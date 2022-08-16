Сивков объяснил, почему РФ до сих пор не отключила Запорожскую АЭС от Украины - 16.08.2022 Украина.ру
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Сивков объяснил, почему РФ до сих пор не отключила Запорожскую АЭС от Украины
Сивков объяснил, почему РФ до сих пор не отключила Запорожскую АЭС от Украины - 16.08.2022 Украина.ру
Сивков объяснил, почему РФ до сих пор не отключила Запорожскую АЭС от Украины
Россия не будет отключать подачу электричества с Запорожской АЭС на территорию Украины, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
2022-08-16T06:45
2022-08-16T06:45
константин сивков
запорожская аэс
всу
терроризм
новости
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По словам эксперта, Россия не может позволить себе пойти на такой шаг, поскольку это будет означать удар по мирному населению.Комментируя ракетный удар по территории атомной станции, Сивков отметил, что это является ядерным терроризмом в чистом виде. По словам эксперта, в случае успешной атаки на АЭС может образоваться зона огромного уровня радиоактивного заражения на местности, и на этой территории уже будет невозможно находиться не только гражданским людям, но даже войскам России.Эксперт добавил, что скорее всего на территории станция усилят систему противовоздушной обороны, а также будут приняты исключительные меры по обеспечению противодиверсионной деятельности.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220814/1037643947.html
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константин сивков, запорожская аэс, всу, терроризм, новости
Константин Сивков, Запорожская АЭС, ВСУ, терроризм, Новости

Сивков объяснил, почему РФ до сих пор не отключила Запорожскую АЭС от Украины

06:45 16.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Россия не будет отключать подачу электричества с Запорожской АЭС на территорию Украины, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
По словам эксперта, Россия не может позволить себе пойти на такой шаг, поскольку это будет означать удар по мирному населению.
Что касается отключения энергии Запорожской АЭС на территории Украины, то никто никогда не собирался этого делать. Мы это могли сделать очень давно, но не стали, потому что это означает удар по остаткам благосостояния украинского народа, который находится на территории, подконтрольной Украине. Это будет ударом по мирному населению, и Россия на такие шаги, естественно, не идет.
Константин Сивков
Военный эксперт
Комментируя ракетный удар по территории атомной станции, Сивков отметил, что это является ядерным терроризмом в чистом виде. По словам эксперта, в случае успешной атаки на АЭС может образоваться зона огромного уровня радиоактивного заражения на местности, и на этой территории уже будет невозможно находиться не только гражданским людям, но даже войскам России.
Эксперт добавил, что скорее всего на территории станция усилят систему противовоздушной обороны, а также будут приняты исключительные меры по обеспечению противодиверсионной деятельности.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 10:45Спецоперация
Киеву выгодно взорвать Запорожскую АЭС - МарковЕдинственную ответственную позицию занимает Россия, а Украина – это вообще современное государство-террорист, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
 
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