https://ukraina.ru/20220817/1037697638.html

Юшков: европейцы закупают российскую нефть "про запас"

Юшков: европейцы закупают российскую нефть "про запас" - 17.08.2022 Украина.ру

Юшков: европейцы закупают российскую нефть "про запас"

После того, как в середине июня ЕС ввёл официальные санкции против российской нефти, европейские компании начали активно её закупать. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру

2022-08-17T09:00

2022-08-17T09:00

2022-08-17T09:00

новости

игорь юшков

нефть

санкции

ес

азия

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Он разъяснил, что введённые санкции ЕС заработают только с декабря нынешнего года. Так как с объявлением санкций появилась определённость (пока что российскую нефть официально разрешили покупать), европейские компании начали активно этим пользоваться.Таким образом, объём поставок российской нефти и в Азию, и в Европу увеличился, и в настоящее время она вполне востребована.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220721/1036668319.html

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2022

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новости, игорь юшков, нефть, санкции, ес, азия