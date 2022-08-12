Гоголь, Булгаков и Порошенко: Фарион сказала, кто мешает украинцам быть националистами - 12.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220812/1037593385.html
Гоголь, Булгаков и Порошенко: Фарион сказала, кто мешает украинцам быть националистами
Гоголь, Булгаков и Порошенко: Фарион сказала, кто мешает украинцам быть националистами - 12.08.2022 Украина.ру
Гоголь, Булгаков и Порошенко: Фарион сказала, кто мешает украинцам быть националистами
Одиозная экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион рассказала о том, что русская литература может воспитывать только "дикарей" и "нелюдей". Видео было опубликовано на ее You-Tube-канале 8 августа
2022-08-12T15:54
2022-08-12T15:54
новости
фарион
литература
национализм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037596334_0:152:1280:872_1920x0_80_0_0_a0e0d5df71dc08ea22ddbdf68e18b39e.jpg.webp
Фарион пожаловалось, что огромная часть украинского общества неспособна принять "величайшие и всеобъемлющие" идеи национализма, так как "привязаны к русскому миру, это их нутро".Также она высказалась о якобы пагубном влиянии на украинцев произведений Николая Гоголя и Михаила Булгакова и обвинила пятого президента Украины Петра Порошенко в "заглушении свободного духа Майдана" и протягивании в информационное пространство русской культуры.Ранее Владимир Зеленский назвал жителей Донбасса "нелюдями" в ходе своей пресс-конференции. Впрочем, Зеленский и его партия "Слуга народа" для Фарион также являются предателями всего украинского и "слугами Москвы".
https://ukraina.ru/20211230/1032999907.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037596334_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7d1f8c21eb22b6458f9ef5cb3d6b5f9f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, фарион, литература, национализм
Новости, Фарион, литература, национализм

Гоголь, Булгаков и Порошенко: Фарион сказала, кто мешает украинцам быть националистами

15:54 12.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / "ВО Свобода"'s Picasa GalleryИрина Фарион
Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© commons.wikimedia.org / "ВО Свобода"'s Picasa Gallery
Читать в
Одиозная экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион рассказала о том, что русская литература может воспитывать только "дикарей" и "нелюдей". Видео было опубликовано на ее You-Tube-канале 8 августа
Русская литература воспитывает дикаря, агрессора, нелюдя, нечеловеческое создание, зверь на фоне которого – просто божья роса.
Фарион пожаловалось, что огромная часть украинского общества неспособна принять "величайшие и всеобъемлющие" идеи национализма, так как "привязаны к русскому миру, это их нутро".
Также она высказалась о якобы пагубном влиянии на украинцев произведений Николая Гоголя и Михаила Булгакова и обвинила пятого президента Украины Петра Порошенко в "заглушении свободного духа Майдана" и протягивании в информационное пространство русской культуры.
Ранее Владимир Зеленский назвал жителей Донбасса "нелюдями" в ходе своей пресс-конференции. Впрочем, Зеленский и его партия "Слуга народа" для Фарион также являются предателями всего украинского и "слугами Москвы".
Ирина Фарион
30 декабря 2021, 10:24
Скандалистку Фарион засекли за пропагандой русского языкаБывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион, известная ненавистью ко всему российскому, в студенчестве агитировала иностранных учеников к изучению русского языка. Ее студенческую характеристику опубликовал 29 декабря в Facebook пользователь Ihor Lukianov
 
НовостиФарионлитературанационализм
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:28Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО
16:20ВСУ потеряли контроль над Песками - военкор
16:16На Украине готовят законопроект о новом статусе английского языка
16:03Нас там ждут. Военный эксперт о том, как Россия доводит до паники ВСУ в Николаеве
16:01Планы Киева по захвату Крыма: что говорили об Украине в мире 12 августа
16:01МГЕР попросила Гуттериша запретить ВСУ раскидывать "лепестки" по Донецку
16:00Потери ВСУ, обстрелы, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 12 августа
15:55Зерновой премьер-министр: кто возглавит новое правительство Украины
15:54Гоголь, Булгаков и Порошенко: Фарион сказала, кто мешает украинцам быть националистами
15:52Доллар рухнет? Юшков рассказал, какие валюты будут самыми крепкими
15:45Философ Борис Межуев о том, что Россия может принести на освобождённые территории
15:36Зеленский и его друзья продолжают зарабатывать в России
15:35Константинов: расставание киевских детей с русским языком будет недолгим
15:23Ректор Мелитопольского университета попросил считать вуз российским
15:20Новый акт терроризма ВСУ: обстреляли Каховскую ГЭС
15:15Колташов сравнил власти Эстонии с техасским бензозаправщиком
15:13Военный эксперт рассказал, как русские летчики за раз денацифицируют 300 всушников
15:00В школах Киева отказались от русского языка
14:57Из Николаева не рыпаются. Военный эксперт о том, что в ближайшее время предпримут ВСУ
14:57На Закарпатье обнаружили месторождение соли, которое обеспечит всю Украину
Лента новостейМолния