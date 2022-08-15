https://ukraina.ru/20220815/1037654380.html

Правда о СВО. Журналисты Украина.ру поведали пользователям из КНР о том, что происходит

Правда о СВО. Журналисты Украина.ру поведали пользователям из КНР о том, что происходит - 15.08.2022 Украина.ру

Правда о СВО. Журналисты Украина.ру поведали пользователям из КНР о том, что происходит

События этого года как нельзя остро показали важность выстраивания добрососедских и взаимовыгодных отношений с Китайской Народной Республикой. Не уступивший... Украина.ру, 15.08.2022

2022-08-15T07:43

2022-08-15T07:43

2022-08-15T09:41

эксклюзив

китай

украина

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037655001_0:146:3078:1877_1920x0_80_0_0_8af3bcd73ffccf6a9be2193fa19c69a6.jpg

События этого года как нельзя остро показали важность выстраивания добрососедских и взаимовыгодных отношений с Китайской Народной Республикой. Не уступивший давлению Запада, с самого начала специальной военной операции занявший нейтральную и независимую позицию, Китай продолжает экономическое сотрудничество с РФ и ведёт взвешенную информационную политику по освещению событий на Украине. Украина.ру выступает с инициативой налаживания контактов с представителями китайской гражданской журналистики.Центральные китайские каналы довольно подробно информируют население страны о ходе СВО ВС РФ на Украине, сопровождая репортажи материалами как российских, так и украинских СМИ, и, как правило, не делают никаких оценочных заявлений. Нужно отметить, что в отличие от западных СМИ, чьи новостные ленты пестрят искажёнными и далёкими от реальности публикациями от запрограммированных на антироссийскую пропаганду журналистов, официальные китайские СМИ даже к использованию соответствующей лексики подходят весьма серьёзно, стараясь быть беспристрастными. «Военные действия», «специальная военная операция российской армии», «ситуация на Украине», «российско-украинский конфликт» — все эти слова и выражения, используемые в публикациях и репортажах китайских журналистов, лишь подтверждают нейтральность позиции КНР по данному вопросу. За беспристрастной подачей информации следует аналитика: специалисты-международники, военные и экономисты, учёные, занимающиеся изучением проблем стран бывшего СССР дают оценку происходящего исходя из официальной позиции государства, говорят о влиянии и последствиях российско-украинского конфликта на Китай и мировое сообщество. В этой связи нельзя не отметить хорошую осведомлённость и подготовку китайских СМИ: освещению и пониманию происходящего на Украине в КНР придают огромное значение.Предложенный американцами в конце ХХ века и вошедший в обиход в середине 2010 гг. тогда ещё малопонятный термин «гибридная война» с началом СВО на Украине стал понятен многим: одновременно с горячими боевыми действиями идёт интенсивное информационное противоборство сражающихся сторон и косвенных участников, занимающих ту или иную позицию по конфликту. Наблюдая за тем, как подаётся информация в официальных китайских СМИ КНР, и то, что обсуждают пользователи китнета, можно с уверенностью сказать, что информационные битвы гибридной войны, развязанной Западом против России, не обошли стороной и Китай. Сейчас, спустя шесть месяцев после начала военных действий на Украине, можно сделать некоторые выводы о том, как китайское правительство противодействует информационной агрессии Запада и выстраивает свою медийную политику. Судя по возросшей активности гражданской журналистики, блогерству, как набирающему силу явлению, были переданы определённые функции по пропаганде и распространению официальной позиции. Это, кстати, подтверждается недавними заявлениями руководства страны. С 29 по 30 июля в Пекине проходило Центральное рабочее совещание по вопросам единого фронта — важное мероприятие в жизни страны, определяющее контуры государственной политики по консолидации китайского общества в условиях современной внутренней и мировой обстановки. В приветственной речи глава КНР отметил важность укрепления и развития связей с дружественными Китаю силами и информационной работе в интернете.Вызовы нового времени, с которыми столкнулась Россия после 24 февраля этого года, требуют укрепления связей с дружественными ей странами и народами. Одной из таких стран является КНР. Учитывая специфику информационной политики Китая, сайт Украина.ру выступил с инициативой по налаживанию отношений с ведущими китайскими блогерами и уже успешно провёл два видеомоста с известным китайским публицистом и блогером Сыма Нанем. В планах — дальнейшее развитие отношений с представителями китайской гражданской журналистики, но то, что установление контактов началось с Сыма Наня, не является случайным.После 24 февраля мы начали внимательно следить за реакцией китайской блогосферы на события вокруг Украины и сразу же отметили дружественную, здравую и компетентную позицию Сыма. Сыма Нань — известная в Китае медийная личность, журналист, бывший преподаватель вуза и ведущий телепередач, а ныне, как он сам часто заявляет, простой пекинский пенсионер, выступает с патриотических позиций и критикой западного гегемонизма. В своих блогерских публикациях Сыма Нань много внимания уделяет России, Украине и другим республикам бывшего СССР, призывает за развитие добрососедских отношений с нашими странами, чем и заслужил не только лайки от своих подписчиков, но и злобные комментарии от тех, кто по-другому смотрит на место Китая в мировой политике. В своих недавних роликах о видеомосте с журналистами издания Украина.ру Филиппом Прокудиным и Фёдором Громовым, острый на язык блогер отмёл нападки недоброжелателей, объявивших его не кем иным, как "российским шпионом" и "фанатом Путина". Высмеяв злопыхателей, блогер пояснил своим зрителям, что желание дружбы с Россией не противоречит его патриотическим убеждениям. По мнению блогера - дружба с Россией важна и выгодна для Китая.За тридцать лет, прошедших после распада СССР, Китай пытался выстраивать дружественные отношения со всеми бывшими республиками и то, что это не сработало в Прибалтике и на Украине после переворота 2014 года – вина не китайского руководства, а правителей этих бывших советских республик, отказавшихся от реальной политической независимости и попавших под экономическое и политическое влияние Запада. К слову сказать, нападки на Сыма говорят о том, что не все в Китае разделяют взгляды блогера. Прозападная пятая колонна имеет определенное влияние и возможности влиять на общественные настроения в Китае.В разговоре с нашими журналистами Сыма Нань рассказал о том, что в Китае есть и определенные лица, в основном представители прозападной интеллигенции, выступающие за разрыв отношений с Россией и за проведение соглашательской по отношению к Западу политики. Комментируя для своих подписчиков и зрителей итоги встречи с российскими журналистами, поделившимися с блогером впечатлениями от поездки в зону боевых действий, Сыма Нань отметил негативное влияние западных СМИ и внутренней пятой колонны на общественное мнение в Китае о ходе СВО и политике РФ в отношении Украины: многие китайские СМИ всё ещё напрямую, не задумываясь о содержании, перепечатывают сообщение англоязычных новостных каналов.Хорошо разбирающийся в особенностях информационной войны блогер весьма скептически относится к декларируемой Западом "свободе слова": закрытие вещания "России сегодня" на Европу и США говорит само за себя. Поэтому, как считает Сыма Нань, очень важно, чтобы простые китайцы получали информацию от журналистов российских изданий и узнавали позицию правительства РФ по конфликту. Несмотря на общность мнений по основным вопросам международных отношений, представительство российских СМИ в китайском информационном поле уступает западным медийным корпорациям, имеющим возможность вещать на китайскоязычную аудиторию.Говоря о событиях на Украине, Сыма как можно больше черпает информацию из доступных ему российских СМИ и доносит до своих зрителей мысли о том, что за вооружённым столкновением двух братских народов стоят США, именно это и должны уяснить все китайцы. Много полезной информации Сыма почерпнул от общения с корреспондентами издания Украина.Ру.Отвечая на вопросы блогера, журналисты Прокудин и Громов разъяснили суть "украинского национализма" и то, чем отличается специальная военная операция от войны, рассказали о настроениях населения на освобожденных территориях Донбасса. Всё это услышали подписчики и зрители каналов Сыма Наня. Сравнивая ситуацию февраля-марта нынешнего года c тем, как освещается позиция России на Украине сегодня, можно быть уверенным, что китайские блогеры сделали своё дело. Большинство китайских граждан так или иначе с пониманием относятся к действиям РФ и поддерживают усилия китайского руководства по противостоянию западному доминированию в мировой политике. В этом, конечно же, есть и заслуга таких блогеров, как Сыма Нань. Поэтому, пока еще небольшой опыт взаимодействия с китайской блогосферой, гражданской журналистикой уже даёт понимание важности взаимодействия СМИ наших двух стран.Комментарии блогера о недавней встрече с журналистами сайта Украина.Ру посмотрело более ста тысяч зрителей. Ролики Сыма Наня распространяются на пяти популярных китайских видеохостингах и Ютюбе. Диалог Украина.Ру с независимыми китайскими блогерами продолжается, к выпуску готовятся новые передачи.

https://ukraina.ru/20220615/1034160383.html

https://ukraina.ru/20220804/1037284828.html

https://ukraina.ru/20220615/1034159148.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Азат Рахманов

Азат Рахманов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, китай, украина, украина.ру