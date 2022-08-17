Юшков: европейцы закупают российскую нефть "про запас"
После того, как в середине июня ЕС ввёл официальные санкции против российской нефти, европейские компании начали активно её закупать. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
Он разъяснил, что введённые санкции ЕС заработают только с декабря нынешнего года. Так как с объявлением санкций появилась определённость (пока что российскую нефть официально разрешили покупать), европейские компании начали активно этим пользоваться.
Россия … давала скидки всем внешним покупателям, в основном для того чтобы выйти больше и закрепиться на азиатских рынках. Получается, что этим начали пользоваться европейцы. И когда у них есть альтернатива покупать не российскую нефть за 100—110 долларов за баррель, либо российскую за 70—80, конечно, они стали её запасать.
Таким образом, объём поставок российской нефти и в Азию, и в Европу увеличился, и в настоящее время она вполне востребована.
21 июля, 04:30Митрахович рассказал, отменят ли в Европе эмбарго на российскую нефтьДля отмены эмбарго на российскую нефть все страны Евросоюза должны проголосовать за соответствующее решение. Подобное голосование будет "потерей лица", поэтому вряд ли эмбарго отменят, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович
Полностью интервью можно прочитать здесь.