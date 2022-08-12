Херсонская область выходит из "сумрака украинской пропаганды" — замглавы ВГА
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Население Херсонской области постепенно выходит из "сумрака украинской пропаганды", так как люди видят, что о них заботятся лучше, чем при Украине. Об этом заявила замглавы администрации региона Екатерина Губарева, передает 12 августа РИА Новости
"Пока мы в полном объеме финансируем пенсии и другие социальные выплаты, с другой стороны жители слышат и видят угрозы киевского режима и прилеты по объектам инфраструктуры. Думаю, что украинская истерия связана с пониманием того, что херсонцы выходят из сумрака свидомой пропаганды. Ведь что же это за оккупация, когда о людях заботятся лучше, чем киевский чиновник?" - сказала Губарева.
По ее словам, люди переходят на сторону местной власти по объективным и историческим причинам, а официальный Киев предлагает исключительную альтернативу - ракеты, фильтрацию и нищету.
"Добавлю, что в самом Херсоне уже можно увидеть людей с патриотическими пророссийскими принтами на футболках. Представить такое за последние 10 лет просто было невозможно", - подчеркнула замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
10 августа, 08:01Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской областиНаселенные пункты в Николаевской области, занятые российскими войсками, передадут в подчинение администрации Херсонской области, сообщают 9 августа РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.