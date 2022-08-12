На Украине готовят законопроект о новом статусе английского языка - 12.08.2022 Украина.ру
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На Украине готовят законопроект о новом статусе английского языка
На Украине готовят законопроект о новом статусе английского языка - 12.08.2022 Украина.ру
На Украине готовят законопроект о новом статусе английского языка
Министерство культуры Украины разрабатывает законопроект об особом статусе английского языка, сообщает РИА Новости 12 августа
2022-08-12T16:16
2022-08-12T16:16
новости
русский язык
английский язык
киев
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"Законопроект разрешит публично использовать его в определенных сферах общественной жизни как язык международного общения", - говорится в сообщении агентства.Ранее в пятницу стало известно, что киевские полностью школы откажутся от русского языка с начала нового учебного года, даже в формате факультативного занятия.Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что, хотя ему и "жалко детей Киева", их расставание с русским языком будет недолгим.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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новости, русский язык, английский язык, киев
Новости, Русский язык, английский язык, Киев

На Украине готовят законопроект о новом статусе английского языка

16:16 12.08.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Министерство культуры Украины разрабатывает законопроект об особом статусе английского языка, сообщает РИА Новости 12 августа
"Законопроект разрешит публично использовать его в определенных сферах общественной жизни как язык международного общения", - говорится в сообщении агентства.
Ранее в пятницу стало известно, что киевские полностью школы откажутся от русского языка с начала нового учебного года, даже в формате факультативного занятия.
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что, хотя ему и "жалко детей Киева", их расставание с русским языком будет недолгим.
Празднование 1 мая в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
15:00
В школах Киева отказались от русского языкаВ новом учебном году в школах Киева не будут преподавать ни на русском языке, ни русский язык. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки администрации Киева в ответ на запрос общественной организации "Молодежный клуб "Джура"
 
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