Отказалась от мовы: дочь главного украинского дзюдоиста попала в громкий скандал - 12.08.2022 Украина.ру
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Отказалась от мовы: дочь главного украинского дзюдоиста попала в громкий скандал
Отказалась от мовы: дочь главного украинского дзюдоиста попала в громкий скандал - 12.08.2022 Украина.ру
Отказалась от мовы: дочь главного украинского дзюдоиста попала в громкий скандал
В Днепре (бывший Днепропетровск) все разговаривают по-русски, а украинскую мову используют только те, кто приехал из села. О дискриминации русскоязычных, как о причине боевых действий, рассказала в соцсетях горожанка, дочь главы Федерации дзюдо Украины Елизавета Кошляк. Видеозапись опубликовали на YouTube-канале украинского информагентства УНИАН
2022-08-12T13:25
2022-08-12T13:25
новости
русский
днепропетровск
мова
дзюдо
язык
скандал
днепр
дочь
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Девушка учила украинский язык в школе, читала литературные произведения на мове, но разговаривать на ней наотрез отказалась. Кошляк не понравилось то, что часто на нее жалуются, будто русский язык – причина их страданий.В Днепропетровске, добавила она, если и пытаются говорить на украинской мове, то получается суржик, на котором "базарят". В пример она привела свою няню и мужа, который приехал в город из села, в котором всю жизнь говорил по-украински.Журналисты УНИАН обвинили Елизавету Кошляк в провоцировании языкового скандала. Однако странички с видеообращением Кошляк в соцсети уже нет, как и каких-либо негативных комментариев в ее адрес, кроме как на страницах других украинских СМИ.
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новости, русский, днепропетровск, мова, дзюдо, язык, скандал, днепр, дочь
Новости, русский, Днепропетровск, мова, дзюдо, язык, скандал, Днепр, дочь

Отказалась от мовы: дочь главного украинского дзюдоиста попала в громкий скандал

13:25 12.08.2022
 
© YouTube / скриншотДочь главы Федерации дзюдо Украины Елизавета Кошляк
Дочь главы Федерации дзюдо Украины Елизавета Кошляк - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© YouTube / скриншот
Читать в
В Днепре (бывший Днепропетровск) все разговаривают по-русски, а украинскую мову используют только те, кто приехал из села. О дискриминации русскоязычных, как о причине боевых действий, рассказала в соцсетях горожанка, дочь главы Федерации дзюдо Украины Елизавета Кошляк. Видеозапись опубликовали на YouTube-канале украинского информагентства УНИАН
Девушка учила украинский язык в школе, читала литературные произведения на мове, но разговаривать на ней наотрез отказалась. Кошляк не понравилось то, что часто на нее жалуются, будто русский язык – причина их страданий.
"Нет, из-за таких как вы мы страдаем, из-за таких людей, которые создают больше проблем. Почему у нас война? Потому что ущемляют русскоговорящих. Вот что!", - сказала девушка
В Днепропетровске, добавила она, если и пытаются говорить на украинской мове, то получается суржик, на котором "базарят". В пример она привела свою няню и мужа, который приехал в город из села, в котором всю жизнь говорил по-украински.
Журналисты УНИАН обвинили Елизавету Кошляк в провоцировании языкового скандала. Однако странички с видеообращением Кошляк в соцсети уже нет, как и каких-либо негативных комментариев в ее адрес, кроме как на страницах других украинских СМИ.
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Сдать русские книги, делать вид, что говоришь по-украински. Как Прилуки воюют сами с собой
 
НовостирусскийДнепропетровскмовадзюдоязыкскандалДнепрдочь
 
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