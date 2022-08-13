Военный эксперт Леонков: "Мы стараемся снизить потери наших ВВС"
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Командование ВС РФ стремится максимально снизить потери авиации, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам эксперта, в настоящий момент российская авиация выполняет все поставленные задачи.
При этом стараемся максимально снизить потери наших ВВС, хотя понятно, что полностью исключить их нельзя.Если говорить про начало СВО, когда у противника еще оставалось большое количество комплексов ПВО и собственная авиация, тогда наши ВВС действовали очень эффективно.
Эксперт также отметил, что воздушные бои между русскими и украинским пилотами всегда заканчивались в пользу русских
Если посмотреть статистку, то воздушные бои всегда заканчивались в пользу наших летчиков. Противник терял самолеты, потому что квалификация пилотов Украины была пониже, чем у наших, и это сказывалось на тех потерях авиационной техники, которые понесла Украина. Цифра приблизилась к 270 и даже перешла эту отметку.
Леонков добавил, что самолеты Украины сбиваются как комплексами ПВО, так и ВВС. По его словам, согласно статистике, около 60 процентов приходится на ПВО, а 40 – на ВВС.
Полностью интервью можно прочитать здесь.