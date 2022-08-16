"Надеялись на вакханалию": Бородай рассказал о боевом духе и надеждах ВСУ - 16.08.2022 Украина.ру
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"Надеялись на вакханалию": Бородай рассказал о боевом духе и надеждах ВСУ
"Надеялись на вакханалию": Бородай рассказал о боевом духе и надеждах ВСУ - 16.08.2022 Украина.ру
"Надеялись на вакханалию": Бородай рассказал о боевом духе и надеждах ВСУ
У большинства всушников давно с боевым духом плохо, потому что раньше они рассчитывали на то, что будет "перемога", что они придут в Россию и устроят вакханалию, но теперь главное для них продержаться, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-16T16:28
2022-08-16T16:28
украина
всу
новости
россия
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Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.По его мнению, украинские военные рассчитывали на то, что под давлением "всего мира" в РФ произойдет политический и экономический кризис и она развалится сама, но теперь у них доминирующая идея – это продержаться.Держатся они плохо, хотя "эта война довольно низкой динамики и резкие движения фронта происходят достаточно редко, мы пока наступаем и выдавливаем их", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html
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украина, всу, новости, россия
Украина, ВСУ, Новости, Россия

"Надеялись на вакханалию": Бородай рассказал о боевом духе и надеждах ВСУ

16:28 16.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР флаг украинский военнослужащий
ВСУ БТР флаг украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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У большинства всушников давно с боевым духом плохо, потому что раньше они рассчитывали на то, что будет "перемога", что они придут в Россию и устроят вакханалию, но теперь главное для них продержаться, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.
У большинства из них с боевым духом давно плохо. Тональность того, что произносят пленные, давно изменилась. Раньше они рассчитывали, что в плен они попали временно, что будет перемога, что они придут в Россию и устроят здесь вакханалию, заполучив русских в качестве рабов.
Александр Бородай интервью
Александр Бородай
депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса
По его мнению, украинские военные рассчитывали на то, что под давлением "всего мира" в РФ произойдет политический и экономический кризис и она развалится сама, но теперь у них доминирующая идея – это продержаться.
Держатся они плохо, хотя "эта война довольно низкой динамики и резкие движения фронта происходят достаточно редко, мы пока наступаем и выдавливаем их", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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