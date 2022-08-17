https://ukraina.ru/20220817/1037763267.html

Боксер Усик удивил своих поклонников трюком

Боксер Усик удивил своих поклонников трюком - 17.08.2022 Украина.ру

Боксер Усик удивил своих поклонников трюком

Украинский боксер и многократный чемпион мира Александр Усик показал трюк с подбрасыванием монеток во время открытой тренировки, сообщает Sky sports.Box Office 17 августа

2022-08-17T13:20

2022-08-17T13:20

2022-08-17T13:40

новости

усик

сенцов

бокс

трюки

джошуа

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Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.В субботу 20 августа ему предстоит второй бой с британским боксером Энтони Джошуа. Известно, что их встреча состоится в Джидде, в Саудовской Аравии на арене Super Dome.Во время открытой тренировки накануне реванша с Джошуа Усик показал трюк – подбросил в воздух четыре монеты, а затем ловко поймал их все.В украинском обществе Усик считается "пророссийски" настроенным спортсменом. Одиозный украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку террористического акта, обещал "перевоспитать" спортсмена.После начала российской спецоперации Усик вступил в тероборону, сфотографировался в военной форме, а затем убыл за границу для тренировок и подготовки к будущему бою."Нужный навык для украинских беженцев?", - прокомментировали в Telegram-канале "Соловьев" видео с подбрасыванием монет Усиком.

https://ukraina.ru/20220323/1033595975.html

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новости, усик, сенцов, бокс, трюки, джошуа