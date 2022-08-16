https://ukraina.ru/20220816/1037731047.html
Дедушка украинским флагом уничтожил российские танки - новый фейк киевского режима
Дедушка украинским флагом уничтожил российские танки - новый фейк киевского режима - 16.08.2022 Украина.ру
Дедушка украинским флагом уничтожил российские танки - новый фейк киевского режима
Ресурсы киевского режима продолжают вбрасывать в информпространство фантастические истории о борьбе рядовых украинцев с российской армией. Очередной такой фейк был опубликован на странице территориальной обороны Полтавской области в соцсетях
2022-08-16T15:08
2022-08-16T15:08
2022-08-16T15:09
новости
украина
танк
флаг
фейк
пенсионер
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Утверждается, что этот эпизод якобы произошел в Миргородском районе Полтавской области во время первого этапа спецоперации РФ на Украине. Пишут, что в этот район из Сумской области собирались заехать российские танки, которых на мосту через реку Псёл встретил некий "дед Пётр". Один из танков якобы заглох на берегу, экипаж покинул боевую машину. В этот момент местный пенсионер подкрался к танку, водрузил на него украинский флаг и поджег мост. Далее рассказывается, что оставшиеся на другом берегу российские военные увидели танк с флагом Украины, решили, что он принадлежит противнику и "в панике" расстреляли его. Другой же российский танк якобы упал в реку при проезде через мост. Таким образом, резюмируют в сообщении, "дедушка" уничтожил при помощи флага два танка. Ранее на Украине были распространены фейки о бабушках, которые кормили российских военных отравленными пирожками, пенсионере-охотнике, который в лесах отстреливал живую силу противника и т.д. Все эти истории в итоге не нашли подтверждения.Самым известным из таких мифов украинской пропаганды стал так называемый Призрак Киева - будто бы существующий на самом деле летчик, который сбил несколько десятков самолетов авиации РФ. Ранее в статье издания Украина.ру "Красиво врать не запретишь. Топ-5 фейков украинской пропаганды" автор Елена Мурзина сравнила Призрака Киева с героем типа Супермена. Лица его никто не видит, он появляется и исчезает внезапно. Вымышленный образ супергероя, не имеющий ничего общего с реальностью. Герой комиксов украинской пропаганды, говорилось в материале.
https://ukraina.ru/20220722/1036766366.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, танк, флаг, фейк, пенсионер, сво, россия, армия, полтавская область
Новости, Украина, танк, флаг, фейк, пенсионер, СВО, Россия, Армия, Полтавская область
Дедушка украинским флагом уничтожил российские танки - новый фейк киевского режима
15:08 16.08.2022 (обновлено: 15:09 16.08.2022)
Ресурсы киевского режима продолжают вбрасывать в информпространство фантастические истории о борьбе рядовых украинцев с российской армией. Очередной такой фейк был опубликован на странице территориальной обороны Полтавской области в соцсетях
Утверждается, что этот эпизод якобы произошел в Миргородском районе Полтавской области во время первого этапа спецоперации РФ на Украине.
Пишут, что в этот район из Сумской области собирались заехать российские танки, которых на мосту через реку Псёл встретил некий "дед Пётр". Один из танков якобы заглох на берегу, экипаж покинул боевую машину. В этот момент местный пенсионер подкрался к танку, водрузил на него украинский флаг и поджег мост.
Далее рассказывается, что оставшиеся на другом берегу российские военные увидели танк с флагом Украины, решили, что он принадлежит противнику и "в панике" расстреляли его.
Другой же российский танк якобы упал в реку при проезде через мост.
Таким образом, резюмируют в сообщении, "дедушка" уничтожил при помощи флага два танка.
Ранее на Украине были распространены фейки о бабушках, которые кормили российских военных отравленными пирожками, пенсионере-охотнике, который в лесах отстреливал живую силу противника и т.д. Все эти истории в итоге не нашли подтверждения.
Самым известным из таких мифов украинской пропаганды стал так называемый Призрак Киева - будто бы существующий на самом деле летчик, который сбил несколько десятков самолетов авиации РФ.
Ранее в статье издания Украина.ру "Красиво врать не запретишь. Топ-5 фейков украинской пропаганды"
автор Елена Мурзина сравнила Призрака Киева с героем типа Супермена. Лица его никто не видит, он появляется и исчезает внезапно. Вымышленный образ супергероя, не имеющий ничего общего с реальностью. Герой комиксов украинской пропаганды, говорилось в материале.