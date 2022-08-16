https://ukraina.ru/20220816/1037737235.html

"Надеялись на вакханалию": Бородай рассказал о боевом духе и надеждах ВСУ

"Надеялись на вакханалию": Бородай рассказал о боевом духе и надеждах ВСУ - 16.08.2022 Украина.ру

"Надеялись на вакханалию": Бородай рассказал о боевом духе и надеждах ВСУ

У большинства всушников давно с боевым духом плохо, потому что раньше они рассчитывали на то, что будет "перемога", что они придут в Россию и устроят вакханалию, но теперь главное для них продержаться, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру

2022-08-16T16:28

2022-08-16T16:28

2022-08-16T16:28

украина

всу

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/68/1034306870_0:25:1125:658_1920x0_80_0_0_6be4820e388426d7b4ad07d76ab676e4.jpg

Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.По его мнению, украинские военные рассчитывали на то, что под давлением "всего мира" в РФ произойдет политический и экономический кризис и она развалится сама, но теперь у них доминирующая идея – это продержаться.Держатся они плохо, хотя "эта война довольно низкой динамики и резкие движения фронта происходят достаточно редко, мы пока наступаем и выдавливаем их", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, всу, новости, россия