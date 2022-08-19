Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - Царев - 19.08.2022 Украина.ру
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Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - Царев
Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - Царев - 19.08.2022 Украина.ру
Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - Царев
Украина шантажирует Россию обстрелами Запорожской АЭС (ЗАЭС). Если Россия отключит ее от подачи электричества на Украину, обстрелы усилятся. Не отключит – все равно продолжатся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев
2022-08-19T07:30
2022-08-19T07:30
новости
царев
запорожская аэс
обстрелы
днепропетровск
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По мнению политика, Киев пошел ва-банк, усилив обстрелы ЗАЭС. Украине нужна электроэнергия, чтобы зимой продавать ее Европе.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220720/1036689185.html
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новости, царев, запорожская аэс, обстрелы, днепропетровск
Новости, Царев, Запорожская АЭС, обстрелы, Днепропетровск

Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - Царев

07:30 19.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожскую АЭС посетили иностранные журналисты
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Украина шантажирует Россию обстрелами Запорожской АЭС (ЗАЭС). Если Россия отключит ее от подачи электричества на Украину, обстрелы усилятся. Не отключит – все равно продолжатся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев
"Вполне возможно, до тех пор, пока мы не освободим ту часть территории Днепропетровской области, с которой можно обстреливать Запорожскую АЭС. Конечно же, если бы мы это сделали, ситуация экономическая и энергетическая на Украине была бы совершенно другой", - рассказал Царев.
По мнению политика, Киев пошел ва-банк, усилив обстрелы ЗАЭС. Украине нужна электроэнергия, чтобы зимой продавать ее Европе.
Полную версию интервью можно прочитать здесь
Днепр вид Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 14:50Спецоперация
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НовостиЦаревЗапорожская АЭСобстрелыДнепропетровск
 
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