Эксперт назвал единственный способ сделать Rutube эффективным

Если до сих пор Rutube нормально не заработал, то может только блокировка Youtube в РФ подтолкнет его к тому, чтобы сделать что-то эффективное касательно самого механизма. Вот у меня в "Твиттере" более ста тысяч читателей накопилось, началась блокировка его, я выхожу туда через VPN, это время занимает.