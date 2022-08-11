Сотрудники МЧС ДНР обезвредили почти двадцать тысяч мин "Лепесток" - 11.08.2022 Украина.ру
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Сотрудники МЧС ДНР обезвредили почти двадцать тысяч мин "Лепесток"
Сотрудники МЧС ДНР обезвредили почти двадцать тысяч мин "Лепесток" - 11.08.2022 Украина.ру
Сотрудники МЧС ДНР обезвредили почти двадцать тысяч мин "Лепесток"
Саперы Республиканского спасательного центра МЧС ДНР разминировали свыше 19 тысяч противопехотных мин "Лепесток", которые были сброшены ВСУ на города Донбасса, сообщила 11 августа пресс-служба ведомства в официальном телеграм-канале.
2022-08-11T19:05
2022-08-11T19:06
мины
донецк
мчс
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Как указано в сообщении, такой результат был достигнут за последние две недели. Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в республике зафиксировано 38 случаев подрыва мирных жителей на минах "Лепесток". Украинские войска начали сбрасывать противопехотные мины на города Донбасса с середины июля. С 28 июля такие мины регулярно сбрасывают на Донецк и Макеевку при помощи ракет РСЗО.
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мины, Донецк, МЧС, саперы, Новости

Сотрудники МЧС ДНР обезвредили почти двадцать тысяч мин "Лепесток"

19:05 11.08.2022 (обновлено: 19:06 11.08.2022)
 
© Фото : belvpo.com
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : belvpo.com
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Саперы Республиканского спасательного центра МЧС ДНР разминировали свыше 19 тысяч противопехотных мин "Лепесток", которые были сброшены ВСУ на города Донбасса, сообщила 11 августа пресс-служба ведомства в официальном телеграм-канале.
Как указано в сообщении, такой результат был достигнут за последние две недели.

Вооруженные формирования Украины практически ежедневно при помощи реактивной артиллерии применяют против мирного населения ДНР противопехотные мины типа "Лепесток". Саперы Республиканского спасательного центра МЧС ДНР оперативно уничтожают данные взрывоопасные предметы согласно заявкам от населения. <...> Всего обезврежено около 19 тыс. единиц.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в республике зафиксировано 38 случаев подрыва мирных жителей на минах "Лепесток".
Украинские войска начали сбрасывать противопехотные мины на города Донбасса с середины июля. С 28 июля такие мины регулярно сбрасывают на Донецк и Макеевку при помощи ракет РСЗО.
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