https://ukraina.ru/20220819/1037804445.html
Безпалько: ШОС — это уже альтернатива НАТО и ЕС
Безпалько: ШОС — это уже альтернатива НАТО и ЕС - 19.08.2022 Украина.ру
Безпалько: ШОС — это уже альтернатива НАТО и ЕС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) претендует на то, чтобы быть альтернативным центром для стран, которые не вписываются в западную модель мирового устройства, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-08-19T04:30
2022-08-19T04:30
2022-08-19T04:30
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богдан безпалько
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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.По его мнению, в рамках отношений между этими странами ШОС могут завязаться союзнические отношения, в том числе и на военной основе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
шос, нато, ес, новости, богдан безпалько
ШОС, НАТО, ЕС, Новости, Богдан Безпалько
Безпалько: ШОС — это уже альтернатива НАТО и ЕС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) претендует на то, чтобы быть альтернативным центром для стран, которые не вписываются в западную модель мирового устройства, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
ШОС — это уже альтернатива НАТО и ЕС. Это организация, которая претендует на то, чтобы быть альтернативным центром для стран, которые не вписываются в западную модель мирового обустройства. И то, что туда начинают входить страны, которые раньше не стремились, говорит о том, что организация будет расти, авторитет будет расти, она будет приобретать новые функции.
Богдан Безпалько
политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова
По его мнению, в рамках отношений между этими странами ШОС могут завязаться союзнические отношения, в том числе и на военной основе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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