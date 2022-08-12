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Нас там ждут. Военный эксперт о том, как Россия доводит до паники ВСУ в Николаеве

Нас там ждут. Военный эксперт о том, как Россия доводит до паники ВСУ в Николаеве - 12.08.2022 Украина.ру

Нас там ждут. Военный эксперт о том, как Россия доводит до паники ВСУ в Николаеве

Власти Николаева говорили и о закрытии города, и о зачистке "пророссийской агентуры", потому что прекрасно знают, что значительная часть города настроена лояльно к России и ждет освобождения от киевского режима. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-12T16:03

2022-08-12T16:03

2022-08-12T16:03

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репрессии

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В Николаеве немало людей, которые активно помогают нашей армии на регулярной основе, предоставляя разведывательные данные о перемещениях украинских войск, местах их базирования, расположении артиллерии и складов с ГСМ, уточнил специалист.Украинская армия жалуется, что население, которое они якобы защищает, делает все, чтобы их поскорее уничтожили, а город перешел бы под контроль России. Отсюда репрессии в отношении гражданского населения, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николаев, всу, россия, репрессии