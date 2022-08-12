https://ukraina.ru/20220812/1037593385.html

Гоголь, Булгаков и Порошенко: Фарион сказала, кто мешает украинцам быть националистами

Гоголь, Булгаков и Порошенко: Фарион сказала, кто мешает украинцам быть националистами - 12.08.2022 Украина.ру

Гоголь, Булгаков и Порошенко: Фарион сказала, кто мешает украинцам быть националистами

Одиозная экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион рассказала о том, что русская литература может воспитывать только "дикарей" и "нелюдей". Видео было опубликовано на ее You-Tube-канале 8 августа

2022-08-12T15:54

2022-08-12T15:54

2022-08-12T15:54

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Фарион пожаловалось, что огромная часть украинского общества неспособна принять "величайшие и всеобъемлющие" идеи национализма, так как "привязаны к русскому миру, это их нутро".Также она высказалась о якобы пагубном влиянии на украинцев произведений Николая Гоголя и Михаила Булгакова и обвинила пятого президента Украины Петра Порошенко в "заглушении свободного духа Майдана" и протягивании в информационное пространство русской культуры.Ранее Владимир Зеленский назвал жителей Донбасса "нелюдями" в ходе своей пресс-конференции. Впрочем, Зеленский и его партия "Слуга народа" для Фарион также являются предателями всего украинского и "слугами Москвы".

https://ukraina.ru/20211230/1032999907.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, фарион, литература, национализм