На Украине готовят законопроект о новом статусе английского языка

В школах Киева отказались от русского языка В новом учебном году в школах Киева не будут преподавать ни на русском языке, ни русский язык. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки администрации Киева в ответ на запрос общественной организации "Молодежный клуб "Джура"