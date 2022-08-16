Дедушка украинским флагом уничтожил российские танки - новый фейк киевского режима - 16.08.2022 Украина.ру
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Дедушка украинским флагом уничтожил российские танки - новый фейк киевского режима
Дедушка украинским флагом уничтожил российские танки - новый фейк киевского режима - 16.08.2022 Украина.ру
Дедушка украинским флагом уничтожил российские танки - новый фейк киевского режима
Ресурсы киевского режима продолжают вбрасывать в информпространство фантастические истории о борьбе рядовых украинцев с российской армией. Очередной такой фейк был опубликован на странице территориальной обороны Полтавской области в соцсетях
2022-08-16T15:08
2022-08-16T15:09
новости
украина
танк
флаг
фейк
пенсионер
сво
россия
армия
полтавская область
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Утверждается, что этот эпизод якобы произошел в Миргородском районе Полтавской области во время первого этапа спецоперации РФ на Украине. Пишут, что в этот район из Сумской области собирались заехать российские танки, которых на мосту через реку Псёл встретил некий "дед Пётр". Один из танков якобы заглох на берегу, экипаж покинул боевую машину. В этот момент местный пенсионер подкрался к танку, водрузил на него украинский флаг и поджег мост. Далее рассказывается, что оставшиеся на другом берегу российские военные увидели танк с флагом Украины, решили, что он принадлежит противнику и "в панике" расстреляли его. Другой же российский танк якобы упал в реку при проезде через мост. Таким образом, резюмируют в сообщении, "дедушка" уничтожил при помощи флага два танка. Ранее на Украине были распространены фейки о бабушках, которые кормили российских военных отравленными пирожками, пенсионере-охотнике, который в лесах отстреливал живую силу противника и т.д. Все эти истории в итоге не нашли подтверждения.Самым известным из таких мифов украинской пропаганды стал так называемый Призрак Киева - будто бы существующий на самом деле летчик, который сбил несколько десятков самолетов авиации РФ. Ранее в статье издания Украина.ру "Красиво врать не запретишь. Топ-5 фейков украинской пропаганды" автор Елена Мурзина сравнила Призрака Киева с героем типа Супермена. Лица его никто не видит, он появляется и исчезает внезапно. Вымышленный образ супергероя, не имеющий ничего общего с реальностью. Герой комиксов украинской пропаганды, говорилось в материале.
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новости, украина, танк, флаг, фейк, пенсионер, сво, россия, армия, полтавская область
Новости, Украина, танк, флаг, фейк, пенсионер, СВО, Россия, Армия, Полтавская область

Дедушка украинским флагом уничтожил российские танки - новый фейк киевского режима

15:08 16.08.2022 (обновлено: 15:09 16.08.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГолосование жителей Киева в день второго тура выборов президента Украины
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Ресурсы киевского режима продолжают вбрасывать в информпространство фантастические истории о борьбе рядовых украинцев с российской армией. Очередной такой фейк был опубликован на странице территориальной обороны Полтавской области в соцсетях
Утверждается, что этот эпизод якобы произошел в Миргородском районе Полтавской области во время первого этапа спецоперации РФ на Украине.
Пишут, что в этот район из Сумской области собирались заехать российские танки, которых на мосту через реку Псёл встретил некий "дед Пётр". Один из танков якобы заглох на берегу, экипаж покинул боевую машину. В этот момент местный пенсионер подкрался к танку, водрузил на него украинский флаг и поджег мост.
Далее рассказывается, что оставшиеся на другом берегу российские военные увидели танк с флагом Украины, решили, что он принадлежит противнику и "в панике" расстреляли его.
Другой же российский танк якобы упал в реку при проезде через мост.
Таким образом, резюмируют в сообщении, "дедушка" уничтожил при помощи флага два танка.
Ранее на Украине были распространены фейки о бабушках, которые кормили российских военных отравленными пирожками, пенсионере-охотнике, который в лесах отстреливал живую силу противника и т.д. Все эти истории в итоге не нашли подтверждения.
Самым известным из таких мифов украинской пропаганды стал так называемый Призрак Киева - будто бы существующий на самом деле летчик, который сбил несколько десятков самолетов авиации РФ.
Ранее в статье издания Украина.ру "Красиво врать не запретишь. Топ-5 фейков украинской пропаганды" автор Елена Мурзина сравнила Призрака Киева с героем типа Супермена. Лица его никто не видит, он появляется и исчезает внезапно. Вымышленный образ супергероя, не имеющий ничего общего с реальностью. Герой комиксов украинской пропаганды, говорилось в материале.
Максим Галкин
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