https://ukraina.ru/20220818/1037836254.html

Все службы Энергодара приведены в боевую готовность из-за возможной провокацией на ЗАЭС

Все службы Энергодара приведены в боевую готовность из-за возможной провокацией на ЗАЭС - 18.08.2022 Украина.ру

Все службы Энергодара приведены в боевую готовность из-за возможной провокацией на ЗАЭС

Все службы Энергодара приведены в боевую готовность на случай провокации ВСУ на Запорожской АЭС, сообщает 18 августа "RT на русском", ссылаясь на местные власти

2022-08-18T17:21

2022-08-18T17:21

2022-08-18T17:21

новости

энергодар

запорожская аэс

провокация

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О возможности провокации в связи с визитом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша ранее в четверг предупредил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Минобороны также опубликовало карту вероятных последствий в случае ЧП на ЗАЭС.*Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию и Словакию", - заявили в ведомстве.В Минобороны предупредили, что такое ЧП вызовет массовую миграцию и будет иметь гораздо более плачевные последствия, чем энергетический кризис в Европе.По данным ведомства, провокация техногенной катастрофы со стороны ВСУ ориентировочно может быть инсценирована на ЗАЭС до 19 августа. Это планируется устроить для того, чтобы оказания влияние на генсека ООН и весь мир для прикрытия выгодных Киеву решений.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что странам Запада, которые не хотят положить конец ядерному терроризму вокруг Запорожской АЭС нет никаких оправданий.

https://ukraina.ru/20220818/1037811225.html

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новости, энергодар, запорожская аэс, провокация