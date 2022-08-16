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Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить выезд мужчин с Украины
Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить выезд мужчин с Украины - 16.08.2022 Украина.ру
Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить выезд мужчин с Украины
Граждане Украины попросили Владимира Зеленского разрешить мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограниченно годных к воинской службе уезжать из страны. Петиция набрала необходимое число подписей, Зеленский ответил на нее 16 августа на сайте для обращений к главе государства
2022-08-16T12:08
2022-08-16T12:08
2022-08-16T12:34
новости
владимир зеленский
петиция
украина
выезд
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Владимир Зеленский отказал гражданам, ссылаясь на собственные указы, режим военного положения и конституцию Украины.Правила выезда для граждан, которым разрешено уезжать во время военного положения, устанавливает правительство страны. Зеленский заявил, что попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгали обработать "поднятые в петиции вопросы".Петицию с просьбой снять запрет на выезд для мужчин опубликовали 19 мая. Автор обращения Юлия Булавина предложила не призывать в ВСУ IT, социальных, креативных, технических и других специалистов, так как они могут быть полезнее "работая за границей, помогая беженцам и поддерживая армию" деньгами.24 февраля на Украине ввели военное положение, которое ежемесячно продлевали депутаты Верховной Рады. В настоящее время парламент рассматривает законопроект Зеленского о продлении военного положения на 90 суток - с 23 августа по 21 ноября. Согласно введенному режиму, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.
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новости, владимир зеленский, петиция, украина, выезд
Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить выезд мужчин с Украины
12:08 16.08.2022 (обновлено: 12:34 16.08.2022)
Граждане Украины попросили Владимира Зеленского разрешить мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограниченно годных к воинской службе уезжать из страны. Петиция набрала необходимое число подписей, Зеленский ответил на нее 16 августа на сайте для обращений к главе государства
Владимир Зеленский отказал гражданам, ссылаясь на собственные указы, режим военного положения и конституцию Украины.
"На период действия правового режима военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина <…> могут ограничиваться. Отмену указанных ограничений предполагается произвести по завершении действия правового режима военного положения", - ответил Зеленский.
Правила выезда для граждан, которым разрешено уезжать во время военного положения, устанавливает правительство страны. Зеленский заявил, что попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгали обработать "поднятые в петиции вопросы".
Петицию с просьбой снять запрет на выезд для мужчин опубликовали 19 мая. Автор обращения Юлия Булавина предложила не призывать в ВСУ IT, социальных, креативных, технических и других специалистов, так как они могут быть полезнее "работая за границей, помогая беженцам и поддерживая армию" деньгами.
24 февраля на Украине ввели военное положение, которое ежемесячно продлевали депутаты Верховной Рады. В настоящее время парламент рассматривает законопроект Зеленского о продлении военного положения на 90 суток - с 23 августа по 21 ноября. Согласно введенному режиму, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.