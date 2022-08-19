Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - Царев

"Вполне возможно, до тех пор, пока мы не освободим ту часть территории Днепропетровской области, с которой можно обстреливать Запорожскую АЭС. Конечно же, если бы мы это сделали, ситуация экономическая и энергетическая на Украине была бы совершенно другой", - рассказал Царев.