https://ukraina.ru/20220818/1037825354.html

Акопов объяснил, почему Эрдоган приехал во Львов последним

Акопов объяснил, почему Эрдоган приехал во Львов последним - 18.08.2022 Украина.ру

Акопов объяснил, почему Эрдоган приехал во Львов последним

Визитом во Львов турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжает свои попытки укрепить роль Турции как моста и силы, которая играет между Западом и Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов

2022-08-18T15:55

2022-08-18T15:55

2022-08-18T16:13

спецоперация

новости

петр акопов

эрдоган

львов

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владимир зеленский

владимир путин

турция

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Он указал, что Эрдоган - последний из лидеров НАТО, который приехал на Украину после начала российской военной спецоперации.Эксперт указал, что цель Эрдогана - выступать в роли посредника между Россией и Западом. Это позволяет ему увеличивать значение Турции как независимого игрока, который в ситуации конфликта Запада и России занимает отдельную позицию, и получает от этого торгово-экономические и политические выгоды.Ранее Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Зеленским и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220722/1036758736.html

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новости, петр акопов, эрдоган, львов, антониу гутерреш, владимир зеленский, владимир путин, турция