Гоголь, Булгаков и Порошенко: Фарион сказала, кто мешает украинцам быть националистами
Одиозная экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион рассказала о том, что русская литература может воспитывать только "дикарей" и "нелюдей". Видео было опубликовано на ее You-Tube-канале 8 августа
Русская литература воспитывает дикаря, агрессора, нелюдя, нечеловеческое создание, зверь на фоне которого – просто божья роса.
Фарион пожаловалось, что огромная часть украинского общества неспособна принять "величайшие и всеобъемлющие" идеи национализма, так как "привязаны к русскому миру, это их нутро".
Также она высказалась о якобы пагубном влиянии на украинцев произведений Николая Гоголя и Михаила Булгакова и обвинила пятого президента Украины Петра Порошенко в "заглушении свободного духа Майдана" и протягивании в информационное пространство русской культуры.
Ранее Владимир Зеленский назвал жителей Донбасса "нелюдями" в ходе своей пресс-конференции. Впрочем, Зеленский и его партия "Слуга народа" для Фарион также являются предателями всего украинского и "слугами Москвы".
30 декабря 2021, 10:24Скандалистку Фарион засекли за пропагандой русского языкаБывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион, известная ненавистью ко всему российскому, в студенчестве агитировала иностранных учеников к изучению русского языка. Ее студенческую характеристику опубликовал 29 декабря в Facebook пользователь Ihor Lukianov