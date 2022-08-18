https://ukraina.ru/20220818/1037830515.html

Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и "Азовсталь"

Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и "Азовсталь" - 18.08.2022 Украина.ру

Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и "Азовсталь"

Украинский бизнесмен, владелец металлургических предприятий "Азовсталь" и ММК Ринат Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и заводы, но только если город отдадут Украине. Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Wiadomości

2022-08-18T16:25

2022-08-18T16:25

2022-08-18T16:25

новости

мариуполь

ахметов

днр

россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/75/1034067559_0:0:3384:1903_1920x0_80_0_0_1602b5ac9f1236f8a13d9899a75e01e7.jpg

Ахметов не поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Бизнесмен считает, что Киев захватит Мариуполь, если Украина получит достаточную военную помощь от Запада.В июне Ахметов подал в Европейский суд по правам человека иск к Российской Федерации о компенсации ущерба за почти разрушенные в результате боевых действий завод "Азовсталь" и металлургический комбинат имени Ильича. Россия вышла из Совета Европы, "ответ будет очевиден", прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.20 мая в Минобороны России сообщили о полном освобождении Мариуполя. Укрывавшиеся на "Азовстали" украинские военнослужащие сложили оружие и сдались в плен. На территории завода планируют построить технопарк, заявил в августе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Мариуполь входит в состав Донецкой Народной Республики.

https://ukraina.ru/20220706/1034298932.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мариуполь, ахметов, днр, россия, сво