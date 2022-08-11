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Сенцов показал украинцам, как воюет в кустах

Сенцов показал украинцам, как воюет в кустах - 11.08.2022 Украина.ру

Сенцов показал украинцам, как воюет в кустах

Одиозный украинский режиссер Олег Сецов. который был приговорен в РФ к тюремному сроку за терроризм, сообщил, что воюет в составе ВСУ в районе Бахмута (Артёмовска) в Донбассе, фото он разместил на своей странице в Facebook* 11 августа

2022-08-11T10:36

2022-08-11T10:36

2022-08-11T10:36

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"Где-то в кустах под Бахмутом", - написал он под фотографией.Бахмут на данный момент является одним из основных направлений наступления сил РФ и ЛДНР.Ранее Сенцов был приговорен в России за подготовку теракта на территории Республики Крым. Режиссер известен своими антирусскими и антисоветскими высказываниями. В одном из его фильмов, персонаж отрывал голову героическому комдиву РККА Василию Чапаеву, также он заявлял, что "перевоспитает" пророссийски настроенного украинского боксера Александра Усика.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20220217/1033298888.html

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новости, сенцов, артемовск, кусты, украина