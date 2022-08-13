https://ukraina.ru/20220813/1037593662.html

Экономист назвал причины для развала Евросоюза

Экономист назвал причины для развала Евросоюза - 13.08.2022 Украина.ру

Экономист назвал причины для развала Евросоюза

Европейский союз может развалиться. Таким мнением поделился экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-13T07:30

2022-08-13T07:30

2022-08-13T07:30

евросоюз

новости

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"И к этому все идет, потому что еврократия, бюссельская бюрократия – она виновница - в глазах народа - в совершенно ненужных людям неприятностях. Почему они должны вернуться к средневековому сухому мытью, то есть, мочить тряпку и обтираться, вместо того, чтобы сходить в душ – они не понимают. Они не понимают, почему должны быть такие безумные цены на энергию, почему нужно вместе российского газа получать сжиженный природный газ из Америки и переплачивать за него", - объяснил эксперт.По его словам, это все "невыгодно и ненужно".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

евросоюз, новости