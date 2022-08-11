Боррель: европейцы должны быть готовы заплатить за поддержку Украины - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037548928.html
Боррель: европейцы должны быть готовы заплатить за поддержку Украины
Боррель: европейцы должны быть готовы заплатить за поддержку Украины - 11.08.2022 Украина.ру
Боррель: европейцы должны быть готовы заплатить за поддержку Украины
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал европейцев быть готовыми заплатить за помощь Украине со стороны Евросоюза. Об этом 11 августа он заявил в интервью испанскому изданию El Pais
2022-08-11T15:14
2022-08-11T15:14
новости
боррель
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/14/1033141440_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_632cabbaf25f1f0640b0c6af937c8b30.jpg.webp
Глава европейской дипломатии призвал Испанию к солидарности со странами, которые наиболее зависят от поставок российского газа. Также Боррель призвал экономить электричество. По его словам, Европа может столкнуться с затяжным конфликтом в поиске политических решений.
https://ukraina.ru/20220729/1036997760.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/14/1033141440_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_2f5e2eb2fcda65f746495b2a38cf9bbd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, боррель, украина
Новости, Боррель, Украина

Боррель: европейцы должны быть готовы заплатить за поддержку Украины

15:14 11.08.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал европейцев быть готовыми заплатить за помощь Украине со стороны Евросоюза. Об этом 11 августа он заявил в интервью испанскому изданию El Pais

Мы находимся в состоянии войны. Эти вещи (энергоресурсы - прим.ред.) не бесплатны.

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Глава европейской дипломатии призвал Испанию к солидарности со странами, которые наиболее зависят от поставок российского газа. Также Боррель призвал экономить электричество. По его словам, Европа может столкнуться с затяжным конфликтом в поиске политических решений.
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 09:59
"Пришлось открыть закрома": Британия переплачивает за энергию из-за отсутствия газа из РФИздание The Spectator 29 июля опубликовало материал, в котором заявляет, что Великобритания переплатила за импорт бельгийской электроэнергии пять тысяч процентов из-за рекордной жары и сокращения поставок российского газа в Европу
 
НовостиБоррельУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:50Что там с терриконом? Военный эксперт о том, почему оборона ВСУ до сих пор не рухнула
15:46Василий Колташов: Руководство ВСУ зря не послушало Путина
15:40Эксперт Межевич объяснил, как без войны наказать Латвию за унижение России и русских
15:35Генсек ООН призвал прекратить боевые действия вблизи Запорожской АЭС
15:34Килинкаров рассказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с Россией
15:34Сон разума рождает чудовищ. Например, президента Украины Арестовича
15:25Военный эксперт рассказал, что начнется, когда Россия наконец зачистит Пески от ВСУ
15:17Как прервать поставки западного оружия и когда Россия возьмёт Николаев - Сивков. Видео
15:14Боррель: европейцы должны быть готовы заплатить за поддержку Украины
15:12Швейцария лишилась статуса нейтрального государства – МИД РФ
15:10За ними придут. Эксперт о том, как Россия на Украине довела до паники фашистскую Латвию
15:08"Публика на драйве": нациста Карася предложили сделать главой СБУ
15:08Ничего нового для нас Amnesty International об Украине не сказала – Килинкаров
14:55Поставки российской нефти в Чехию возобновят в ближайшие дни
14:48Ищенко: когда США откажутся от Украины, какой смысл в референдумах и что будет с Европой
14:48Великобритания передаст Украине новую партию РСЗО, похожих на HIMARS
14:38Не просто уничтожить. Эксперт о том, как наказать прибалтийских наемников на Украине
14:26Фанаты не оценили жизненную философию Насти Каменских
14:13Зеленский попросил "больше денег" у западных стран на конференции в Копенгагене
14:10Датские власти пожертвовали Зеленскому 130 млн долларов
Лента новостейМолния