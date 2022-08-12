Военный эксперт рассказал о "вьетнамской" тактике украинской ПВО

Военный журналист объяснил, как НАТО обманывает российскую ПВО на Украине ВСУ два дня обстреливали Херсон, а именно Антоновский мост: в ночь на 20 и 21 июля. Первый раз американские HIMARS попали в цель, а второй уже нет, потому что российская сторона сделала выводы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков