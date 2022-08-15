Жовто-блакитный костюм не спас Лободу от хейтеров в Риге - 15.08.2022 Украина.ру
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Жовто-блакитный костюм не спас Лободу от хейтеров в Риге
Жовто-блакитный костюм не спас Лободу от хейтеров в Риге - 15.08.2022 Украина.ру
Жовто-блакитный костюм не спас Лободу от хейтеров в Риге
Украинскую певицу Светлану Лободу в очередной раз раскритиковали за песни на русском языке, сообщает 15 августа Telegram-канале "Неопра, блин!"
2022-08-15T13:07
2022-08-15T13:07
новости
лобода
критика
данилко
украина
шоу-бизнес
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Большинство песен, которые Лобода исполнила на концерте в Риге были на русском языке. При этом одета одна была в синий костюм с желтым шифоновым шарфиком."Нам не нужно иметь ничего общего с Россией, у нас есть свой язык!", - написал один из комментаторов, многие другие были с ним согласны.В самом начале СВО Лобода записала нейтральное видео в слезах, о том, что волнуется за своих родственников, живущих в Киевской области. Украинская телеведущая с "24 канала" Катерина Соляр, ругалась матом, критикуя певицу за ее "трусливую" позицию.Позднее в интервью украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) злобно высмеял слезы Лободы. Последние годы артист занимает жесткую проукраинскую позицию.
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новости, лобода, критика, данилко, украина, шоу-бизнес
Новости, Лобода, критика, Данилко, Украина, шоу-бизнес

Жовто-блакитный костюм не спас Лободу от хейтеров в Риге

13:07 15.08.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль "Жара"
Международный музыкальный фестиваль Жара - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Украинскую певицу Светлану Лободу в очередной раз раскритиковали за песни на русском языке, сообщает 15 августа Telegram-канале "Неопра, блин!"
Большинство песен, которые Лобода исполнила на концерте в Риге были на русском языке. При этом одета одна была в синий костюм с желтым шифоновым шарфиком.
"Нам не нужно иметь ничего общего с Россией, у нас есть свой язык!", - написал один из комментаторов, многие другие были с ним согласны.
В самом начале СВО Лобода записала нейтральное видео в слезах, о том, что волнуется за своих родственников, живущих в Киевской области. Украинская телеведущая с "24 канала" Катерина Соляр, ругалась матом, критикуя певицу за ее "трусливую" позицию.
Позднее в интервью украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) злобно высмеял слезы Лободы. Последние годы артист занимает жесткую проукраинскую позицию.
Конкурс Новая волна - 2019 в Сочи Лобода - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 13:11
Заказные рыдания: Данилко набросился на ЛободуУкраинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, 27 марта в интервью российской журналистке Ирине Шихман на ее YouTube-канале высмеял рыдания певицы Светланы Лободы
 
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