Херсонская область выходит из "сумрака украинской пропаганды" — замглавы ВГА - 12.08.2022 Украина.ру
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Херсонская область выходит из "сумрака украинской пропаганды" — замглавы ВГА
Херсонская область выходит из "сумрака украинской пропаганды" — замглавы ВГА - 12.08.2022 Украина.ру
Херсонская область выходит из "сумрака украинской пропаганды" — замглавы ВГА
Население Херсонской области постепенно выходит из "сумрака украинской пропаганды", так как люди видят, что о них заботятся лучше, чем при Украине. Об этом заявила замглавы администрации региона Екатерина Губарева, передает 12 августа РИА Новости
2022-08-12T07:55
2022-08-12T07:55
херсонская область
пропаганда
новости
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"Пока мы в полном объеме финансируем пенсии и другие социальные выплаты, с другой стороны жители слышат и видят угрозы киевского режима и прилеты по объектам инфраструктуры. Думаю, что украинская истерия связана с пониманием того, что херсонцы выходят из сумрака свидомой пропаганды. Ведь что же это за оккупация, когда о людях заботятся лучше, чем киевский чиновник?" - сказала Губарева.По ее словам, люди переходят на сторону местной власти по объективным и историческим причинам, а официальный Киев предлагает исключительную альтернативу - ракеты, фильтрацию и нищету.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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452
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херсонская область, пропаганда, новости
Херсонская область, пропаганда, Новости

Херсонская область выходит из "сумрака украинской пропаганды" — замглавы ВГА

07:55 12.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Население Херсонской области постепенно выходит из "сумрака украинской пропаганды", так как люди видят, что о них заботятся лучше, чем при Украине. Об этом заявила замглавы администрации региона Екатерина Губарева, передает 12 августа РИА Новости
"Пока мы в полном объеме финансируем пенсии и другие социальные выплаты, с другой стороны жители слышат и видят угрозы киевского режима и прилеты по объектам инфраструктуры. Думаю, что украинская истерия связана с пониманием того, что херсонцы выходят из сумрака свидомой пропаганды. Ведь что же это за оккупация, когда о людях заботятся лучше, чем киевский чиновник?" - сказала Губарева.
По ее словам, люди переходят на сторону местной власти по объективным и историческим причинам, а официальный Киев предлагает исключительную альтернативу - ракеты, фильтрацию и нищету.

"Добавлю, что в самом Херсоне уже можно увидеть людей с патриотическими пророссийскими принтами на футболках. Представить такое за последние 10 лет просто было невозможно", - подчеркнула замглавы администрации.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 08:01
Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской областиНаселенные пункты в Николаевской области, занятые российскими войсками, передадут в подчинение администрации Херсонской области, сообщают 9 августа РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
 
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