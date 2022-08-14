https://ukraina.ru/20220814/1037632649.html
Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков
Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков - 14.08.2022 Украина.ру
Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков
Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе, которые уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-14T05:15
2022-08-14T05:15
2022-08-14T05:15
новости
вертолеты
донбасс
россия
алексей леонков
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Он рассказал, что войска РФ используют наиболее эффективные вертолеты – это Ка-52, также появились Ми-28, которые оборудованы специальной станцией определения различных целей и работают из засады, выпуская ракету по принципу "выстрелил – забыл".По его мнению, свое боевое назначение российские вертолеты "не только оправдывают, но и подтверждают".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вертолеты, донбасс, россия, алексей леонков
Новости, вертолеты, Донбасс, Россия, Алексей Леонков
Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков
Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе, которые уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру