https://ukraina.ru/20220818/1037836254.html
Все службы Энергодара приведены в боевую готовность из-за возможной провокацией на ЗАЭС
Все службы Энергодара приведены в боевую готовность из-за возможной провокацией на ЗАЭС - 18.08.2022 Украина.ру
Все службы Энергодара приведены в боевую готовность из-за возможной провокацией на ЗАЭС
Все службы Энергодара приведены в боевую готовность на случай провокации ВСУ на Запорожской АЭС, сообщает 18 августа "RT на русском", ссылаясь на местные власти
2022-08-18T17:21
2022-08-18T17:21
2022-08-18T17:21
новости
энергодар
запорожская аэс
провокация
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О возможности провокации в связи с визитом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша ранее в четверг предупредил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Минобороны также опубликовало карту вероятных последствий в случае ЧП на ЗАЭС.*Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию и Словакию", - заявили в ведомстве.В Минобороны предупредили, что такое ЧП вызовет массовую миграцию и будет иметь гораздо более плачевные последствия, чем энергетический кризис в Европе.По данным ведомства, провокация техногенной катастрофы со стороны ВСУ ориентировочно может быть инсценирована на ЗАЭС до 19 августа. Это планируется устроить для того, чтобы оказания влияние на генсека ООН и весь мир для прикрытия выгодных Киеву решений.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что странам Запада, которые не хотят положить конец ядерному терроризму вокруг Запорожской АЭС нет никаких оправданий.
https://ukraina.ru/20220818/1037811225.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергодар, запорожская аэс, провокация
Все службы Энергодара приведены в боевую готовность из-за возможной провокацией на ЗАЭС
Все службы Энергодара приведены в боевую готовность на случай провокации ВСУ на Запорожской АЭС, сообщает 18 августа "RT на русском", ссылаясь на местные власти
О возможности провокации в связи с визитом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша ранее в четверг предупредил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны также опубликовало карту вероятных последствий в случае ЧП на ЗАЭС.
*Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию и Словакию", - заявили в ведомстве.
В Минобороны предупредили, что такое ЧП вызовет массовую миграцию и будет иметь гораздо более плачевные последствия, чем энергетический кризис в Европе.
По данным ведомства, провокация техногенной катастрофы со стороны ВСУ ориентировочно может быть инсценирована на ЗАЭС до 19 августа. Это планируется устроить для того, чтобы оказания влияние на генсека ООН и весь мир для прикрытия выгодных Киеву решений.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что странам Запада, которые не хотят положить конец ядерному терроризму вокруг Запорожской АЭС нет никаких оправданий.