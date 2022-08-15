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Жовто-блакитный костюм не спас Лободу от хейтеров в Риге

Жовто-блакитный костюм не спас Лободу от хейтеров в Риге - 15.08.2022 Украина.ру

Жовто-блакитный костюм не спас Лободу от хейтеров в Риге

Украинскую певицу Светлану Лободу в очередной раз раскритиковали за песни на русском языке, сообщает 15 августа Telegram-канале "Неопра, блин!"

2022-08-15T13:07

2022-08-15T13:07

2022-08-15T13:07

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лобода

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шоу-бизнес

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Большинство песен, которые Лобода исполнила на концерте в Риге были на русском языке. При этом одета одна была в синий костюм с желтым шифоновым шарфиком."Нам не нужно иметь ничего общего с Россией, у нас есть свой язык!", - написал один из комментаторов, многие другие были с ним согласны.В самом начале СВО Лобода записала нейтральное видео в слезах, о том, что волнуется за своих родственников, живущих в Киевской области. Украинская телеведущая с "24 канала" Катерина Соляр, ругалась матом, критикуя певицу за ее "трусливую" позицию.Позднее в интервью украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) злобно высмеял слезы Лободы. Последние годы артист занимает жесткую проукраинскую позицию.

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новости, лобода, критика, данилко, украина, шоу-бизнес