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Акопов объяснил, почему Эрдоган приехал во Львов последним
Акопов объяснил, почему Эрдоган приехал во Львов последним - 18.08.2022 Украина.ру
Акопов объяснил, почему Эрдоган приехал во Львов последним
Визитом во Львов турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжает свои попытки укрепить роль Турции как моста и силы, которая играет между Западом и Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
2022-08-18T15:55
2022-08-18T15:55
2022-08-18T16:13
спецоперация
новости
петр акопов
эрдоган
львов
антониу гутерреш
владимир зеленский
владимир путин
турция
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Он указал, что Эрдоган - последний из лидеров НАТО, который приехал на Украину после начала российской военной спецоперации.Эксперт указал, что цель Эрдогана - выступать в роли посредника между Россией и Западом. Это позволяет ему увеличивать значение Турции как независимого игрока, который в ситуации конфликта Запада и России занимает отдельную позицию, и получает от этого торгово-экономические и политические выгоды.Ранее Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Зеленским и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220722/1036758736.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, петр акопов, эрдоган, львов, антониу гутерреш, владимир зеленский, владимир путин, турция
Спецоперация, Новости, Петр Акопов, Эрдоган, Львов, Антониу Гутерреш, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Турция
Акопов объяснил, почему Эрдоган приехал во Львов последним
15:55 18.08.2022 (обновлено: 16:13 18.08.2022)
Визитом во Львов турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжает свои попытки укрепить роль Турции как моста и силы, которая играет между Западом и Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов