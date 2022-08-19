https://ukraina.ru/20220819/1037804445.html

Безпалько: ШОС — это уже альтернатива НАТО и ЕС

Безпалько: ШОС — это уже альтернатива НАТО и ЕС - 19.08.2022 Украина.ру

Безпалько: ШОС — это уже альтернатива НАТО и ЕС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) претендует на то, чтобы быть альтернативным центром для стран, которые не вписываются в западную модель мирового устройства, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

2022-08-19T04:30

2022-08-19T04:30

2022-08-19T04:30

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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.По его мнению, в рамках отношений между этими странами ШОС могут завязаться союзнические отношения, в том числе и на военной основе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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шос, нато, ес, новости, богдан безпалько