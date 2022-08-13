https://ukraina.ru/20220813/1037629032.html

Китай благодарит Россию за поддержку в вопросе визита Пелоси на Тайвань

Китай благодарит Россию за поддержку в вопросе визита Пелоси на Тайвань - 13.08.2022 Украина.ру

Китай благодарит Россию за поддержку в вопросе визита Пелоси на Тайвань

Китайская сторона выражает благодарность России за за поддержку после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил 12 августа посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

2022-08-13T09:29

2022-08-13T09:29

2022-08-13T09:29

китай

россия

сша

нэнси пелоси

новости

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Дипломат отметил, что МИД России осудил визит Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав его вопиющей провокацией.Чжан Ханьхуэй также обратил внимание на то, что все российские органы государственной власти и российские СМИ поддержали позицию Китая.Посол подчеркнул, что это показывает особенный характер китайско-российских отношений.Также Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай "продолжит вместе с Россией защищать мировой порядок, в основе которого лежит ООН и международное право".

https://ukraina.ru/20220812/1037578258.html

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2022

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китай, россия, сша, нэнси пелоси, новости