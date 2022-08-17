https://ukraina.ru/20220817/1037768941.html

Всего 15%. Кто в мире разделяет позицию Украины по спецоперации России

Всего 15%. Кто в мире разделяет позицию Украины по спецоперации России - 17.08.2022 Украина.ру

Всего 15%. Кто в мире разделяет позицию Украины по спецоперации России

Излюбленный тезис американских чиновников, что весь мир осуждает Россию за начало военной спецоперации на Украине, в пух и прах разнёс официальный представитель Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T16:42

2022-08-17T16:42

2022-08-17T17:23

эксклюзив

украина

сша

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латинская америка

азия

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Излюбленный тезис американских чиновников, что весь мир осуждает Россию за начало военной спецоперации на Украине, в пух и прах разнёс официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он опубликовал на своей странице в Twitter инфографику, демонстрирующую, какую долю мирового населения представляют страны, которые ввели антироссийские санкции из-за нынешнего витка украинского кризиса, и кто отказался это делать: 15% против 85.«Только большинство представляет международное сообщество», — написал в комментарии дипломат.Единства нетИнициатором расширения санкционного режима традиционно стали Соединённые Штаты. Европейский союз как их верный союзник присоединился, ограничительные меры ввёл ещё ряд стран. Американцы вели закулисную игру, чтобы уговорить по-хорошему либо принудить к изоляции России всё мировое сообщество, однако получили отпор даже от некоторых своих традиционных союзников, как, например, Саудовская Аравия. Проверкой геополитической позиции каждого были голосования на Генеральной Ассамблее ООН, где участвуют все государства — члены Организации, а не только Совета Безопасности, по резолюциям с осуждением России за спецоперацию на Украине: представители многих стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки либо выступили против, либо воздержались, либо просто не пришли. Всё это уже расценивалось как поддержка Москвы — открытая или молчаливая.Странами, сорвавшими планы Запада по «удушению» российской экономики, если верить источникам газеты The Times of India, стали Индия и Китай, входящие в мировой топ-3 по уровню ВВП и численности населения, партнёры РФ по БРИКС. К тому же Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН всегда поддерживает российскую позицию.Иллюстраций провала американского плана по изоляции России на международной арене — множество. Одна из последних — саммит ШОС в Ташкенте, открывшийся 16 августа, на который, как и в прежние времена, приехали около 700 участников. Среди них министры обороны и советники глав государств. На вопрос журналиста об изоляции России министр обороны Уганды Винсент Ссемпиджа, лишь показал на переполненный зал и сказал: «Оглядитесь! Разве это так? Посмотрите, сколько людей со всего мира».Похожая картина была и во время африканского турне главы МИД РФ Сергея Лаврова. Несмотря на распространённые накануне ноты западных послов с призывом не вести переговоров с российской стороной, не подписывать с ней никаких документов и даже не делать совместных фотографий, все запланированные встречи министра с президентами, руководителями внешнеполитических ведомств и дипломатами прошли по графику, а на пресс-конференциях яблоку негде было упасть — журналистов запускали в залы группами. Когда фотографы начинали снимать, Лавров иронично напоминал им, что вообще-то его запретили фотографировать, что вызывало смех у всех присутствующих.Вопреки недовольству Вашингтона, Индонезия как страна-председатель G20 направила президенту РФ Владимиру Путину приглашение на саммит, который состоится в ноябре, а Лавров в начале июля принял участие во встрече глав МИД стран «Двадцатки», где пообщался со многими своими коллегами (госсекретарь США Энтони Блинкен не в счёт, он даже не пришёл на общее фото из-за российского министра, впрочем, его никто и не заставлял).Европа и СШАЗаметно меняется отношение к украинскому кризису также среди европейцев и американцев. Прежде всего из-за проблем насущных: инфляция, рост цен и тарифов, дефицит энергоресурсов. Западная аудитория хочет понять истинные причины начала военной спецоперации РФ на Украине, и как обстоит ситуация в зоне боевых действий на самом деле. Именно этим обусловлен всплеск интереса к информационным ресурсам с альтернативной западным СМИ точкой зрения. Так, согласно докладу компании Microsoft «Защищая Украину: предварительные уроки кибервойны», опубликованному в конце июня 2022 года, с 24 февраля просмотры сайтов Sputnik и RT.com возросли, например, в США на 82% (к слову, на Украине — на 216%). 15 августа корпорация Apple потребовала от видеохостинга RuTube или удалить контент государственных СМИ, или сделать его доступным только для пользователей из России:«Не нравится Западу, что местная аудитория ищет информацию на российских ресурсах, а, следовательно, узнаёт правду и о реальной обстановке в зоне СВО. Беспокойство западных информационных монополистов лишь подтверждает, что зарубежный зритель уже не верит в то, что подают местные СМИ, а значит, что запрет на просмотр российского контента только подогреет к нему интерес. Мы только за», — написал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в Telegram-канале.Если мнение европейцев о конфликте на Украине и дальше будет меняться, то, предупреждает британский журнал Spectator, к власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики — из-за неуступчивости Киева.«Американские и европейские лидеры до сих пор твёрдо поддерживали Украину. Однако общественное мнение начинает ослабевать. Правительство (Зеленского. — Ред.) использует все уловки, чтобы заинтересовать мир, но через 6 месяцев после начала конфликта накатывает «информационная усталость». Сначала шок от войны на европейской земле беспрецедентным образом объединил Запад. Опрос Eurobarometer, проведённый в апреле-мае, показал, что 8 из 10 граждан стран ЕС поддерживают антироссийские санкции. Однако даже тогда эта поддержка не была распределена равномерно, достигнув лишь 57% в Словакии, 54% на Кипре и 44% в Болгарии», — говорится в статье.Если в мае подавляющее большинство немцев, 82%, поддерживало жёсткую позицию в отношении России, то два месяца спустя, когда счета за электричество выросли, 47% сочли, что санкции наносят больший ущерб их собственной стране.«Представление роста стоимости жизни как необходимой цены за украинскую свободу — верный путь к неприятностям. Какими бы отталкивающими вы ни находили действия России на Украине, скорее всего, благополучие вашей семьи по-прежнему имеет для вас большее значение, чем свобода незнакомцев в Харькове. С приходом зимы беспокойство может превратиться в отчаяние, а просроченные платежи — в долги. Тем временем война будет затягиваться, ещё больше ослабляя первоначальный шок западной аудитории в сторону слегка возмущённого безразличия. Внутренние проблемы обязательно будут преобладать, как это всегда бывает. Правительства стран ЕС столкнутся с растущим давлением, требующим нормализации отношений с Россией. Те, кто сопротивляется, могут быть заменены политиками, дружественными Кремлю», — предрекает Spectator.События на Украине уже привели к политическим перестановкам в Европе: в отставку подали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его итальянский коллега Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон не без труда переизбрался на второй срок, но его партия по итогам парламентских выборов потеряла абсолютное большинство. Зато свои позиции рекордно укрепили правые силы, включая «Национальное объединение» Марин Ле Пен.В целом, говорить, что Украину поддерживает, а Россию, соответственно, осуждает весь мир, изначально было большим преувеличением, а сейчас — и подавно.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, китай, россия, санкции, ес, поддержка, латинская америка, азия, африка, ближний восток