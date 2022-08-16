https://ukraina.ru/20220816/1037688902.html

Сивков объяснил, почему РФ до сих пор не отключила Запорожскую АЭС от Украины

Сивков объяснил, почему РФ до сих пор не отключила Запорожскую АЭС от Украины - 16.08.2022 Украина.ру

Сивков объяснил, почему РФ до сих пор не отключила Запорожскую АЭС от Украины

Россия не будет отключать подачу электричества с Запорожской АЭС на территорию Украины, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру

2022-08-16T06:45

2022-08-16T06:45

2022-08-16T06:45

константин сивков

запорожская аэс

всу

терроризм

новости

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По словам эксперта, Россия не может позволить себе пойти на такой шаг, поскольку это будет означать удар по мирному населению.Комментируя ракетный удар по территории атомной станции, Сивков отметил, что это является ядерным терроризмом в чистом виде. По словам эксперта, в случае успешной атаки на АЭС может образоваться зона огромного уровня радиоактивного заражения на местности, и на этой территории уже будет невозможно находиться не только гражданским людям, но даже войскам России.Эксперт добавил, что скорее всего на территории станция усилят систему противовоздушной обороны, а также будут приняты исключительные меры по обеспечению противодиверсионной деятельности.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220814/1037643947.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

константин сивков, запорожская аэс, всу, терроризм, новости