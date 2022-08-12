https://ukraina.ru/20220812/1037606014.html

Ректор Мелитопольского университета попросил считать вуз российским

Ректор Мелитопольского университета попросил считать вуз российским - 12.08.2022 Украина.ру

Ректор Мелитопольского университета попросил считать вуз российским

В Мелитопольском государственном университете работают 1197 сотрудников, из них 430 с учеными степенями и званиями. Это дает право называть вуз субъектом системы образования России, заявил 12 августа в эфире ЗаTV ректор университета Андрей Чуйков

2022-08-12T15:23

2022-08-12T15:23

2022-08-12T15:23

новости

мелитополь

россия

вуз

запорожье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037605886_0:0:1624:913_1920x0_80_0_0_853371c1d4f5dcdbdb020b8841bebd4f.png.webp

Дела у университета "идут великолепно, несмотря на происки наших врагов", добавил Чуйков. При поддержке новых властей и содействии России вуз собрал с собственного сада 152 тонны черешни, а с поля - 2,5 тонны зерна. Урожай увеличился в 20 раз, заверил ректор.

https://ukraina.ru/20220720/1036573164.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мелитополь, россия, вуз, запорожье