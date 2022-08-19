https://ukraina.ru/20220819/1037709394.html

Будет ли в Сербии военная база России? или "Путин блефует"?

Будет ли в Сербии военная база России? или "Путин блефует"? - 19.08.2022 Украина.ру

Будет ли в Сербии военная база России? или "Путин блефует"?

Пока что точного ответа на эти вопросы нет. Но события в Сербии разворачиваются чрезвычайно стремительно. Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T10:15

2022-08-19T10:15

2022-08-19T11:18

владимир путин

сербия

россия

военная база

александр вучич

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Пока что точного ответа на эти вопросы нет. Но события в Сербии разворачиваются чрезвычайно стремительно.Чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ограничился комментарием о том, что «это дело двух стран»:«Вопрос о развертывании российских военных баз на территории Сербского государства решается только Белградом и Москвой».А вот профессор, политолог и востоковед Евгений Сатановский сказал так:«Говорят, что Путин блефует. Путин блефует. Он ничего не поставит. Я это слышу с большим интересом. Хотя последний человек, который блефует, по-моему, это как раз он... Суворов где воевал? Швейцария, Италия — и ничего. У него как с логистикой было?».Интересно, что два, три или пять лет тому назад ответ на подобный вопрос был бы абсолютно однозначным — нет.Несмотря на постоянные уверения в дружбе с Москвой, Сербия уверенно шла в Евросоюз, ускоряя темп. И кстати, с тем же президентом во главе. Что же поменялось?Изменилась не только внешняя, но и внутренняя политическая ситуация.Особенно с учётом последних событий, которые взорвали общественное мнение в Сербии. Но главные взрывы — впереди. Сейчас идёт только подготовка к ним.Ближайшие точки бифуркации — в сентябре.Косово. Жаркий сентябрь1 сентября должна возобновиться конфликтная ситуация на границе с Косово.В Косово готовился общественный конфликт, с угрозой быстрого перерастания в вооруженные столкновения, ещё в июле. Сербов, живущих в Косово, правительство непризнанной республики хотело лишить сербских паспортов.Президент Вучич обещал ответить на эту провокацию. Вооруженные силы Сербии стягивались к границе Косово.Пока что, по указанию из США, его перенесли. Но что будет в сентябре? Зависит от того, что прикажут делать внешние силы, управляющие Косово. Сербия же заявила, что готова защищать своих граждан.Поэтому слова, — пока что только слова, — о русской военной базе — в преддверии этого объявленного и широко анонсированного конфликта прозвучали как нельзя более кстати.Вторая причина, почему Сербия может взорваться в сентябре, не так широко известна. Но она тоже имеет отношение к «внешнему управлению» страной. НАТО-прайдУже сейчас поднимается волна ненависти к «НАТО-прайду», как называют в Сербии гей-парад. Он должен пройти в Белграде в сентябре.На него собираются съехаться гомосексуалисты и лесбиянки всей Европы. 97 процентов сербов выступают категорически против этого «парада срама», как его называют в стране.Православная церковь объявила, что будет проводить литии, так называются специальные шествия и молебны, которые проводятся во время общественных бедствий.Первая же лития в Белграде в воскресенье собрала 50 тысяч участников. Что же будет в сентябре?ЕС и Страна-колонияИ первое, и второе события — искусственно созданные конфликты, которые заставляют сербов чувствовать себя страной-колонией.Конечно же, здесь, в Сербии, с воодушевлением поддерживают Россию, особенно сейчас. СВО считают безусловным началом антиколониального движения и категорически приветствуют.Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России в 2022 году.Когда канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил сербам, что они никогда не вступят в ЕС», если не введут санкции против России, это, наверное, вызвало у руководства страны только кривые усмешки.Сегодня отношение сербов к ЕС — тотальное разочарование. На последний доклад комиссара ЕС, о том, что Сербия опять «не готова к вступлению», в 2021 году, президент Вучич отреагировал крайне резко: «Хватит уже терпеть эту ложь!».Но напыщенные и чванливые чиновники Евросоюза продолжают считать, что для сербов ЕС — это рай на земле. Хотя это давно уже не так, даже в воображении самого далёкого от политики жителя страны.Вступление Сербии в ЕС запланировано на 2029 год! Будет ли к тому времени вообще существовать Евросоюз? «Морковка» вступления в ЕС, с помощью которой Сербию заставляли делать уступки «западным партнёрам», стала абсолютно непривлекательной.Причём процессы эти идут с огромным ускорением. Запад просто не успевает за новыми настроениями сербского общества.Ещё в 2016 году Александр Вучич возглавил «проевропейскую коалицию» партий и победил именно с лозунгами «ускоряемся в Европу». В 2017 он стал президентом с той же темой «скорей в ЕС».Но все поменялось.Причины всего происходящего: «безграмотная и высокомерная политика Евросоюза» ирост внутреннего патриотизма в Сербии. И, наверное, не в последнюю очередь — экономическая ситуация. Сербия готова к предстоящей зиме гораздо лучше большинства стран Европы.Почему Александр Вучич так резко отреагировал на возможный прецедент в Косово?У него появилось гораздо большее пространство для маневра, из-за внешней ситуации. А с другой стороны — это пространство маневра резко сузилось из-за внутренней ситуации в Сербии.Причина — в результатах выборов в Сербии весной 2022 года, где Вучич триумфально выиграл выборы, а его партия — не совсем.Сенсации выборов 2022В апреле 2022 года, на выборах президента и парламента Сербии, произошло три сенсации. Одна была ожидаемой — победа действующего президента Александра Вучича в первом туре.Вторая — менее ожидаемая. Это полный провал «прозападной» коалиции партий и их кандидата Здравко Поноша. Самой коалиции прочили если не победу, то достойное место в парламенте. Но получилось наоборот.Сам Здравко Понош, отставной генерал, умудрился сказать, что он не исключает членства Сербии в НАТО. «Никогда не говори никогда НАТО», — якобы так немного лирически сказал генерал. Потом, правда, он это отрицал, но не помогло. В стране 80 процентов, если не больше, выступают против членства в НАТО.И третья сенсация, которую никто не ожидал — беспрецедентная потеря мест в парламенте партией президента Вучича.Сербская прогрессивная партия потеряла с прошлых выборов больше четверти голосов избирателей — с 60 до 43 процентов.Сам Вучич сказал: «Влияние украинского кризиса на результаты выборов было огромным... Я сам виноват». Из-за «ответственного отношения» партия потеряла голоса, «потому что не заигрывала с народом». Кто же эти голоса получил?Партии, которые выступали за союз с Россией, в большей степени, чем это делает осторожный «многовекторный» Вучич. Они были против вступления страны в НАТО, как и Вучич. Но и против вступления в ЕС, куда Вучич всё-таки, на словах, продолжает стремиться.Партии «Заветники» и «Патриотический блок» использовали в предвыборной агитации не только пророссийскую риторику, но даже портреты президента России.Один из кандидатов в президенты прибыл в Центризбирком на машине с русским и сербским флагами и большой буквой Z. Правда, большого количества голосов он в итоге не набрал.На выборах президента народ Сербии проголосовал всё-таки за Вучича. Одно дело — раздавать обещания и ездить с флагом России по Белграду. И совершенно другое — противостоять давлению чиновников Евросоюза, еврокомиссаров и звонков из США. По словам Вучича, давление на него было оказано беспрецедентное.СанкцииТребовали ввести санкции против России. Но президент Сербии выстоял. Сербия не ввела санкции против России, отказалась поставлять оружие Украине. И отказалась предоставить свою территорию для транзита оружия из других стран.Вучич прекрасно знает настроения народа. И даже, скорее всего, поддерживает эти настроения. «Сербия и Россия — братья навек».Он демонстративно подчеркивает свою дружбу с президентом России. В Москве говорит по-русски (хорошо знает и русский, и английский язык).Он присутствовал на параде Победы в Москве и даже прошёл рядом с президентом России в рядах «Бессмертного полка».Всю семью со стороны отца Вучича вырезали во время войны усташи, спаслась чудом только беременная бабушка.Экономика У Сербии сейчас первое место по росту ВВП в Европе. 7,5 процентов роста за прошлый год.На майские праздники в этом году из страны отдохнуть и «за покупками» выехало 10 процентов населения. Беспрецедентная цифра.Это, конечно, заслуга правительства и президента, о чем Вучич сразу же сообщил.Сейчас он постоянно подчёркивает, как хорошо Сербия с помощью России подготовилась к зиме, сколько газа в хранилищах, по какой дешёвой цене его закупили. И почему бы ему этим не гордиться? К зиме Сербия готова явно лучше, чем Германия, например. Так что кто кому ещё должен указывать?Путь ВучичаМетаморфозы в настроениях сербского общества лучше всего можно проследить по биографии самого Александра Вучича.При всём своём личном стремлении к власти и необходимости бесконечно лавировать, в глубине души он «абсолютно прорусский человек», как сказал о нём Воислав Шешель, сербский политик и бывший узник трибунала Гааги. Воислав Шешель, безусловно, знает настоящего Вучича.Ведь именно он сделал его генеральным секретарём Радикальной партии. Вучичу было тогда 26 лет. Он работал журналистом на радио.Вступил в Радикальную партию Сербии он в 1992 году.Александр Вучич работал со всеми, чьи фамилии на слуху. Если не работал, то общался. Он сам говорил: «Я брал интервью у Караджича и играл в шахматы с Ратко Младичем». Кстати, Вучич был в свое время чемпионом Белграда по шахматам среди юношей.Он успел не только поработать с Воиславом Шешелем, но и был министром информации в правительстве Милошевича.Потом ушёл из Радикальной в Прогрессивную партию, которую создал будущий президент Сербии Николич. Точнее, они вместе ушли из Радикальной партии. Николич был фактически лидером радикалов после ареста Шешеля в Гааге в 2003 году.«Шахматист»При президенте Николиче Александр Вучич работал в должности министра обороны, потом — премьер-министра. После чего объявил ему о своем желании баллотироваться в президенты.Николич уступил место молодому представителю своей партии. Не без борьбы. Но у Вучича нашлись аргументы.Видимо, шахматист Вучич создал такую комбинацию, при которой у его бывшего соратника и покровителя не оставалось других ходов.Тем более что он мастер удивительных манипуляций. Это даже не назовёшь манипуляциями. Вучич за годы — десятилетия уже — жизни в политике научился подавать одно и то же событие с разных сторон в разных местах.В ЕС его считали и считают единственным политиком, кто своим «прагматичным национализмом» сможет не допустить к власти не прагматичных радикальных, вроде Воислава Шешеля.В России его считали и считают защитником общих ценностей, преданным соратником.При этом и одно, и другое — чистая правда.«Мы ускорим наш европейский путь», — так совсем недавно говорил Вучич.Дальнейший политический путь Вучича можно назвать «колебался вместе с линией партии».В 2016 он возглавил проевропейскую коалицию. После его победы агентство «Ассошиэйтед пресс» писало, что Вучич «оставил позади пророссийские силы, несмотря на сопротивление правых, которые хотят быть с Россией».На выборах 2020 его коалиция набрала 60 процентов и получила 188 мест в парламенте из 250.И тут Европарламент подготовил доклад. Сербия «не готова» к вступлению, она дружит с Россией и Китаем, а Вучич лично дружит с Путиным.Главное же обвинение — Вучич лично способствует «делигитимации государственности Косово».И произошел разворот.«Хватит слушать ложь!», — взорвался Вучич. А по поводу «делигитимации Косово» сказал, что он этим гордится.ШешельСегодня Шешель говорит про Вучича: «Я сел, и Вучич ушёл из моей партии».Нет, сел он в 2003, а Вучич покинул партию в 2008. Шешель был арестован в Гааге трибуналом, куда явился по личной инициативе. Хотел дать показания и лично доказать, что невиновен. Но был арестован и просидел в камере предварительного заключения 11 лет! Что является печальным рекордом для Европы, а, может быть, и для мира.11 лет в камере предварительного заключения. Его вину так называемый Трибунал по Югославии доказать за эти 11 лет не смог. Шешеля в конце концов выпустили из тюрьмы после вердикта врачей, подтвердивших у него онкологию. Ещё в тюрьме он был прооперирован.Из камеры его выпустили, вполне очевидно, почему: не хотели продолжить репутацию Трибунала как «убийцы сербов» после смерти в тюрьме Гааги президента Югославии Слободана Милошевича. Тем более что вина Шешеля за все эти годы не была доказана.А Воислав Шешель, слава богу, жив! С правосудием же Гааги началась какая-то странная и очень подозрительная история. Сначала Трибунал его оправдал. Потом спохватились и осудили на 12 лет. Но зачли годы, проведенные в камере, поэтому Шешель и сейчас на свободе и активно участвует в политической жизни Сербии.Естественно, он соратник президента Вучича, хотя и с некоторыми оговорками. Основное требование: надо быть ближе к России.И вот уже недавно прозвучало мнение одного из депутатов, кстати, партии Вучича: «Шешеля в премьер-министры!». Это, конечно, будет здоровенная оплеуха ЕС и всему лживому «европейскому сообществу».Лесбиянка во главе правительстваСегодня премьер-министр Сербии — Ана Брнабич — открытая лесбиянка, что, конечно же, было данью «общеевропейским ценностям». Но вот-вот правительство должно будет поменяться. В августе или в сентябре.Ана Брнабич окончила два западных вуза. Долго работала в USAID, американском фонде для воспитания управленцев в странах-колониях. Часто высказывается против России.После того как премьером Сербии была лесбиянка из американской сетки управления, наверное, это будет слишком радикальный переход — сделать премьером узника Гааги, отсидевшего 11 лет в КПЗ. Но Сербия видала и не такие кульбиты.Военная базаТак что же всё-таки с военной базой России на Балканах? Пока что это, конечно, политические заявления. Хотя всем очевидно, что это обсуждение возникло не просто так.Вучич даёт понять, что и у него, «умеренного», терпение может закончиться.Россия даёт понять, что и у нее есть возможность «расширения на запад».Все остальные дают понять, что «это невозможно и Путин блефует».А после сентябрьских событий — увидим, что будет. Пока что все готовятся к сентябрю.И только Сербская православная церковь и её покровитель святой Савва уверены в том, что будет. Не сегодня, так завтра.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

владимир путин, сербия, россия, военная база, александр вучич