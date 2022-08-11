Сенцов показал украинцам, как воюет в кустах - 11.08.2022 Украина.ру
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Сенцов показал украинцам, как воюет в кустах
Сенцов показал украинцам, как воюет в кустах - 11.08.2022 Украина.ру
Сенцов показал украинцам, как воюет в кустах
Одиозный украинский режиссер Олег Сецов. который был приговорен в РФ к тюремному сроку за терроризм, сообщил, что воюет в составе ВСУ в районе Бахмута (Артёмовска) в Донбассе, фото он разместил на своей странице в Facebook* 11 августа
2022-08-11T10:36
2022-08-11T10:36
новости
сенцов
артемовск
кусты
украина
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"Где-то в кустах под Бахмутом", - написал он под фотографией.Бахмут на данный момент является одним из основных направлений наступления сил РФ и ЛДНР.Ранее Сенцов был приговорен в России за подготовку теракта на территории Республики Крым. Режиссер известен своими антирусскими и антисоветскими высказываниями. В одном из его фильмов, персонаж отрывал голову героическому комдиву РККА Василию Чапаеву, также он заявлял, что "перевоспитает" пророссийски настроенного украинского боксера Александра Усика.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости, сенцов, артемовск, кусты, украина
Новости, Сенцов, Артемовск, кусты, Украина

Сенцов показал украинцам, как воюет в кустах

10:36 11.08.2022
 
© AP / Jean-Francois Badias
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP / Jean-Francois Badias
Читать в
Одиозный украинский режиссер Олег Сецов. который был приговорен в РФ к тюремному сроку за терроризм, сообщил, что воюет в составе ВСУ в районе Бахмута (Артёмовска) в Донбассе, фото он разместил на своей странице в Facebook* 11 августа
"Где-то в кустах под Бахмутом", - написал он под фотографией.
Бахмут на данный момент является одним из основных направлений наступления сил РФ и ЛДНР.
Ранее Сенцов был приговорен в России за подготовку теракта на территории Республики Крым. Режиссер известен своими антирусскими и антисоветскими высказываниями. В одном из его фильмов, персонаж отрывал голову героическому комдиву РККА Василию Чапаеву, также он заявлял, что "перевоспитает" пророссийски настроенного украинского боксера Александра Усика.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
- РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 14:15
Сенцов отрекся от Егора Летова и заявил, что подкупил ШаинскогоУкраинский режиссер Олег Сенцов, который был приговорен в РФ к тюремному сроку за терроризм, рассказал о непростой работе над саундтреком к своему последнему фильму «Носорог». Интервью с ним опубликовало 17 февраля издание slukh.media
 
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