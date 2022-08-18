Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и "Азовсталь" - 18.08.2022 Украина.ру
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Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и "Азовсталь"
Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и "Азовсталь" - 18.08.2022 Украина.ру
Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и "Азовсталь"
Украинский бизнесмен, владелец металлургических предприятий "Азовсталь" и ММК Ринат Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и заводы, но только если город отдадут Украине. Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Wiadomości
2022-08-18T16:25
2022-08-18T16:25
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Ахметов не поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Бизнесмен считает, что Киев захватит Мариуполь, если Украина получит достаточную военную помощь от Запада.В июне Ахметов подал в Европейский суд по правам человека иск к Российской Федерации о компенсации ущерба за почти разрушенные в результате боевых действий завод "Азовсталь" и металлургический комбинат имени Ильича. Россия вышла из Совета Европы, "ответ будет очевиден", прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.20 мая в Минобороны России сообщили о полном освобождении Мариуполя. Укрывавшиеся на "Азовстали" украинские военнослужащие сложили оружие и сдались в плен. На территории завода планируют построить технопарк, заявил в августе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Мариуполь входит в состав Донецкой Народной Республики.
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Новости, Мариуполь, Ахметов, ДНР, Россия, СВО

Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и "Азовсталь"

16:25 18.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВозобновление штурма "Азовстали"
Возобновление штурма Азовстали - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Украинский бизнесмен, владелец металлургических предприятий "Азовсталь" и ММК Ринат Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и заводы, но только если город отдадут Украине. Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Wiadomości
Ахметов не поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Бизнесмен считает, что Киев захватит Мариуполь, если Украина получит достаточную военную помощь от Запада.
"Лично я не пожалею для этого ни сил, ни средств. В украинском Мариуполе мы обязательно восстановим наши заводы, и мариупольская сталь снова будет достойно конкурировать на мировых рынках", - сказал Ахметов.
В июне Ахметов подал в Европейский суд по правам человека иск к Российской Федерации о компенсации ущерба за почти разрушенные в результате боевых действий завод "Азовсталь" и металлургический комбинат имени Ильича. Россия вышла из Совета Европы, "ответ будет очевиден", прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
20 мая в Минобороны России сообщили о полном освобождении Мариуполя. Укрывавшиеся на "Азовстали" украинские военнослужащие сложили оружие и сдались в плен. На территории завода планируют построить технопарк, заявил в августе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Мариуполь входит в состав Донецкой Народной Республики.
Вадим
6 июля, 09:33
Настоящий полковник. Как отставной офицер из Смоленска восстанавливает разрушенный МариупольОтгремели бои на «Азовстали». Мариуполь теперь — мирный тыловой город, более безопасный, нежели Донецк. После тяжелейших боев за город перед ДНР и Россией встала задача не менее тяжелая — сделать разрушенный город пригодным для жизни и даже более притягательным для граждан, чем он был раньше
 
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