"Дорогие братья": Залужный и Резников заговорили по-польски
© пресс-служба президента Украины, скриншот видео "Радіо Свобода"коллаж Валерий Залужный НАТО
© пресс-служба президента Украины, скриншот видео "Радіо Свобода"
В праздник Войска Польского главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Украины Алексей Резников поздравили поляков, перейдя на польский язык. Записи поздравлений опубликованы в их Telegram-каналах 15 августа
Залужный, неоднократно поблагодарив Польшу за "помощь и поддержку" сравнил участие поляков в украинском конфликте с союзом правительства Юзефа Пилсудского и УНР в 1920 году.
"С такими друзьями и партнерами, как Польша, Украина достигнет победы, которая принесет мир и спокойствие в Европу. Пускай Польская армия имеет стойкость и профессионализм, чтобы защитить Польшу и ее союзников от любых захватчиков", - заявил в свою очередь Резников.
Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин объяснил, что Польша– это весомый фактор стратегической неопределенности, который может кардинальным образом поменять военно-политический расклад сил на Украине. По его мнению, зайдя на территорию Украины, польские войска могут занять соседние украинские области, а возможно, пойти и дальше и спровоцировать конфликт с Белоруссией.
При этом политолог Сергей Михеев заметил, что киевские власти сдают Украину полякам, которые, в свою очередь, "очень хотят чувствовать себя панами на украинской земле".
11:15Военный эксперт рассказал об опасном решении Польши, которое угрожает России на УкраинеУ Польши планов громадье относительно увеличения своего военного потенциала. Часть планов они реализуют успешно. Например, когда поляки говорили о закупке американского ЗРК "Пэтриот", многие скептически к этому отнеслись, но они их купили. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру