https://ukraina.ru/20220812/1037608685.html
На Украине готовят законопроект о новом статусе английского языка
На Украине готовят законопроект о новом статусе английского языка - 12.08.2022 Украина.ру
На Украине готовят законопроект о новом статусе английского языка
Министерство культуры Украины разрабатывает законопроект об особом статусе английского языка, сообщает РИА Новости 12 августа
2022-08-12T16:16
2022-08-12T16:16
2022-08-12T16:16
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киев
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"Законопроект разрешит публично использовать его в определенных сферах общественной жизни как язык международного общения", - говорится в сообщении агентства.Ранее в пятницу стало известно, что киевские полностью школы откажутся от русского языка с начала нового учебного года, даже в формате факультативного занятия.Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что, хотя ему и "жалко детей Киева", их расставание с русским языком будет недолгим.
https://ukraina.ru/20220812/1037600107.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, русский язык, английский язык, киев
Новости, Русский язык, английский язык, Киев
На Украине готовят законопроект о новом статусе английского языка
Министерство культуры Украины разрабатывает законопроект об особом статусе английского языка, сообщает РИА Новости 12 августа