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Экс-президент Польши сделал пессимистичный прогноз для Украины

Экс-президент Польши сделал пессимистичный прогноз для Украины - 11.08.2022 Украина.ру

Экс-президент Польши сделал пессимистичный прогноз для Украины

Развитие ситуации для украинских властей будет происходить по "черному сценарию", а боевые действия могут растянуться на месяцы и годы. Об этом польскому изданию onet.pl рассказал бывший президент Польши Александр Квасьневский

2022-08-11T09:51

2022-08-11T09:51

2022-08-11T09:51

новости

александр квасьневский

польша

украина

конфликт

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Мирные переговоры между Москвой и Киевом не начнутся, считает Квасьневский. Украинские власти не хотят договариваться, пока идет специальная военная операция, а Россия не станет отводить войска на рубежи до 24 февраля.Конфликт, считает Квасьневский, может растянуться на неопределенный срок. Политика российских властей не изменится и сохранит преемственность в украинском вопросе, заключил Квасьневский.

https://ukraina.ru/20220804/1037272081.html

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новости, александр квасьневский, польша, украина, конфликт