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Отказалась от мовы: дочь главного украинского дзюдоиста попала в громкий скандал

Отказалась от мовы: дочь главного украинского дзюдоиста попала в громкий скандал - 12.08.2022 Украина.ру

Отказалась от мовы: дочь главного украинского дзюдоиста попала в громкий скандал

В Днепре (бывший Днепропетровск) все разговаривают по-русски, а украинскую мову используют только те, кто приехал из села. О дискриминации русскоязычных, как о причине боевых действий, рассказала в соцсетях горожанка, дочь главы Федерации дзюдо Украины Елизавета Кошляк. Видеозапись опубликовали на YouTube-канале украинского информагентства УНИАН

2022-08-12T13:25

2022-08-12T13:25

2022-08-12T13:25

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скандал

днепр

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Девушка учила украинский язык в школе, читала литературные произведения на мове, но разговаривать на ней наотрез отказалась. Кошляк не понравилось то, что часто на нее жалуются, будто русский язык – причина их страданий.В Днепропетровске, добавила она, если и пытаются говорить на украинской мове, то получается суржик, на котором "базарят". В пример она привела свою няню и мужа, который приехал в город из села, в котором всю жизнь говорил по-украински.Журналисты УНИАН обвинили Елизавету Кошляк в провоцировании языкового скандала. Однако странички с видеообращением Кошляк в соцсети уже нет, как и каких-либо негативных комментариев в ее адрес, кроме как на страницах других украинских СМИ.

https://ukraina.ru/20220728/1036908900.html

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новости, русский, днепропетровск, мова, дзюдо, язык, скандал, днепр, дочь