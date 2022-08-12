Ректор Мелитопольского университета попросил считать вуз российским - 12.08.2022 Украина.ру
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Ректор Мелитопольского университета попросил считать вуз российским
Ректор Мелитопольского университета попросил считать вуз российским - 12.08.2022 Украина.ру
Ректор Мелитопольского университета попросил считать вуз российским
В Мелитопольском государственном университете работают 1197 сотрудников, из них 430 с учеными степенями и званиями. Это дает право называть вуз субъектом системы образования России, заявил 12 августа в эфире ЗаTV ректор университета Андрей Чуйков
2022-08-12T15:23
2022-08-12T15:23
новости
мелитополь
россия
вуз
запорожье
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Дела у университета "идут великолепно, несмотря на происки наших врагов", добавил Чуйков. При поддержке новых властей и содействии России вуз собрал с собственного сада 152 тонны черешни, а с поля - 2,5 тонны зерна. Урожай увеличился в 20 раз, заверил ректор.
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новости, мелитополь, россия, вуз, запорожье
Новости, Мелитополь, Россия, вуз, Запорожье

Ректор Мелитопольского университета попросил считать вуз российским

15:23 12.08.2022
 
© YouTube / скриншотРектор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков
Ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© YouTube / скриншот
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В Мелитопольском государственном университете работают 1197 сотрудников, из них 430 с учеными степенями и званиями. Это дает право называть вуз субъектом системы образования России, заявил 12 августа в эфире ЗаTV ректор университета Андрей Чуйков

Остепененность личного состава нашего университета составляет 64%, что делает наш вуз полноценным субъектом системы образования РФ. По количеству студентов мы должны выйти на 6001 студента на 1 сентября этого года, что даёт нам право считаться полноценным федеральным университетом РФ.

Андрей Чуйков
ректор Мелитопольского государственного университета
Дела у университета "идут великолепно, несмотря на происки наших врагов", добавил Чуйков. При поддержке новых властей и содействии России вуз собрал с собственного сада 152 тонны черешни, а с поля - 2,5 тонны зерна. Урожай увеличился в 20 раз, заверил ректор.
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