https://ukraina.ru/20220813/1037580404.html

Латвия тайно согласилась оплачивать российский газ рублями — Марков

Латвия тайно согласилась оплачивать российский газ рублями — Марков - 13.08.2022 Украина.ру

Латвия тайно согласилась оплачивать российский газ рублями — Марков

Латвия тайно, закрыто согласилась платить рублями за российский газ. Об этом рассказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-13T04:45

2022-08-13T04:45

2022-08-13T04:45

сергей марков

газ

латвия

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102694/05/1026940506_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_dfd5868fccc9e5cf1a9c4b39f596ef1d.jpg

"Практически всеобщее решение Евросоюза — много говорить, но фактически платить рублями. Тем более, там такая процедура, они же платят евро, у них нет рублей, а через Газпромбанк идёт обмен. Я считаю, что наша сторона чрезмерно уделяют внимание этому моменту, это больше столкновение амбиций, чем технический процесс", - сказал Марков.На прошлой неделе "Газпром" возобновил поставки газа в Латвию.Весной Рига официально отказалась импортировать топливо по новой схеме, которая требует открытия счета в рублях. Кроме того, в правительстве Латвии говорили, что не планируют импортировать российский газ.В прошлом году на Россию приходилось около 90% импорта газа в Латвию.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037548359.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей марков, газ, латвия, россия, новости