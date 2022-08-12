Военный эксперт рассказал о "вьетнамской" тактике украинской ПВО - 12.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220812/1037523160.html
Военный эксперт рассказал о "вьетнамской" тактике украинской ПВО
Военный эксперт рассказал о "вьетнамской" тактике украинской ПВО - 12.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о "вьетнамской" тактике украинской ПВО
Противовоздушная оборона ВСУ использует тактику засад, которую зенитная артиллерией применяла в годы Великой Отечественной войны, а советские и вьетнамские ракетчики – во время войны во Вьетнаме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-08-12T07:00
2022-08-12T07:00
спецоперация
новости
юрий кнутов
пво
всу
вьетнам
великая отечественная война
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103226/12/1032261210_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fae18eec2d934f011aedf08d91781968.jpg
Он рассказал, что в борьбе с американской авиацией во Вьетнаме подобная тактика приносила "шикарные" результаты.Он добавил, что ПВО войск киевского режима использует данные со спутников и электронных систем НАТО.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220721/1036742879.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103226/12/1032261210_62:0:1670:1206_1920x0_80_0_0_0412b50b35a5dd0fedba24a141881399.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, юрий кнутов, пво, всу, вьетнам, великая отечественная война, нато
Спецоперация, Новости, Юрий Кнутов, ПВО, ВСУ, Вьетнам, Великая Отечественная война, НАТО
Военный эксперт рассказал о "вьетнамской" тактике украинской ПВО

ГОТОВО

07:00 12.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit Система противовоздушной обороны "Железный купол"
Система противовоздушной обороны Железный купол - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
Читать в
Противовоздушная оборона ВСУ использует тактику засад, которую зенитная артиллерией применяла в годы Великой Отечественной войны, а советские и вьетнамские ракетчики – во время войны во Вьетнаме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он рассказал, что в борьбе с американской авиацией во Вьетнаме подобная тактика приносила "шикарные" результаты.

Фактически вражеские ЗРК включаются на маленький промежуток времени, чтобы мы не успели захватить и уничтожить. Включили, произвели пуск, выключились.

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он добавил, что ПВО войск киевского режима использует данные со спутников и электронных систем НАТО.
HIMARS
21 июля, 16:12
Военный журналист объяснил, как НАТО обманывает российскую ПВО на УкраинеВСУ два дня обстреливали Херсон, а именно Антоновский мост: в ночь на 20 и 21 июля. Первый раз американские HIMARS попали в цель, а второй уже нет, потому что российская сторона сделала выводы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиЮрий КнутовПВОВСУВьетнамВеликая Отечественная войнаНАТО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS
08:53Черновцы в период боевых действий. Русофобские конкурсы на фоне экологической катастрофы
08:52В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты - генерал
08:45Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт
08:36Носович о том, чем Россия должна ответить Латвии на запрет виз и обвинения в терроризме
08:32Научный руководитель Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Москве
08:30Марков назвал Украину государством-террористом из-за ситуации с Запорожской АЭС
08:22Представитель ВГА Запорожья рассказал, откуда поступают приказы атаковать ЗАЭС
08:18Дробницкий о закупке Польшей 500 HIMARS и роли России и тех, кто всех контролирует
08:15Польский эксперт рассказал, какую угрозу Украина представляет для поляков, румын и венгров
08:14Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС
08:09Украинский политик рассказал, какому региону больше всего досталось от ударов ВСУ
08:07Мелочи жизни. Как я писала письмо президенту Путину
08:00Легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована – военный эксперт Хроленко
07:55Херсонская область выходит из "сумрака украинской пропаганды" — замглавы ВГА
07:48Сможем построить первую в мире стендап-республику: о президентских амбициях Арестовича
07:45Эксперт объяснил, почему Запад поставил на Украину системы ПВО NASAMS, IRIS-T и "Гепардов"
07:40ЕС еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на российскую нефть — Пушков
07:40Главное на 12 августа: в России и в мире
07:30Военный эксперт Хроленко объяснил, почему киевский режим еще не признал поражение
Лента новостейМолния