https://ukraina.ru/20220811/1037526950.html

СВО как прелюдия киевского поражения. Почему за Донецким кряжем у Киева "пэрэмог нэма"

СВО как прелюдия киевского поражения. Почему за Донецким кряжем у Киева "пэрэмог нэма" - 11.08.2022 Украина.ру

СВО как прелюдия киевского поражения. Почему за Донецким кряжем у Киева "пэрэмог нэма"

Украина.ру, 11.08.2022

2022-08-11T11:15

2022-08-11T11:15

2022-08-11T11:15

эксклюзив

украина

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Если следовать заветам Козьмы Петровича Пруткова и таки зреть в корень, а потом довериться тем, кто подсчитывает увиденное в этом корне, то ситуация со спецвоенной операцией (СВО), ее победителями и выгодоприобретателями – это, как говаривал булгаковский Коровьев, совсем не бином Ньютона.То есть очень просто с любой точки зрения – политической, экономической, военной – все становится ясно, если говорить о сути.ПолитикаОбъявляя начало СВО 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин сразу наметил и честно, публично озвучил несколько ее главных задач: защита жителей Донбасса (двух самопровозглашенных и признанных Россией республик – ДНР и ЛНР), демилитаризация (изъятие излишних военных арсеналов, направленных против России), денацификация (освобождение от неонацистской русофобской идеологии, насильственно насаждаемой населению Украины). Всё это по Владимиру Владимировичу, и означает вернуть Украину украинскому народу – укрепить суверенитет и избавить от губительной зависимости от Запада, который превратил страну в инструмент (таран, кистень, дубинку), направленный против России.По замыслу Запада, война в Украине должна максимально ослабить и истощить Россию до такого состояния, что она или сама развалится на куски или, по крайней мере, так ослабнет, что не сможет претендовать на лидерство и бросать вызов гегемонии США и их сателлитов. А прелюдией СВО стал декабрьский, 2021 года, ультиматум Путина Западу: вы возвращает Украине статус-кво – нейтральность и внеблоковость, обозначенные в ее учредительных документах типа Декларации о госсуверенитете 1990 года, и не превращаете ее в полигон НАТО, чем обеспечиваете национальную безопасность России на ее западном рубеже.Всё. Казалось бы, все максимально четко, выверено, а главное—давно известно, оговорено и переговорено с так называемыми "западными партнерами" еще с момента развала СССР, когда Москве было обещано не двигать НАТО на восток, к российским границам.Но Запад, что называется, положил с прибором и на свои обещания, и на чаяния России, и на призывы Москвы "Остановитесь!". И ультиматум Путина, а потом и СВО России и ЛДНР – это прелюдия политического поражения нынешней Украины – неонацистского русофобского образования, выстроенного и отмобилизованного даже не по мягкой формуле "Украина – не Россия", а в жестком формате "Украина – АнтиРоссия".Более того, Россия не может проиграть СВО, не выполнив всех поставленных задач. Потому что агрессивная и воинственная "АнтиРоссия" возродится по прежнему заказу Запада на любой точке украинской территории, которая может остаться под властью украинских русофобов в виде квази-Украины. Той, которая может образоваться в результате каких-либо мирных переговоров и "дипломатического решения", на которых иногда лукаво и лживо настаивают на Западе.Все и всё прекрасно понимают: и России, и Западу в СВО нужна только победа, которая однозначно станет поражением неонацистского режима в Киеве. Причем я сознательно не связываю этот режим с именем нынешнего президента Владимира Зеленского, который целенаправленно, системно и крайне успешно зачистил все вокруг себя ради узурпации личной власти и уже превратился в злобного кровавого диктатора, которому как бы все подвластно. Но так только кажется, если вспомнить, что охраняют его иностранцы, а значит, охрана в любой момент может стать либо конвоем либо ликвидационной командой. Бали бы желание и приказ извне и сверху. А желающих сменить Зеленского в Украине – вагон и маленькая тележка, как говорится. А может и не один вагон. Несмотря на зачистку.ЭкономикаОб экономической составляющей СВО внезапно максимально откровенно 10 августа 2022 года сказала американская "The Washington Post". По ее данным, в ходе СВО Россия может завладеть огромными украинскими залежами полезных ископаемых на сумму не менее 12,4 трлн. долл. Триллионов, Крал!По данным журналистов "The Washington Post" и согласно анализу, проведенному канадской фирмой по геополитическим рискам "SecDev", в Украине найдены 117 из 120 наиболее широко используемых металлов и минералов, необходимых для многих высокотехнологичных компонентов, от деталей самолетов до смартфонов. И если Кремль сумеет заполучить эти месторождения, то Киев навсегда потеряет доступ почти к двум третям своих месторождений.Цитирую SecDev: по ее данным, с тех пор, как в феврале 2022 года началась спецоперация на Украине, Кремль овладел 41 месторождением угля, 27 месторождений природного газа, 14 месторождений пропана, девятью месторождениями нефти, шестью месторождениями железной руды, двумя месторождениями титановой руды, двумя месторождениями циркониевой руды, одним месторождением стронция, одним месторождением лития, одним месторождением урана, одним месторождением золота и значительным карьером по добыче известняка, который ранее использовался для производства стали на Украине.А вот и выводы. Для Украины и для Запада, по крайней мере, для Евросоюза. Станислав Зинченко, директор Киевского экономического аналитического центра: "Худший сценарий заключается в том, что Украина потеряет землю, перестанет иметь сильную сырьевую экономику и станет больше похожей на одну из стран Балтии, страну, неспособную поддерживать свою индустриальную экономику".И Роберт Мугг, соучредитель "SecDev", который уверен: продвижение российских войск на Украине может иметь серьезные последствия для Европейского союза. "Если европейцы не смогут быстро диверсифицировать источники нефти и газа, они останутся в сильной зависимости от российских углеводородов", резюмировал он. А лето, как говорится, практически тю-тю. А поставки энергоносителей в Европу целиком и по странам в отдельности сократились донельзя и будут дальше сокращаться, если они не одумаются. А они, судя по воинственным речам еврочиновников, который готовят седьмой пакет санкций против России, не собираются одумываться. А значит, все скажет зима, которая, собственно, уже не за горами. И будет всем в Европе, как говорят маленькие украинские дети, "дюдя". А это холодно, очень холодно.И при этом даже не говорю о том, что вследствие тупой энергетической политики Запада цены на энергоносители взлетели так, что Россия от их продажи получает гораздо больше, чем тратит даже на проведение СВО. Цифры разные называются, но они говорят однозначно: Россия смогла заработать на росте цен на энергоносители на фоне разговоров об энергетических эмбарго.Например, уже в апреле 2022-го, через два месяца СВО, по данным финского Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), с 24 февраля Россия заработала 63 млрд. евро на экспорте энергоносителей благодаря росту цен на них. За два месяца военной операции Москва продала только Евросоюзу энергоносителей на сумму 44 млрд. евро, что в два раза больше итогов аналогичного периода в 2021 году. Притом, что сами объемы закупок за этот период снизилась. По подсчетам указанного центра, объем импорта нефти в ЕС упал на 20%, угля — на 40%, однако импорт СПГ в регион вырос на 20%, трубопроводного газа — на 10%. В то же время экспорт угля и СПГ из России в страны, не входящие в ЕС, вырос на 30% и 80% соответственно.Сейчас эту цифру российских доходов доводят до более чем 80 млрд. "зелени". А 10 августа обозреватель агентства "Bloomberg" Хавьер Блас заявил, что Россия одерживает победу на рынке энергоресурсов. По его мнению, страна, несмотря на введенные против нее санкции, смогла в полном объеме восстановить свои темпы добычи нефти, а ее доходы от продаж ресурса даже после введения весенних скидок остаются рекордными. Расчет же Запада на изоляцию России на мировом рынке также не оправдался, так как она смогла найти новых покупателей и теперь сотрудничает с Ближним Востоком и Азией. Важным показателем сотрудничества этих регионов с российской стороной Блас назвал отказ блока ОПЕК+ прерывать свои контакты и координацию с государством, что свидетельствует о сохранении влияния Москвы в этой организации.Ну и, конечно же, как ни печально и цинично об этом говорить, но Россия, несмотря на потери в СВО, не теряет даже в численности населения. Если в ее состав в итоге сентябрьских референдумов в ЛДНР, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях освобожденных от неонацистов, войдут указанные территории, то Россия прирастет на 8-10 миллионов человек. Учитывая указ Путина об упрощенном получении российских паспортов. Ну, а Украина, на это же количество населения, естественно, уменьшится. И это тоже - геополитика, понимание которой недоступно команде Зеленского. Не война отбирает у него территории, люди сами уходят в Россию, массово уже получая российские паспорта.ВойнаИ, наконец, военные проблемы и обстоятельства, такие разные для двух сторон. Не вдаваясь в подробности и характеристик видов вооружения сторон, уже сейчас видно, что союзные силы СВО медленно, но уверенно побеждают на главной театре военных действий (ТВД) в Донбассе. В районе так называемого Донецкого кряжа, которые спецы характеризуют как возвышенность на юге Восточно-Европейской равнины, на границе современных Украины и России, общей площадью 23 тысячи км², протяженностью около 370 км, шириной 160 км и средней высотой от 200 до 300 метров.А чтобы было понятно, к чему я веду, достаточно вспомнить, что именно здесь в основном разворачиваются основные же бои за Донбасс и за его города.И если союзным силам СВО, которые сегодня якобы ведут позиционную борьбу, всё же удастся сбросить ВСУ с донецких высот (с кряжа), то не надо быть высоколобым военным стратегом и даже военкором, чтобы посмотреть на географическую карту и понять: войска выйдут на оперативный простор. А если проще, то на открытое пространство степей и лесостепи, до которой еще нужно добраться. Как до Днепра, который может стать следующим мощным рубежом обороны для ВСУ, так и до лесов на севере Украины.Но даже леса не смогут стать достаточным укрытием для ВСУ – приближается осень, "зеленка" уходит, а леса "лысеют", и спрятаться украинским войскам будет негде. При господстве в воздухе и преимуществе России в артиллерии и ракетном бое, на мой непросвещенный взгляд, победа, кажется, предрешена. Или я не прав?РезюмеВот, собственно, все, о чем хотелось бы сказать, глядя на карты и анализируя информацию, поступающую с зоны боевых действий и от тех, кто все анализирует. За Донецким кряжем ВСУ ловить нечего, а песня "вышел в степь донецкую" для неонацистов приобретает очень уже неуютный смысл. Под прицелом сил СВО. Впрочем, они сами виноваты – в Донбасс их никто не звал и там их никто не ждал…

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

эксклюзив, украина