Экономист назвал причины для развала Евросоюза - 13.08.2022 Украина.ру
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Экономист назвал причины для развала Евросоюза
Экономист назвал причины для развала Евросоюза - 13.08.2022 Украина.ру
Экономист назвал причины для развала Евросоюза
Европейский союз может развалиться. Таким мнением поделился экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-13T07:30
2022-08-13T07:30
евросоюз
новости
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"И к этому все идет, потому что еврократия, бюссельская бюрократия – она виновница - в глазах народа - в совершенно ненужных людям неприятностях. Почему они должны вернуться к средневековому сухому мытью, то есть, мочить тряпку и обтираться, вместо того, чтобы сходить в душ – они не понимают. Они не понимают, почему должны быть такие безумные цены на энергию, почему нужно вместе российского газа получать сжиженный природный газ из Америки и переплачивать за него", - объяснил эксперт.По его словам, это все "невыгодно и ненужно".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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евросоюз, новости
Евросоюз, Новости

Экономист назвал причины для развала Евросоюза

07:30 13.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Европейский союз может развалиться. Таким мнением поделился экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
"И к этому все идет, потому что еврократия, бюссельская бюрократия – она виновница - в глазах народа - в совершенно ненужных людям неприятностях. Почему они должны вернуться к средневековому сухому мытью, то есть, мочить тряпку и обтираться, вместо того, чтобы сходить в душ – они не понимают. Они не понимают, почему должны быть такие безумные цены на энергию, почему нужно вместе российского газа получать сжиженный природный газ из Америки и переплачивать за него", - объяснил эксперт.
По его словам, это все "невыгодно и ненужно".

"При этом вас еще и уволили, потому что ваше предприятие какой-нибудь химической промышленности, на котором вы работали двадцать лет – оно закрывается, а менеджмент говорит: ребята, закончилась двухвековая история нашего концерна. Мы начинали в XIX веке, сразу после наполеоновских войн, мы развивались, а теперь мы закрываемся навсегда. Все, конец", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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