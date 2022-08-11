https://ukraina.ru/20220811/1037548928.html

Боррель: европейцы должны быть готовы заплатить за поддержку Украины

Боррель: европейцы должны быть готовы заплатить за поддержку Украины - 11.08.2022 Украина.ру

Боррель: европейцы должны быть готовы заплатить за поддержку Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал европейцев быть готовыми заплатить за помощь Украине со стороны Евросоюза. Об этом 11 августа он заявил в интервью испанскому изданию El Pais

2022-08-11T15:14

2022-08-11T15:14

2022-08-11T15:14

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боррель

украина

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Глава европейской дипломатии призвал Испанию к солидарности со странами, которые наиболее зависят от поставок российского газа. Также Боррель призвал экономить электричество. По его словам, Европа может столкнуться с затяжным конфликтом в поиске политических решений.

https://ukraina.ru/20220729/1036997760.html

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2022

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новости, боррель, украина