продолжатся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев
"Вполне возможно, до тех пор, пока мы не освободим ту часть территории Днепропетровской области, с которой можно обстреливать Запорожскую АЭС. Конечно же, если бы мы это сделали, ситуация экономическая и энергетическая на Украине была бы совершенно другой", - рассказал Царев.
По мнению политика, Киев пошел ва-банк, усилив обстрелы ЗАЭС. Украине нужна электроэнергия, чтобы зимой продавать ее Европе.
Полную версию интервью можно прочитать здесь