Юшков: европейцы закупают российскую нефть "про запас" - 17.08.2022 Украина.ру
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Юшков: европейцы закупают российскую нефть "про запас"
Юшков: европейцы закупают российскую нефть "про запас" - 17.08.2022 Украина.ру
Юшков: европейцы закупают российскую нефть "про запас"
После того, как в середине июня ЕС ввёл официальные санкции против российской нефти, европейские компании начали активно её закупать. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
2022-08-17T09:00
2022-08-17T09:00
новости
игорь юшков
нефть
санкции
ес
азия
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Он разъяснил, что введённые санкции ЕС заработают только с декабря нынешнего года. Так как с объявлением санкций появилась определённость (пока что российскую нефть официально разрешили покупать), европейские компании начали активно этим пользоваться.Таким образом, объём поставок российской нефти и в Азию, и в Европу увеличился, и в настоящее время она вполне востребована.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, игорь юшков, нефть, санкции, ес, азия
Новости, Игорь Юшков, нефть, Санкции, ЕС, Азия

Юшков: европейцы закупают российскую нефть "про запас"

09:00 17.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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После того, как в середине июня ЕС ввёл официальные санкции против российской нефти, европейские компании начали активно её закупать. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
Он разъяснил, что введённые санкции ЕС заработают только с декабря нынешнего года. Так как с объявлением санкций появилась определённость (пока что российскую нефть официально разрешили покупать), европейские компании начали активно этим пользоваться.

Россия … давала скидки всем внешним покупателям, в основном для того чтобы выйти больше и закрепиться на азиатских рынках. Получается, что этим начали пользоваться европейцы. И когда у них есть альтернатива покупать не российскую нефть за 100—110 долларов за баррель, либо российскую за 70—80, конечно, они стали её запасать.

Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации
Таким образом, объём поставок российской нефти и в Азию, и в Европу увеличился, и в настоящее время она вполне востребована.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 04:30
Митрахович рассказал, отменят ли в Европе эмбарго на российскую нефтьДля отмены эмбарго на российскую нефть все страны Евросоюза должны проголосовать за соответствующее решение. Подобное голосование будет "потерей лица", поэтому вряд ли эмбарго отменят, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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