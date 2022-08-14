Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков - 14.08.2022 Украина.ру
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Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков
Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков - 14.08.2022 Украина.ру
Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков
Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе, которые уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-14T05:15
2022-08-14T05:15
новости
вертолеты
донбасс
россия
алексей леонков
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Он рассказал, что войска РФ используют наиболее эффективные вертолеты – это Ка-52, также появились Ми-28, которые оборудованы специальной станцией определения различных целей и работают из засады, выпуская ракету по принципу "выстрелил – забыл".По его мнению, свое боевое назначение российские вертолеты "не только оправдывают, но и подтверждают".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вертолеты, донбасс, россия, алексей леонков
Новости, вертолеты, Донбасс, Россия, Алексей Леонков

Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков

05:15 14.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе, которые уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Он рассказал, что войска РФ используют наиболее эффективные вертолеты – это Ка-52, также появились Ми-28, которые оборудованы специальной станцией определения различных целей и работают из засады, выпуская ракету по принципу "выстрелил – забыл".
Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе. При этом вертолеты привлекаются и на севере на линии боевого соприкосновения под Изюмом и Харьковом. Они уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его мнению, свое боевое назначение российские вертолеты "не только оправдывают, но и подтверждают".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
12 августа, 12:39
Тяжелая судьба Зеленского: хочет власти, а ему предлагают суд или смерть
 
НовостивертолетыДонбассРоссияАлексей Леонков
 
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