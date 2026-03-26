Мирошник назвал число мирных граждан, погибших и пострадавших от рук боевиков ВСУ с 2022 и 2014 годов
Украинские вооружённые формирования за четыре года убили почти восемь тысяч мирных граждан, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом в ночь на 26 марта передаёт РИА Новости
Мирошник назвал число мирных граждан, погибших и пострадавших от рук боевиков ВСУ с 2022 и 2014 годов

01:51 26.03.2026
 
Украинские вооружённые формирования за четыре года убили почти восемь тысяч мирных граждан, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом в ночь на 26 марта передаёт РИА Новости
"Исходя из данных, основанных на статистике ряда федеральных и местных органов власти, могу утверждать, что с февраля 2022 года и по начало минувшей недели от рук украинских боевиков пострадали как минимум 27 518 мирных жителей, из которых погибли по меньшей мере 7 967 человек", — сказал Мирошник в ходе мероприятия, которое постпредство РФ организовало на полях его визита в Женеву.
По словам посла, на сегодня это минимальные верифицированные показатели. По мере проведения следственных действий эти цифры будут только возрастать.
Мирошник добавил, что с 2014 года формирования киевского режима убили и ранили на Донбассе не менее 42 тысяч мирных граждан.
Ранее сообщалось, что в результате целенаправленных ударов ВСУ по Белгородской области два человека погибли, один получил ранения.
