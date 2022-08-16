https://ukraina.ru/20220816/1037731047.html

Дедушка украинским флагом уничтожил российские танки - новый фейк киевского режима

Дедушка украинским флагом уничтожил российские танки - новый фейк киевского режима - 16.08.2022 Украина.ру

Дедушка украинским флагом уничтожил российские танки - новый фейк киевского режима

Ресурсы киевского режима продолжают вбрасывать в информпространство фантастические истории о борьбе рядовых украинцев с российской армией. Очередной такой фейк был опубликован на странице территориальной обороны Полтавской области в соцсетях

2022-08-16T15:08

2022-08-16T15:08

2022-08-16T15:09

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Утверждается, что этот эпизод якобы произошел в Миргородском районе Полтавской области во время первого этапа спецоперации РФ на Украине. Пишут, что в этот район из Сумской области собирались заехать российские танки, которых на мосту через реку Псёл встретил некий "дед Пётр". Один из танков якобы заглох на берегу, экипаж покинул боевую машину. В этот момент местный пенсионер подкрался к танку, водрузил на него украинский флаг и поджег мост. Далее рассказывается, что оставшиеся на другом берегу российские военные увидели танк с флагом Украины, решили, что он принадлежит противнику и "в панике" расстреляли его. Другой же российский танк якобы упал в реку при проезде через мост. Таким образом, резюмируют в сообщении, "дедушка" уничтожил при помощи флага два танка. Ранее на Украине были распространены фейки о бабушках, которые кормили российских военных отравленными пирожками, пенсионере-охотнике, который в лесах отстреливал живую силу противника и т.д. Все эти истории в итоге не нашли подтверждения.Самым известным из таких мифов украинской пропаганды стал так называемый Призрак Киева - будто бы существующий на самом деле летчик, который сбил несколько десятков самолетов авиации РФ. Ранее в статье издания Украина.ру "Красиво врать не запретишь. Топ-5 фейков украинской пропаганды" автор Елена Мурзина сравнила Призрака Киева с героем типа Супермена. Лица его никто не видит, он появляется и исчезает внезапно. Вымышленный образ супергероя, не имеющий ничего общего с реальностью. Герой комиксов украинской пропаганды, говорилось в материале.

https://ukraina.ru/20220722/1036766366.html

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новости, украина, танк, флаг, фейк, пенсионер, сво, россия, армия, полтавская область