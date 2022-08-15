https://ukraina.ru/20220815/1037680639.html

"Дорогие братья": Залужный и Резников заговорили по-польски

"Дорогие братья": Залужный и Резников заговорили по-польски - 15.08.2022 Украина.ру

"Дорогие братья": Залужный и Резников заговорили по-польски

В праздник Войска Польского главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Украины Алексей Резников поздравили поляков, перейдя на польский язык. Записи поздравлений опубликованы в их Telegram-каналах 15 августа

2022-08-15T15:00

2022-08-15T15:00

2022-08-15T15:00

новости

польша

валерий залужный

алексей резников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103233/90/1032339067_0:123:1920:1203_1920x0_80_0_0_7b299df69025260f5a72ec2141fcce78.jpg.webp

Залужный, неоднократно поблагодарив Польшу за "помощь и поддержку" сравнил участие поляков в украинском конфликте с союзом правительства Юзефа Пилсудского и УНР в 1920 году."С такими друзьями и партнерами, как Польша, Украина достигнет победы, которая принесет мир и спокойствие в Европу. Пускай Польская армия имеет стойкость и профессионализм, чтобы защитить Польшу и ее союзников от любых захватчиков", - заявил в свою очередь Резников.Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин объяснил, что Польша– это весомый фактор стратегической неопределенности, который может кардинальным образом поменять военно-политический расклад сил на Украине. По его мнению, зайдя на территорию Украины, польские войска могут занять соседние украинские области, а возможно, пойти и дальше и спровоцировать конфликт с Белоруссией.При этом политолог Сергей Михеев заметил, что киевские власти сдают Украину полякам, которые, в свою очередь, "очень хотят чувствовать себя панами на украинской земле".

https://ukraina.ru/20220815/1037664384.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, валерий залужный, алексей резников