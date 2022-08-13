https://ukraina.ru/20220813/1037593662.html
Экономист назвал причины для развала Евросоюза
Экономист назвал причины для развала Евросоюза - 13.08.2022 Украина.ру
Экономист назвал причины для развала Евросоюза
Европейский союз может развалиться. Таким мнением поделился экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-13T07:30
2022-08-13T07:30
2022-08-13T07:30
евросоюз
новости
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"И к этому все идет, потому что еврократия, бюссельская бюрократия – она виновница - в глазах народа - в совершенно ненужных людям неприятностях. Почему они должны вернуться к средневековому сухому мытью, то есть, мочить тряпку и обтираться, вместо того, чтобы сходить в душ – они не понимают. Они не понимают, почему должны быть такие безумные цены на энергию, почему нужно вместе российского газа получать сжиженный природный газ из Америки и переплачивать за него", - объяснил эксперт.По его словам, это все "невыгодно и ненужно".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/95/1033249525_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_af1dbd0f51dccb5d48830146bdad17be.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евросоюз, новости
Экономист назвал причины для развала Евросоюза
Европейский союз может развалиться. Таким мнением поделился экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
"И к этому все идет, потому что еврократия, бюссельская бюрократия – она виновница - в глазах народа - в совершенно ненужных людям неприятностях. Почему они должны вернуться к средневековому сухому мытью, то есть, мочить тряпку и обтираться, вместо того, чтобы сходить в душ – они не понимают. Они не понимают, почему должны быть такие безумные цены на энергию, почему нужно вместе российского газа получать сжиженный природный газ из Америки и переплачивать за него", - объяснил эксперт.
По его словам, это все "невыгодно и ненужно".
"При этом вас еще и уволили, потому что ваше предприятие какой-нибудь химической промышленности, на котором вы работали двадцать лет – оно закрывается, а менеджмент говорит: ребята, закончилась двухвековая история нашего концерна. Мы начинали в XIX веке, сразу после наполеоновских войн, мы развивались, а теперь мы закрываемся навсегда. Все, конец", - сказал он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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