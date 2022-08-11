Эксперт назвал единственный способ сделать Rutube эффективным
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОбразовательный IT-проект "Школа 21" в Казани программист, клавиатура
Российские аналоги мировых социальных сетей существуют уже давно, однако функционируют они пока что плохо, рассказал медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.
По словам эксперта, заставить руководство Rutube улучшить механизм платформы сможет только блокировка Youtube.
Если до сих пор Rutube нормально не заработал, то может только блокировка Youtube в РФ подтолкнет его к тому, чтобы сделать что-то эффективное касательно самого механизма. Вот у меня в "Твиттере" более ста тысяч читателей накопилось, началась блокировка его, я выхожу туда через VPN, это время занимает.
Третьяков отметил, что российский аналог "Твиттера" также не очень качественный.
Я завел аккаунт в "Рутвит". Ну пришли сотни людей, но она не работает нормально, у меня там сотни лайков и комментариев в "Твиттере", хотя за мной пошли самые активные читатели. Значит, он нормально не функционирует. Не понятно, почему не сделать нормально.
Эксперт призвал государство найти команду разработчиков, которая гарантированно смогла бы решить эти проблемы.
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