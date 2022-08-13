Китай благодарит Россию за поддержку в вопросе визита Пелоси на Тайвань - 13.08.2022 Украина.ру
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Китай благодарит Россию за поддержку в вопросе визита Пелоси на Тайвань
Китай благодарит Россию за поддержку в вопросе визита Пелоси на Тайвань - 13.08.2022 Украина.ру
Китай благодарит Россию за поддержку в вопросе визита Пелоси на Тайвань
Китайская сторона выражает благодарность России за за поддержку после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил 12 августа посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
2022-08-13T09:29
2022-08-13T09:29
китай
россия
сша
нэнси пелоси
новости
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Дипломат отметил, что МИД России осудил визит Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав его вопиющей провокацией.Чжан Ханьхуэй также обратил внимание на то, что все российские органы государственной власти и российские СМИ поддержали позицию Китая.Посол подчеркнул, что это показывает особенный характер китайско-российских отношений.Также Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай "продолжит вместе с Россией защищать мировой порядок, в основе которого лежит ООН и международное право".
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китай, россия, сша, нэнси пелоси, новости
Китай, Россия, США, Нэнси Пелоси, Новости

Китай благодарит Россию за поддержку в вопросе визита Пелоси на Тайвань

09:29 13.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Китайская сторона выражает благодарность России за за поддержку после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил 12 августа посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Дипломат отметил, что МИД России осудил визит Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав его вопиющей провокацией.
Будучи нашим партнером всеобъемлющего стратегического сотрудничества в новую эпоху, Россия всегда поддерживала Китай в таких ключевых вопросах, как суверенитет, безопасность, территориальная целостность, развитие.
Чжан Ханьхуэй
Посол Китая в России
Чжан Ханьхуэй также обратил внимание на то, что все российские органы государственной власти и российские СМИ поддержали позицию Китая.

В этот ключевой момент наши российские друзья смело выступили в защиту справедливости, проявив себя как истинное большое государство, которое готово отстаивать честность и справедливость и не страшится (тех, кто применяет - ред.) политику силы.

Чжан Ханьхуэй
Посол Китая в России
Посол подчеркнул, что это показывает особенный характер китайско-российских отношений.
Также Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай "продолжит вместе с Россией защищать мировой порядок, в основе которого лежит ООН и международное право".
- РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 09:40
Китай, Россия, Тайвань и Украина — что объединяет и в чем специфика
 
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