Арестович и Подоляк объявили друг другу "войну" - 15.08.2022 Украина.ру
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Арестович и Подоляк объявили друг другу "войну"
Арестович и Подоляк объявили друг другу "войну" - 15.08.2022 Украина.ру
Арестович и Подоляк объявили друг другу "войну"
Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович и его коллега Михаил Подоляк записали "комическое" видео, в котором "объявили друг другу войну" и объявили "старт хайпа", видео опубликовано 15 августа в Telegram-канале издания УНИАН
2022-08-15T17:25
2022-08-15T17:25
новости
алексей арестович
михаил подоляк
владимир зеленский
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Таким образом они высмеяли СМИ, которые, по словам Арестовича, "позволяют себе хайп на темах, на которые не стоит шутить."Считайте это началом официальной войны между Арестовичем и Подоляком. Сейчас начнем мочить друг друга", - пошутил Арестович.Подоляк отметил, что подобные новости, как правило, относятся к "политической конспирологии" и "теориям заговора".Особенно странно такие заявления выглядят на фоне ежедневных обращений Владимира Зеленского к народу и мировой общественности, в которых он раз за разом делает акцент на ужасах войны, которые приходится переживать украинскому народу, и в этой связи просит у Западных стран все больше денег и оружия.
https://ukraina.ru/20220812/1037556206.html
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новости, алексей арестович, михаил подоляк, владимир зеленский
Новости, Алексей Арестович, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский

Арестович и Подоляк объявили друг другу "войну"

17:25 15.08.2022
 
© Алексей Арестович/ФейсбукАлексей Арестович
Алексей Арестович
© Алексей Арестович/Фейсбук
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Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович и его коллега Михаил Подоляк записали "комическое" видео, в котором "объявили друг другу войну" и объявили "старт хайпа", видео опубликовано 15 августа в Telegram-канале издания УНИАН
Таким образом они высмеяли СМИ, которые, по словам Арестовича, "позволяют себе хайп на темах, на которые не стоит шутить.
"Считайте это началом официальной войны между Арестовичем и Подоляком. Сейчас начнем мочить друг друга", - пошутил Арестович.
Подоляк отметил, что подобные новости, как правило, относятся к "политической конспирологии" и "теориям заговора".
Особенно странно такие заявления выглядят на фоне ежедневных обращений Владимира Зеленского к народу и мировой общественности, в которых он раз за разом делает акцент на ужасах войны, которые приходится переживать украинскому народу, и в этой связи просит у Западных стран все больше денег и оружия.
Алексей Арестович
12 августа, 07:48
Сможем построить первую в мире стендап-республику: о президентских амбициях Арестовича
 
НовостиАлексей АрестовичМихаил ПодолякВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
17:30Уничтожили 300 снарядов. Военный эксперт о том, сколько осталось жить HIMARS`ам для ВСУ
17:25Арестович и Подоляк объявили друг другу "войну"
17:11Ликвидированы соратники Тесака, которые по заказу Украины готовили теракт под Волгоградом
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