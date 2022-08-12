Нас там ждут. Военный эксперт о том, как Россия доводит до паники ВСУ в Николаеве - 12.08.2022 Украина.ру
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Нас там ждут. Военный эксперт о том, как Россия доводит до паники ВСУ в Николаеве
Нас там ждут. Военный эксперт о том, как Россия доводит до паники ВСУ в Николаеве - 12.08.2022 Украина.ру
Нас там ждут. Военный эксперт о том, как Россия доводит до паники ВСУ в Николаеве
Власти Николаева говорили и о закрытии города, и о зачистке "пророссийской агентуры", потому что прекрасно знают, что значительная часть города настроена лояльно к России и ждет освобождения от киевского режима. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-12T16:03
2022-08-12T16:03
новости
николаев
всу
россия
репрессии
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В Николаеве немало людей, которые активно помогают нашей армии на регулярной основе, предоставляя разведывательные данные о перемещениях украинских войск, местах их базирования, расположении артиллерии и складов с ГСМ, уточнил специалист.Украинская армия жалуется, что население, которое они якобы защищает, делает все, чтобы их поскорее уничтожили, а город перешел бы под контроль России. Отсюда репрессии в отношении гражданского населения, заключил собеседник издания.
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новости, николаев, всу, россия, репрессии
Новости, Николаев, ВСУ, Россия, репрессии

Нас там ждут. Военный эксперт о том, как Россия доводит до паники ВСУ в Николаеве

16:03 12.08.2022
 
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
Читать в
Власти Николаева говорили и о закрытии города, и о зачистке "пророссийской агентуры", потому что прекрасно знают, что значительная часть города настроена лояльно к России и ждет освобождения от киевского режима. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
В Николаеве немало людей, которые активно помогают нашей армии на регулярной основе, предоставляя разведывательные данные о перемещениях украинских войск, местах их базирования, расположении артиллерии и складов с ГСМ, уточнил специалист.
"Они получают информацию, а потом после проверки разведданных наносятся удары. Противник это знает. Поэтому такими методами он пытается ограничить действия лояльных к нам людей. Одного поймать, а остальных запугать", - указал Рожин.
Украинская армия жалуется, что население, которое они якобы защищает, делает все, чтобы их поскорее уничтожили, а город перешел бы под контроль России. Отсюда репрессии в отношении гражданского населения, заключил собеседник издания.
 
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