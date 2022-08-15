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Арестович и Подоляк объявили друг другу "войну"

Арестович и Подоляк объявили друг другу "войну" - 15.08.2022 Украина.ру

Арестович и Подоляк объявили друг другу "войну"

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович и его коллега Михаил Подоляк записали "комическое" видео, в котором "объявили друг другу войну" и объявили "старт хайпа", видео опубликовано 15 августа в Telegram-канале издания УНИАН

2022-08-15T17:25

2022-08-15T17:25

2022-08-15T17:25

новости

алексей арестович

михаил подоляк

владимир зеленский

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Таким образом они высмеяли СМИ, которые, по словам Арестовича, "позволяют себе хайп на темах, на которые не стоит шутить."Считайте это началом официальной войны между Арестовичем и Подоляком. Сейчас начнем мочить друг друга", - пошутил Арестович.Подоляк отметил, что подобные новости, как правило, относятся к "политической конспирологии" и "теориям заговора".Особенно странно такие заявления выглядят на фоне ежедневных обращений Владимира Зеленского к народу и мировой общественности, в которых он раз за разом делает акцент на ужасах войны, которые приходится переживать украинскому народу, и в этой связи просит у Западных стран все больше денег и оружия.

https://ukraina.ru/20220812/1037556206.html

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новости, алексей арестович, михаил подоляк, владимир зеленский