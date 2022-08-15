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Военный эксперт рассказал об опасном решении Польши, которое угрожает России на Украине

Военный эксперт рассказал об опасном решении Польши, которое угрожает России на Украине - 15.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал об опасном решении Польши, которое угрожает России на Украине

У Польши планов громадье относительно увеличения своего военного потенциала. Часть планов они реализуют успешно. Например, когда поляки говорили о закупке американского ЗРК "Пэтриот", многие скептически к этому отнеслись, но они их купили. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-15T11:15

2022-08-15T11:15

2022-08-15T11:15

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Ранее Польша объявила о планах создать самую большую сухопутную армию в Европе. С этой целью Варшава планирует закупить 1000 южнокорейских танков и 500 HIMARS`ов.Сейчас Польша поставила более 200 модернизированных танков на Украину, это тоже серьезная помощь киевскому режиму. При этом поляки хотели закупить часть танков и самоходок у США и Британии, но у них это не получилось, и они стали обращаться к Южной Корее, отметил эксперт.Другое дело, что польские запросы слишком большие. 500 HIMARS`ов американцы при сегодняшних темпах будут делать 10 лет. Если поляки будут собирать установки со всего света, это им дорого обойдется, но штук 100 они собрать могут, добавил специалист.Что касается HIMARS`ов для Украины, то запасов ракет к ним должно хватить до сентября-октября, если не будет поставка дополнительных. Американцы поставят. Они делают все, чтобы воевать до последнего украинца, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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