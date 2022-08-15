"Дорогие братья": Залужный и Резников заговорили по-польски - 15.08.2022 Украина.ру
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"Дорогие братья": Залужный и Резников заговорили по-польски
"Дорогие братья": Залужный и Резников заговорили по-польски - 15.08.2022 Украина.ру
"Дорогие братья": Залужный и Резников заговорили по-польски
В праздник Войска Польского главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Украины Алексей Резников поздравили поляков, перейдя на польский язык. Записи поздравлений опубликованы в их Telegram-каналах 15 августа
2022-08-15T15:00
2022-08-15T15:00
новости
польша
валерий залужный
алексей резников
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Залужный, неоднократно поблагодарив Польшу за "помощь и поддержку" сравнил участие поляков в украинском конфликте с союзом правительства Юзефа Пилсудского и УНР в 1920 году."С такими друзьями и партнерами, как Польша, Украина достигнет победы, которая принесет мир и спокойствие в Европу. Пускай Польская армия имеет стойкость и профессионализм, чтобы защитить Польшу и ее союзников от любых захватчиков", - заявил в свою очередь Резников.Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин объяснил, что Польша– это весомый фактор стратегической неопределенности, который может кардинальным образом поменять военно-политический расклад сил на Украине. По его мнению, зайдя на территорию Украины, польские войска могут занять соседние украинские области, а возможно, пойти и дальше и спровоцировать конфликт с Белоруссией.При этом политолог Сергей Михеев заметил, что киевские власти сдают Украину полякам, которые, в свою очередь, "очень хотят чувствовать себя панами на украинской земле".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, валерий залужный, алексей резников
Новости, Польша, Валерий Залужный, Алексей Резников

"Дорогие братья": Залужный и Резников заговорили по-польски

15:00 15.08.2022
 
© пресс-служба президента Украины, скриншот видео "Радіо Свобода"коллаж Валерий Залужный НАТО
коллаж Валерий Залужный НАТО
© пресс-служба президента Украины, скриншот видео "Радіо Свобода"
Читать в
В праздник Войска Польского главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Украины Алексей Резников поздравили поляков, перейдя на польский язык. Записи поздравлений опубликованы в их Telegram-каналах 15 августа
Залужный, неоднократно поблагодарив Польшу за "помощь и поддержку" сравнил участие поляков в украинском конфликте с союзом правительства Юзефа Пилсудского и УНР в 1920 году.
"С такими друзьями и партнерами, как Польша, Украина достигнет победы, которая принесет мир и спокойствие в Европу. Пускай Польская армия имеет стойкость и профессионализм, чтобы защитить Польшу и ее союзников от любых захватчиков", - заявил в свою очередь Резников.
Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин объяснил, что Польша– это весомый фактор стратегической неопределенности, который может кардинальным образом поменять военно-политический расклад сил на Украине. По его мнению, зайдя на территорию Украины, польские войска могут занять соседние украинские области, а возможно, пойти и дальше и спровоцировать конфликт с Белоруссией.
При этом политолог Сергей Михеев заметил, что киевские власти сдают Украину полякам, которые, в свою очередь, "очень хотят чувствовать себя панами на украинской земле".
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
11:15
Военный эксперт рассказал об опасном решении Польши, которое угрожает России на УкраинеУ Польши планов громадье относительно увеличения своего военного потенциала. Часть планов они реализуют успешно. Например, когда поляки говорили о закупке американского ЗРК "Пэтриот", многие скептически к этому отнеслись, но они их купили. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиПольшаВалерий ЗалужныйАлексей Резников
 
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