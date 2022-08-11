Экс-президент Польши сделал пессимистичный прогноз для Украины - 11.08.2022 Украина.ру
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Экс-президент Польши сделал пессимистичный прогноз для Украины
Экс-президент Польши сделал пессимистичный прогноз для Украины - 11.08.2022 Украина.ру
Экс-президент Польши сделал пессимистичный прогноз для Украины
Развитие ситуации для украинских властей будет происходить по "черному сценарию", а боевые действия могут растянуться на месяцы и годы. Об этом польскому изданию onet.pl рассказал бывший президент Польши Александр Квасьневский
2022-08-11T09:51
2022-08-11T09:51
новости
александр квасьневский
польша
украина
конфликт
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Мирные переговоры между Москвой и Киевом не начнутся, считает Квасьневский. Украинские власти не хотят договариваться, пока идет специальная военная операция, а Россия не станет отводить войска на рубежи до 24 февраля.Конфликт, считает Квасьневский, может растянуться на неопределенный срок. Политика российских властей не изменится и сохранит преемственность в украинском вопросе, заключил Квасьневский.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, александр квасьневский, польша, украина, конфликт
Новости, Александр Квасьневский, Польша, Украина, конфликт

Экс-президент Польши сделал пессимистичный прогноз для Украины

09:51 11.08.2022
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Григорий Василенко
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Развитие ситуации для украинских властей будет происходить по "черному сценарию", а боевые действия могут растянуться на месяцы и годы. Об этом польскому изданию onet.pl рассказал бывший президент Польши Александр Квасьневский
Русские будут продолжать давить. Я ожидаю, что боевые действия замедлятся с ноября, но боюсь, что с весны они могут снова начаться в полную силу
Александр Квасьневский
президент Польши в 1995-2005 годах
Мирные переговоры между Москвой и Киевом не начнутся, считает Квасьневский. Украинские власти не хотят договариваться, пока идет специальная военная операция, а Россия не станет отводить войска на рубежи до 24 февраля.
Конфликт, считает Квасьневский, может растянуться на неопределенный срок. Политика российских властей не изменится и сохранит преемственность в украинском вопросе, заключил Квасьневский.
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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