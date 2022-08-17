https://ukraina.ru/20220817/1037763267.html
Боксер Усик удивил своих поклонников трюком
Боксер Усик удивил своих поклонников трюком - 17.08.2022 Украина.ру
Боксер Усик удивил своих поклонников трюком
Украинский боксер и многократный чемпион мира Александр Усик показал трюк с подбрасыванием монеток во время открытой тренировки, сообщает Sky sports.Box Office 17 августа
2022-08-17T13:20
2022-08-17T13:20
2022-08-17T13:40
новости
усик
сенцов
бокс
трюки
джошуа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103113/14/1031131448_0:17:1081:625_1920x0_80_0_0_f0d1f9ed177c551061b971392c235c8a.jpg
Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.В субботу 20 августа ему предстоит второй бой с британским боксером Энтони Джошуа. Известно, что их встреча состоится в Джидде, в Саудовской Аравии на арене Super Dome.Во время открытой тренировки накануне реванша с Джошуа Усик показал трюк – подбросил в воздух четыре монеты, а затем ловко поймал их все.В украинском обществе Усик считается "пророссийски" настроенным спортсменом. Одиозный украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку террористического акта, обещал "перевоспитать" спортсмена.После начала российской спецоперации Усик вступил в тероборону, сфотографировался в военной форме, а затем убыл за границу для тренировок и подготовки к будущему бою."Нужный навык для украинских беженцев?", - прокомментировали в Telegram-канале "Соловьев" видео с подбрасыванием монет Усиком.
https://ukraina.ru/20220323/1033595975.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103113/14/1031131448_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_bb5547c47b7d183c0f67477d1dffe02e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, усик, сенцов, бокс, трюки, джошуа
Новости, Усик, Сенцов, бокс, трюки, Джошуа
Боксер Усик удивил своих поклонников трюком
13:20 17.08.2022 (обновлено: 13:40 17.08.2022)
Украинский боксер и многократный чемпион мира Александр Усик показал трюк с подбрасыванием монеток во время открытой тренировки, сообщает Sky sports.Box Office 17 августа
Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.
В субботу 20 августа ему предстоит второй бой с британским боксером Энтони Джошуа. Известно, что их встреча состоится в Джидде, в Саудовской Аравии на арене Super Dome.
Во время открытой тренировки накануне реванша с Джошуа Усик показал трюк – подбросил в воздух четыре монеты, а затем ловко поймал их все.
В украинском обществе Усик считается "пророссийски" настроенным спортсменом. Одиозный украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку террористического акта, обещал "перевоспитать" спортсмена.
После начала российской спецоперации Усик вступил в тероборону, сфотографировался в военной форме, а затем убыл за границу для тренировок и подготовки к будущему бою.
"Нужный навык для украинских беженцев?", - прокомментировали в Telegram-канале "Соловьев" видео с подбрасыванием монет Усиком.