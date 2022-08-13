https://ukraina.ru/20220813/1037604768.html

Военный эксперт Леонков: "Мы стараемся снизить потери наших ВВС"

Военный эксперт Леонков: "Мы стараемся снизить потери наших ВВС" - 13.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Леонков: "Мы стараемся снизить потери наших ВВС"

Командование ВС РФ стремится максимально снизить потери авиации, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-08-13T08:15

2022-08-13T08:15

2022-08-13T08:15

алексей леонков

ввс

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новости

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По словам эксперта, в настоящий момент российская авиация выполняет все поставленные задачи.Эксперт также отметил, что воздушные бои между русскими и украинским пилотами всегда заканчивались в пользу русскихЛеонков добавил, что самолеты Украины сбиваются как комплексами ПВО, так и ВВС. По его словам, согласно статистике, около 60 процентов приходится на ПВО, а 40 – на ВВС.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220505/1033905543.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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алексей леонков, ввс, вкс, россия, украина, авиация, новости