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Экс-президент Польши сделал пессимистичный прогноз для Украины
Экс-президент Польши сделал пессимистичный прогноз для Украины - 11.08.2022 Украина.ру
Экс-президент Польши сделал пессимистичный прогноз для Украины
Развитие ситуации для украинских властей будет происходить по "черному сценарию", а боевые действия могут растянуться на месяцы и годы. Об этом польскому изданию onet.pl рассказал бывший президент Польши Александр Квасьневский
2022-08-11T09:51
2022-08-11T09:51
2022-08-11T09:51
новости
александр квасьневский
польша
украина
конфликт
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Мирные переговоры между Москвой и Киевом не начнутся, считает Квасьневский. Украинские власти не хотят договариваться, пока идет специальная военная операция, а Россия не станет отводить войска на рубежи до 24 февраля.Конфликт, считает Квасьневский, может растянуться на неопределенный срок. Политика российских властей не изменится и сохранит преемственность в украинском вопросе, заключил Квасьневский.
https://ukraina.ru/20220804/1037272081.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр квасьневский, польша, украина, конфликт
Новости, Александр Квасьневский, Польша, Украина, конфликт
Экс-президент Польши сделал пессимистичный прогноз для Украины
Развитие ситуации для украинских властей будет происходить по "черному сценарию", а боевые действия могут растянуться на месяцы и годы. Об этом польскому изданию onet.pl рассказал бывший президент Польши Александр Квасьневский
Русские будут продолжать давить. Я ожидаю, что боевые действия замедлятся с ноября, но боюсь, что с весны они могут снова начаться в полную силу
Александр Квасьневский
президент Польши в 1995-2005 годах
Мирные переговоры между Москвой и Киевом не начнутся, считает Квасьневский. Украинские власти не хотят договариваться, пока идет специальная военная операция, а Россия не станет отводить войска на рубежи до 24 февраля.
Конфликт, считает Квасьневский, может растянуться на неопределенный срок. Политика российских властей не изменится и сохранит преемственность в украинском вопросе, заключил Квасьневский.