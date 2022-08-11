Боррель: европейцы должны быть готовы заплатить за поддержку Украины
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал европейцев быть готовыми заплатить за помощь Украине со стороны Евросоюза. Об этом 11 августа он заявил в интервью испанскому изданию El Pais
Мы находимся в состоянии войны. Эти вещи (энергоресурсы - прим.ред.) не бесплатны.
Глава европейской дипломатии призвал Испанию к солидарности со странами, которые наиболее зависят от поставок российского газа. Также Боррель призвал экономить электричество. По его словам, Европа может столкнуться с затяжным конфликтом в поиске политических решений.
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