Акопов объяснил, почему Эрдоган приехал во Львов последним - 18.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Акопов объяснил, почему Эрдоган приехал во Львов последним
Акопов объяснил, почему Эрдоган приехал во Львов последним - 18.08.2022 Украина.ру
Акопов объяснил, почему Эрдоган приехал во Львов последним
Визитом во Львов турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжает свои попытки укрепить роль Турции как моста и силы, которая играет между Западом и Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
2022-08-18T15:55
2022-08-18T16:13
спецоперация
новости
петр акопов
эрдоган
львов
антониу гутерреш
владимир зеленский
владимир путин
турция
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Он указал, что Эрдоган - последний из лидеров НАТО, который приехал на Украину после начала российской военной спецоперации.Эксперт указал, что цель Эрдогана - выступать в роли посредника между Россией и Западом. Это позволяет ему увеличивать значение Турции как независимого игрока, который в ситуации конфликта Запада и России занимает отдельную позицию, и получает от этого торгово-экономические и политические выгоды.Ранее Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Зеленским и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, петр акопов, эрдоган, львов, антониу гутерреш, владимир зеленский, владимир путин, турция
Спецоперация, Новости, Петр Акопов, Эрдоган, Львов, Антониу Гутерреш, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Турция

Акопов объяснил, почему Эрдоган приехал во Львов последним

15:55 18.08.2022 (обновлено: 16:13 18.08.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
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Читать в
Визитом во Львов турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжает свои попытки укрепить роль Турции как моста и силы, которая играет между Западом и Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
Он указал, что Эрдоган - последний из лидеров НАТО, который приехал на Украину после начала российской военной спецоперации.

Это связано с тем, что он как раз не хотел демонстрировать откровенную поддержку [Владимира] Зеленского против России, как это делали европейцы

Петр Акопов
Пётр Акопов
Политолог и обозреватель РИА Новости
Эксперт указал, что цель Эрдогана - выступать в роли посредника между Россией и Западом. Это позволяет ему увеличивать значение Турции как независимого игрока, который в ситуации конфликта Запада и России занимает отдельную позицию, и получает от этого торгово-экономические и политические выгоды.
- РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 08:20
Турция придумала, как нажиться на отказе Европы от российского газаТурция сможет перепродавать российский газ в Евросоюз, если Брюссель запретит странам ЕС покупать голубое топливо у Москвы. Об этом 21 июля заявил эксперт Левент Йылма в колонке для YeniSafak
Ранее Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Зеленским и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиПетр АкоповЭрдоганЛьвовАнтониу ГутеррешВладимир ЗеленскийВладимир ПутинТурция
 
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