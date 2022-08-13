https://ukraina.ru/20220813/1037580404.html
Латвия тайно согласилась оплачивать российский газ рублями — Марков
Латвия тайно согласилась оплачивать российский газ рублями — Марков - 13.08.2022 Украина.ру
Латвия тайно согласилась оплачивать российский газ рублями — Марков
Латвия тайно, закрыто согласилась платить рублями за российский газ. Об этом рассказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-13T04:45
2022-08-13T04:45
2022-08-13T04:45
сергей марков
газ
латвия
россия
новости
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"Практически всеобщее решение Евросоюза — много говорить, но фактически платить рублями. Тем более, там такая процедура, они же платят евро, у них нет рублей, а через Газпромбанк идёт обмен. Я считаю, что наша сторона чрезмерно уделяют внимание этому моменту, это больше столкновение амбиций, чем технический процесс", - сказал Марков.На прошлой неделе "Газпром" возобновил поставки газа в Латвию.Весной Рига официально отказалась импортировать топливо по новой схеме, которая требует открытия счета в рублях. Кроме того, в правительстве Латвии говорили, что не планируют импортировать российский газ.В прошлом году на Россию приходилось около 90% импорта газа в Латвию.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037548359.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей марков, газ, латвия, россия, новости
Сергей Марков, газ, Латвия, Россия, Новости
Латвия тайно согласилась оплачивать российский газ рублями — Марков
Латвия тайно, закрыто согласилась платить рублями за российский газ. Об этом рассказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
"Практически всеобщее решение Евросоюза — много говорить, но фактически платить рублями. Тем более, там такая процедура, они же платят евро, у них нет рублей, а через Газпромбанк идёт обмен. Я считаю, что наша сторона чрезмерно уделяют внимание этому моменту, это больше столкновение амбиций, чем технический процесс", - сказал Марков.
На прошлой неделе "Газпром" возобновил поставки газа в Латвию.
Весной Рига официально отказалась импортировать топливо по новой схеме, которая требует открытия счета в рублях. Кроме того, в правительстве Латвии говорили, что не планируют импортировать российский газ.
В прошлом году на Россию приходилось около 90% импорта газа в Латвию.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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