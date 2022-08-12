https://ukraina.ru/20220812/1037576638.html

Херсонская область выходит из "сумрака украинской пропаганды" — замглавы ВГА

Херсонская область выходит из "сумрака украинской пропаганды" — замглавы ВГА - 12.08.2022 Украина.ру

Херсонская область выходит из "сумрака украинской пропаганды" — замглавы ВГА

Население Херсонской области постепенно выходит из "сумрака украинской пропаганды", так как люди видят, что о них заботятся лучше, чем при Украине. Об этом заявила замглавы администрации региона Екатерина Губарева, передает 12 августа РИА Новости

2022-08-12T07:55

2022-08-12T07:55

2022-08-12T07:55

херсонская область

пропаганда

новости

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"Пока мы в полном объеме финансируем пенсии и другие социальные выплаты, с другой стороны жители слышат и видят угрозы киевского режима и прилеты по объектам инфраструктуры. Думаю, что украинская истерия связана с пониманием того, что херсонцы выходят из сумрака свидомой пропаганды. Ведь что же это за оккупация, когда о людях заботятся лучше, чем киевский чиновник?" - сказала Губарева.По ее словам, люди переходят на сторону местной власти по объективным и историческим причинам, а официальный Киев предлагает исключительную альтернативу - ракеты, фильтрацию и нищету.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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херсонская область, пропаганда, новости