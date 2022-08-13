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Китай благодарит Россию за поддержку в вопросе визита Пелоси на Тайвань
Китай благодарит Россию за поддержку в вопросе визита Пелоси на Тайвань - 13.08.2022 Украина.ру
Китай благодарит Россию за поддержку в вопросе визита Пелоси на Тайвань
Китайская сторона выражает благодарность России за за поддержку после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил 12 августа посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
2022-08-13T09:29
2022-08-13T09:29
2022-08-13T09:29
китай
россия
сша
нэнси пелоси
новости
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Дипломат отметил, что МИД России осудил визит Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав его вопиющей провокацией.Чжан Ханьхуэй также обратил внимание на то, что все российские органы государственной власти и российские СМИ поддержали позицию Китая.Посол подчеркнул, что это показывает особенный характер китайско-российских отношений.Также Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай "продолжит вместе с Россией защищать мировой порядок, в основе которого лежит ООН и международное право".
https://ukraina.ru/20220812/1037578258.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
китай, россия, сша, нэнси пелоси, новости
Китай, Россия, США, Нэнси Пелоси, Новости
Китай благодарит Россию за поддержку в вопросе визита Пелоси на Тайвань
Китайская сторона выражает благодарность России за за поддержку после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил 12 августа посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Дипломат отметил, что МИД России осудил визит Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав его вопиющей провокацией.
Будучи нашим партнером всеобъемлющего стратегического сотрудничества в новую эпоху, Россия всегда поддерживала Китай в таких ключевых вопросах, как суверенитет, безопасность, территориальная целостность, развитие.
Чжан Ханьхуэй
Посол Китая в России
Чжан Ханьхуэй также обратил внимание на то, что все российские органы государственной власти и российские СМИ поддержали позицию Китая.
В этот ключевой момент наши российские друзья смело выступили в защиту справедливости, проявив себя как истинное большое государство, которое готово отстаивать честность и справедливость и не страшится (тех, кто применяет - ред.) политику силы.
Чжан Ханьхуэй
Посол Китая в России
Посол подчеркнул, что это показывает особенный характер китайско-российских отношений.
Также Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай "продолжит вместе с Россией защищать мировой порядок, в основе которого лежит ООН и международное право".