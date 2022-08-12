Военный эксперт рассказал о "вьетнамской" тактике украинской ПВО
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Противовоздушная оборона ВСУ использует тактику засад, которую зенитная артиллерией применяла в годы Великой Отечественной войны, а советские и вьетнамские ракетчики – во время войны во Вьетнаме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он рассказал, что в борьбе с американской авиацией во Вьетнаме подобная тактика приносила "шикарные" результаты.
Фактически вражеские ЗРК включаются на маленький промежуток времени, чтобы мы не успели захватить и уничтожить. Включили, произвели пуск, выключились.
Он добавил, что ПВО войск киевского режима использует данные со спутников и электронных систем НАТО.
21 июля, 16:12Военный журналист объяснил, как НАТО обманывает российскую ПВО на УкраинеВСУ два дня обстреливали Херсон, а именно Антоновский мост: в ночь на 20 и 21 июля. Первый раз американские HIMARS попали в цель, а второй уже нет, потому что российская сторона сделала выводы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.