"Появятся новые лидеры": астролог узнала будущее Украины - 18.08.2022 Украина.ру
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"Появятся новые лидеры": астролог узнала будущее Украины
"Появятся новые лидеры": астролог узнала будущее Украины - 18.08.2022 Украина.ру
"Появятся новые лидеры": астролог узнала будущее Украины
Украинский астролог Марина Скади (Марина Соколова) вычислила "день рождения" страны и сделала для нее прогноз, передает tsn.ua 18 августа
2022-08-18T13:22
2022-08-18T13:22
астролог
украина
новости
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Она напомнила, что 24 августа 2022 года Украина отмечает своеобразный день рождения - 31 год независимости. Руководствуясь этим днем и временем, когда был подписан акт независимости, она вывела что Солнце страны "находится на Асценденте Соляра (это начало первого дома, т.е. астрологического дома личности) - положение всегда трактуется позитивно, это позиция лидера"."В течение года Украина станет видимой для всех и даже те, кто мало что слышал о нашей стране, будут восхищаться силой духа и мощью украинского единства. Солнце в первом доме Соляра подчеркивает важность года - это начало нового жизненного цикла, а также показатель хорошего здоровья, физической силы, активности, самостоятельности", - сказала астролог.Про ее словам, есть в карте страны и показатель, указывающий на то, что "никто не сможет прогнуть украинцев и заставить поступиться своими землями"."Украина снова будет пользоваться своими природными ресурсами, сооружениями, промышленными предприятиями", - считает Скади.По ее словам, следующий день Независимости страна отпразднует "в более комфортных условиях, украинцы вернутся домой, большинство семей воссоединятся".В свою очередь многие управленцы навсегда исчезнут из политики, а существующие системы и структуры, будут претерпевать коренные преобразования, указала она.Астролог считает, что в октябре 2022 года будет происходить много событий.Эксперт также пообещала, что какие бы перестановки ни происходили во власти дружественных государств, необходимую помощь Украине будут предоставлять. Также обмен разведданными и сотрудничество между Украиной и дальними странами станет более тесным.Она пообещала смену руководства страны. Заверила, что грядет важный год для всех украинских политиков, олигархов, крупных землевладельцев, собственников. Астролог назвала важнейшими месяцами для Украины - апрель, май, июнь 2023 года."В это время произойдут видимые изменения в нашем государстве, появятся новые лидеры, Украина начнет возрождаться. Для России эти месяцы окажутся очень сложными - будут рушиться устоявшиеся структуры, меняться политический курс страны. Июль 2023 - январь 2024 будет временем вялотекущих процессов, которые максимально проявятся с февраля 2024 года. Украина уверенно закрепит курс в ЕС и НАТО", - указала она.На днях главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отметил преимущество российской артиллерии на линии фронта. По его словам ВС РФ ежедневно порядка 700–800 раз обстреливают позиции Украины, используя от 40 тыс. до 60 тысяч единиц боеприпасов. По его словам, основные усилия российских войск сосредоточены на оттеснении ВСУ из Донецкой области. Наиболее напряженной главнокомандующий назвал ситуацию на оси Авдеевка — Пески — Марьинка.
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астролог, украина, новости
астролог, Украина, Новости

"Появятся новые лидеры": астролог узнала будущее Украины

13:22 18.08.2022
 
© Daniel Tokarets / flickr
© Daniel Tokarets / flickr
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Украинский астролог Марина Скади (Марина Соколова) вычислила "день рождения" страны и сделала для нее прогноз, передает tsn.ua 18 августа
Она напомнила, что 24 августа 2022 года Украина отмечает своеобразный день рождения - 31 год независимости.
Руководствуясь этим днем и временем, когда был подписан акт независимости, она вывела что Солнце страны "находится на Асценденте Соляра (это начало первого дома, т.е. астрологического дома личности) - положение всегда трактуется позитивно, это позиция лидера".
"В течение года Украина станет видимой для всех и даже те, кто мало что слышал о нашей стране, будут восхищаться силой духа и мощью украинского единства. Солнце в первом доме Соляра подчеркивает важность года - это начало нового жизненного цикла, а также показатель хорошего здоровья, физической силы, активности, самостоятельности", - сказала астролог.
Про ее словам, есть в карте страны и показатель, указывающий на то, что "никто не сможет прогнуть украинцев и заставить поступиться своими землями".
"Украина снова будет пользоваться своими природными ресурсами, сооружениями, промышленными предприятиями", - считает Скади.
По ее словам, следующий день Независимости страна отпразднует "в более комфортных условиях, украинцы вернутся домой, большинство семей воссоединятся".
В свою очередь многие управленцы навсегда исчезнут из политики, а существующие системы и структуры, будут претерпевать коренные преобразования, указала она.
Астролог считает, что в октябре 2022 года будет происходить много событий.

"На первый взгляд может показаться, что все очень плохо, но <...> нужно собрать волю в кулак и не сломаться... К концу 2022 года Украина обретет явные преимущества на фронте, и российская армия больше не сможет противостоять ВСУ", - заверила она.

Эксперт также пообещала, что какие бы перестановки ни происходили во власти дружественных государств, необходимую помощь Украине будут предоставлять. Также обмен разведданными и сотрудничество между Украиной и дальними странами станет более тесным.
Она пообещала смену руководства страны. Заверила, что грядет важный год для всех украинских политиков, олигархов, крупных землевладельцев, собственников.
Астролог назвала важнейшими месяцами для Украины - апрель, май, июнь 2023 года.
"В это время произойдут видимые изменения в нашем государстве, появятся новые лидеры, Украина начнет возрождаться. Для России эти месяцы окажутся очень сложными - будут рушиться устоявшиеся структуры, меняться политический курс страны. Июль 2023 - январь 2024 будет временем вялотекущих процессов, которые максимально проявятся с февраля 2024 года. Украина уверенно закрепит курс в ЕС и НАТО", - указала она.
На днях главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отметил преимущество российской артиллерии на линии фронта. По его словам ВС РФ ежедневно порядка 700–800 раз обстреливают позиции Украины, используя от 40 тыс. до 60 тысяч единиц боеприпасов. По его словам, основные усилия российских войск сосредоточены на оттеснении ВСУ из Донецкой области. Наиболее напряженной главнокомандующий назвал ситуацию на оси Авдеевка — Пески — Марьинка.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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