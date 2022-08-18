Все службы Энергодара приведены в боевую готовность из-за возможной провокацией на ЗАЭС - 18.08.2022 Украина.ру
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Все службы Энергодара приведены в боевую готовность из-за возможной провокацией на ЗАЭС
Все службы Энергодара приведены в боевую готовность из-за возможной провокацией на ЗАЭС - 18.08.2022 Украина.ру
Все службы Энергодара приведены в боевую готовность из-за возможной провокацией на ЗАЭС
Все службы Энергодара приведены в боевую готовность на случай провокации ВСУ на Запорожской АЭС, сообщает 18 августа "RT на русском", ссылаясь на местные власти
2022-08-18T17:21
2022-08-18T17:21
новости
энергодар
запорожская аэс
провокация
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О возможности провокации в связи с визитом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша ранее в четверг предупредил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Минобороны также опубликовало карту вероятных последствий в случае ЧП на ЗАЭС.*Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию и Словакию", - заявили в ведомстве.В Минобороны предупредили, что такое ЧП вызовет массовую миграцию и будет иметь гораздо более плачевные последствия, чем энергетический кризис в Европе.По данным ведомства, провокация техногенной катастрофы со стороны ВСУ ориентировочно может быть инсценирована на ЗАЭС до 19 августа. Это планируется устроить для того, чтобы оказания влияние на генсека ООН и весь мир для прикрытия выгодных Киеву решений.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что странам Запада, которые не хотят положить конец ядерному терроризму вокруг Запорожской АЭС нет никаких оправданий.
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новости, энергодар, запорожская аэс, провокация
Новости, Энергодар, Запорожская АЭС, провокация

Все службы Энергодара приведены в боевую готовность из-за возможной провокацией на ЗАЭС

17:21 18.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Все службы Энергодара приведены в боевую готовность на случай провокации ВСУ на Запорожской АЭС, сообщает 18 августа "RT на русском", ссылаясь на местные власти
О возможности провокации в связи с визитом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша ранее в четверг предупредил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны также опубликовало карту вероятных последствий в случае ЧП на ЗАЭС.
*Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию и Словакию", - заявили в ведомстве.
В Минобороны предупредили, что такое ЧП вызовет массовую миграцию и будет иметь гораздо более плачевные последствия, чем энергетический кризис в Европе.
По данным ведомства, провокация техногенной катастрофы со стороны ВСУ ориентировочно может быть инсценирована на ЗАЭС до 19 августа. Это планируется устроить для того, чтобы оказания влияние на генсека ООН и весь мир для прикрытия выгодных Киеву решений.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что странам Запада, которые не хотят положить конец ядерному терроризму вокруг Запорожской АЭС нет никаких оправданий.
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
13:24
"Обвинят в ядерном терроризме": Минобороны РФ раскрыло детали готовящейся провокации КиеваВСУ совершили 12 обстрелов Запорожской АЭС за месяц, в результате зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе. Об этом 18 августа сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов
 
НовостиЭнергодарЗапорожская АЭСпровокация
 
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Заголовок открываемого материала
17:42Эксперт рассказал, произойдёт ли на ЗАЭС ядерная катастрофа из-за обстрелов ВСУ
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