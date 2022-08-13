Военный эксперт Леонков: "Мы стараемся снизить потери наших ВВС" - 13.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Леонков: "Мы стараемся снизить потери наших ВВС"
Военный эксперт Леонков: "Мы стараемся снизить потери наших ВВС" - 13.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Леонков: "Мы стараемся снизить потери наших ВВС"
Командование ВС РФ стремится максимально снизить потери авиации, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-13T08:15
2022-08-13T08:15
алексей леонков
ввс
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россия
украина
авиация
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По словам эксперта, в настоящий момент российская авиация выполняет все поставленные задачи.Эксперт также отметил, что воздушные бои между русскими и украинским пилотами всегда заканчивались в пользу русскихЛеонков добавил, что самолеты Украины сбиваются как комплексами ПВО, так и ВВС. По его словам, согласно статистике, около 60 процентов приходится на ПВО, а 40 – на ВВС.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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алексей леонков, ввс, вкс, россия, украина, авиация, новости
Алексей Леонков, ВВС, ВКС, Россия, Украина, авиация, Новости

Военный эксперт Леонков: "Мы стараемся снизить потери наших ВВС"

08:15 13.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Командование ВС РФ стремится максимально снизить потери авиации, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам эксперта, в настоящий момент российская авиация выполняет все поставленные задачи.
При этом стараемся максимально снизить потери наших ВВС, хотя понятно, что полностью исключить их нельзя.Если говорить про начало СВО, когда у противника еще оставалось большое количество комплексов ПВО и собственная авиация, тогда наши ВВС действовали очень эффективно.
Алексей Леонков
Военный эксперт
Эксперт также отметил, что воздушные бои между русскими и украинским пилотами всегда заканчивались в пользу русских
Если посмотреть статистку, то воздушные бои всегда заканчивались в пользу наших летчиков. Противник терял самолеты, потому что квалификация пилотов Украины была пониже, чем у наших, и это сказывалось на тех потерях авиационной техники, которые понесла Украина. Цифра приблизилась к 270 и даже перешла эту отметку.
Алексей Леонков
Военный эксперт
Леонков добавил, что самолеты Украины сбиваются как комплексами ПВО, так и ВВС. По его словам, согласно статистике, около 60 процентов приходится на ПВО, а 40 – на ВВС.
Су-27УБ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 05:00
Наследие Варшавского договора: Бородай объяснил «возрождение» украинских ВВСПочему полностью разбитая украинская авиация продолжает поднимать голову, в интервью изданию Украина.ру объяснил депутат ГД РФ, экс-премьер-министр ДНР, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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