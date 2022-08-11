Сенцов показал украинцам, как воюет в кустах
© AP / Jean-Francois Badias
© AP / Jean-Francois Badias
Одиозный украинский режиссер Олег Сецов. который был приговорен в РФ к тюремному сроку за терроризм, сообщил, что воюет в составе ВСУ в районе Бахмута (Артёмовска) в Донбассе, фото он разместил на своей странице в Facebook* 11 августа
"Где-то в кустах под Бахмутом", - написал он под фотографией.
Бахмут на данный момент является одним из основных направлений наступления сил РФ и ЛДНР.
Ранее Сенцов был приговорен в России за подготовку теракта на территории Республики Крым. Режиссер известен своими антирусскими и антисоветскими высказываниями. В одном из его фильмов, персонаж отрывал голову героическому комдиву РККА Василию Чапаеву, также он заявлял, что "перевоспитает" пророссийски настроенного украинского боксера Александра Усика.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
17 февраля, 14:15Сенцов отрекся от Егора Летова и заявил, что подкупил ШаинскогоУкраинский режиссер Олег Сенцов, который был приговорен в РФ к тюремному сроку за терроризм, рассказал о непростой работе над саундтреком к своему последнему фильму «Носорог». Интервью с ним опубликовало 17 февраля издание slukh.media