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Военный эксперт рассказал об опасном решении Польши, которое угрожает России на Украине
Военный эксперт рассказал об опасном решении Польши, которое угрожает России на Украине - 15.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал об опасном решении Польши, которое угрожает России на Украине
У Польши планов громадье относительно увеличения своего военного потенциала. Часть планов они реализуют успешно. Например, когда поляки говорили о закупке американского ЗРК "Пэтриот", многие скептически к этому отнеслись, но они их купили. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-15T11:15
2022-08-15T11:15
2022-08-15T11:15
новости
польша
россия
украина
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Ранее Польша объявила о планах создать самую большую сухопутную армию в Европе. С этой целью Варшава планирует закупить 1000 южнокорейских танков и 500 HIMARS`ов.Сейчас Польша поставила более 200 модернизированных танков на Украину, это тоже серьезная помощь киевскому режиму. При этом поляки хотели закупить часть танков и самоходок у США и Британии, но у них это не получилось, и они стали обращаться к Южной Корее, отметил эксперт.Другое дело, что польские запросы слишком большие. 500 HIMARS`ов американцы при сегодняшних темпах будут делать 10 лет. Если поляки будут собирать установки со всего света, это им дорого обойдется, но штук 100 они собрать могут, добавил специалист.Что касается HIMARS`ов для Украины, то запасов ракет к ним должно хватить до сентября-октября, если не будет поставка дополнительных. Американцы поставят. Они делают все, чтобы воевать до последнего украинца, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, россия, украина
Военный эксперт рассказал об опасном решении Польши, которое угрожает России на Украине
У Польши планов громадье относительно увеличения своего военного потенциала. Часть планов они реализуют успешно. Например, когда поляки говорили о закупке американского ЗРК "Пэтриот", многие скептически к этому отнеслись, но они их купили. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее Польша объявила о планах создать самую большую сухопутную армию в Европе. С этой целью Варшава планирует закупить 1000 южнокорейских танков и 500 HIMARS`ов.
Сейчас Польша поставила более 200 модернизированных танков на Украину, это тоже серьезная помощь киевскому режиму. При этом поляки хотели закупить часть танков и самоходок у США и Британии, но у них это не получилось, и они стали обращаться к Южной Корее, отметил эксперт.
"Не надо думать, что Южная Корея в этом отношении страна третьего мира. Это не так. Она давно готовится к войне с КНДР, поэтому ВПК там передовой. Ее танки — не "Абрамсы", но с британскими "Чэлленджерами" они могут тягаться. На ее самоходках используются орудия от известной американо-британской компании BAE Systems. Остальное — корейские разработки, которые соответствуют стандартам польской гаубицы "Краб" с британской башней и ходовой частью от Т-72. Это оружие сегодняшнего и даже завтрашнего дня", - указал Кнутов.
Другое дело, что польские запросы слишком большие. 500 HIMARS`ов американцы при сегодняшних темпах будут делать 10 лет. Если поляки будут собирать установки со всего света, это им дорого обойдется, но штук 100 они собрать могут, добавил специалист.
Что касается HIMARS`ов для Украины, то запасов ракет к ним должно хватить до сентября-октября, если не будет поставка дополнительных. Американцы поставят. Они делают все, чтобы воевать до последнего украинца, заключил собеседник издания.