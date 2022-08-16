https://ukraina.ru/20220816/1037688902.html
Сивков объяснил, почему РФ до сих пор не отключила Запорожскую АЭС от Украины
Сивков объяснил, почему РФ до сих пор не отключила Запорожскую АЭС от Украины - 16.08.2022 Украина.ру
Сивков объяснил, почему РФ до сих пор не отключила Запорожскую АЭС от Украины
Россия не будет отключать подачу электричества с Запорожской АЭС на территорию Украины, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
2022-08-16T06:45
2022-08-16T06:45
2022-08-16T06:45
константин сивков
запорожская аэс
всу
терроризм
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/02/1033990267_0:84:3346:1966_1920x0_80_0_0_5f7bb6ffdcb101e9b3ff3746f7e24a70.jpg
По словам эксперта, Россия не может позволить себе пойти на такой шаг, поскольку это будет означать удар по мирному населению.Комментируя ракетный удар по территории атомной станции, Сивков отметил, что это является ядерным терроризмом в чистом виде. По словам эксперта, в случае успешной атаки на АЭС может образоваться зона огромного уровня радиоактивного заражения на местности, и на этой территории уже будет невозможно находиться не только гражданским людям, но даже войскам России.Эксперт добавил, что скорее всего на территории станция усилят систему противовоздушной обороны, а также будут приняты исключительные меры по обеспечению противодиверсионной деятельности.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220814/1037643947.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/02/1033990267_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_f342e196ec519d7c817f54ea565f547e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
константин сивков, запорожская аэс, всу, терроризм, новости
Сивков объяснил, почему РФ до сих пор не отключила Запорожскую АЭС от Украины
Россия не будет отключать подачу электричества с Запорожской АЭС на территорию Украины, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
По словам эксперта, Россия не может позволить себе пойти на такой шаг, поскольку это будет означать удар по мирному населению.
Что касается отключения энергии Запорожской АЭС на территории Украины, то никто никогда не собирался этого делать. Мы это могли сделать очень давно, но не стали, потому что это означает удар по остаткам благосостояния украинского народа, который находится на территории, подконтрольной Украине. Это будет ударом по мирному населению, и Россия на такие шаги, естественно, не идет.
Константин Сивков
Военный эксперт
Комментируя ракетный удар по территории атомной станции, Сивков отметил, что это является ядерным терроризмом в чистом виде. По словам эксперта, в случае успешной атаки на АЭС может образоваться зона огромного уровня радиоактивного заражения на местности, и на этой территории уже будет невозможно находиться не только гражданским людям, но даже войскам России.
Эксперт добавил, что скорее всего на территории станция усилят систему противовоздушной обороны, а также будут приняты исключительные меры по обеспечению противодиверсионной деятельности.
Полностью интервью можно прочитать здесь