Боксер Усик удивил своих поклонников трюком - 17.08.2022 Украина.ру
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Боксер Усик удивил своих поклонников трюком
Боксер Усик удивил своих поклонников трюком - 17.08.2022 Украина.ру
Боксер Усик удивил своих поклонников трюком
Украинский боксер и многократный чемпион мира Александр Усик показал трюк с подбрасыванием монеток во время открытой тренировки, сообщает Sky sports.Box Office 17 августа
2022-08-17T13:20
2022-08-17T13:40
новости
усик
сенцов
бокс
трюки
джошуа
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Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.В субботу 20 августа ему предстоит второй бой с британским боксером Энтони Джошуа. Известно, что их встреча состоится в Джидде, в Саудовской Аравии на арене Super Dome.Во время открытой тренировки накануне реванша с Джошуа Усик показал трюк – подбросил в воздух четыре монеты, а затем ловко поймал их все.В украинском обществе Усик считается "пророссийски" настроенным спортсменом. Одиозный украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку террористического акта, обещал "перевоспитать" спортсмена.После начала российской спецоперации Усик вступил в тероборону, сфотографировался в военной форме, а затем убыл за границу для тренировок и подготовки к будущему бою."Нужный навык для украинских беженцев?", - прокомментировали в Telegram-канале "Соловьев" видео с подбрасыванием монет Усиком.
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новости, усик, сенцов, бокс, трюки, джошуа
Новости, Усик, Сенцов, бокс, трюки, Джошуа

Боксер Усик удивил своих поклонников трюком

13:20 17.08.2022 (обновлено: 13:40 17.08.2022)
 
© Фото : Александр Усик/Instagram
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Александр Усик/Instagram
Читать в
Украинский боксер и многократный чемпион мира Александр Усик показал трюк с подбрасыванием монеток во время открытой тренировки, сообщает Sky sports.Box Office 17 августа
Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.
В субботу 20 августа ему предстоит второй бой с британским боксером Энтони Джошуа. Известно, что их встреча состоится в Джидде, в Саудовской Аравии на арене Super Dome.
Во время открытой тренировки накануне реванша с Джошуа Усик показал трюк – подбросил в воздух четыре монеты, а затем ловко поймал их все.
В украинском обществе Усик считается "пророссийски" настроенным спортсменом. Одиозный украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку террористического акта, обещал "перевоспитать" спортсмена.
После начала российской спецоперации Усик вступил в тероборону, сфотографировался в военной форме, а затем убыл за границу для тренировок и подготовки к будущему бою.
"Нужный навык для украинских беженцев?", - прокомментировали в Telegram-канале "Соловьев" видео с подбрасыванием монет Усиком.
Александр Усик
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