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Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и "Азовсталь"
Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и "Азовсталь" - 18.08.2022 Украина.ру
Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и "Азовсталь"
Украинский бизнесмен, владелец металлургических предприятий "Азовсталь" и ММК Ринат Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и заводы, но только если город отдадут Украине. Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Wiadomości
2022-08-18T16:25
2022-08-18T16:25
2022-08-18T16:25
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Ахметов не поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Бизнесмен считает, что Киев захватит Мариуполь, если Украина получит достаточную военную помощь от Запада.В июне Ахметов подал в Европейский суд по правам человека иск к Российской Федерации о компенсации ущерба за почти разрушенные в результате боевых действий завод "Азовсталь" и металлургический комбинат имени Ильича. Россия вышла из Совета Европы, "ответ будет очевиден", прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.20 мая в Минобороны России сообщили о полном освобождении Мариуполя. Укрывавшиеся на "Азовстали" украинские военнослужащие сложили оружие и сдались в плен. На территории завода планируют построить технопарк, заявил в августе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Мариуполь входит в состав Донецкой Народной Республики.
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новости, мариуполь, ахметов, днр, россия, сво
Новости, Мариуполь, Ахметов, ДНР, Россия, СВО
Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и "Азовсталь"
Украинский бизнесмен, владелец металлургических предприятий "Азовсталь" и ММК Ринат Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и заводы, но только если город отдадут Украине. Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Wiadomości
Ахметов не поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Бизнесмен считает, что Киев захватит Мариуполь, если Украина получит достаточную военную помощь от Запада.
"Лично я не пожалею для этого ни сил, ни средств. В украинском Мариуполе мы обязательно восстановим наши заводы, и мариупольская сталь снова будет достойно конкурировать на мировых рынках", - сказал Ахметов.
В июне Ахметов подал в Европейский суд по правам человека иск к Российской Федерации о компенсации ущерба за почти разрушенные в результате боевых действий завод "Азовсталь" и металлургический комбинат имени Ильича. Россия вышла из Совета Европы, "ответ будет очевиден", прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
20 мая в Минобороны России сообщили о полном освобождении Мариуполя. Укрывавшиеся на "Азовстали" украинские военнослужащие сложили оружие и сдались в плен. На территории завода планируют построить технопарк, заявил в августе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Мариуполь входит в состав Донецкой Народной Республики.