Эксперт назвал единственный способ сделать Rutube эффективным - 11.08.2022 Украина.ру
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Эксперт назвал единственный способ сделать Rutube эффективным
Эксперт назвал единственный способ сделать Rutube эффективным - 11.08.2022 Украина.ру
Эксперт назвал единственный способ сделать Rutube эффективным
Российские аналоги мировых социальных сетей существуют уже давно, однако функционируют они пока что плохо, рассказал медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.
2022-08-11T07:45
2022-08-11T07:45
виталий третьяков
эксперт
новости
youtube
rutube
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По словам эксперта, заставить руководство Rutube улучшить механизм платформы сможет только блокировка Youtube.Третьяков отметил, что российский аналог "Твиттера" также не очень качественный.Эксперт призвал государство найти команду разработчиков, которая гарантированно смогла бы решить эти проблемы.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220521/1034002817.html
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виталий третьяков, эксперт, новости, youtube, rutube
Виталий Третьяков, эксперт, Новости, Youtube, Rutube

Эксперт назвал единственный способ сделать Rutube эффективным

07:45 11.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОбразовательный IT-проект "Школа 21" в Казани программист, клавиатура
Образовательный IT-проект Школа 21 в Казани программист, клавиатура - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Российские аналоги мировых социальных сетей существуют уже давно, однако функционируют они пока что плохо, рассказал медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.
По словам эксперта, заставить руководство Rutube улучшить механизм платформы сможет только блокировка Youtube.

Если до сих пор Rutube нормально не заработал, то может только блокировка Youtube в РФ подтолкнет его к тому, чтобы сделать что-то эффективное касательно самого механизма. Вот у меня в "Твиттере" более ста тысяч читателей накопилось, началась блокировка его, я выхожу туда через VPN, это время занимает.

Виталий Третьяков
Медиаэксперт
Третьяков отметил, что российский аналог "Твиттера" также не очень качественный.
Я завел аккаунт в "Рутвит". Ну пришли сотни людей, но она не работает нормально, у меня там сотни лайков и комментариев в "Твиттере", хотя за мной пошли самые активные читатели. Значит, он нормально не функционирует. Не понятно, почему не сделать нормально.
Виталий Третьяков
Медиаэксперт
Эксперт призвал государство найти команду разработчиков, которая гарантированно смогла бы решить эти проблемы.
Игорь Ашманов - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 05:15
Rutube должен быть адаптирован под условия военного времени - экспертС российского видеосервиса нужно убрать рекламу и прекратить предварительную модерацию видео, заявил специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения и управления проектами Игорь Ашманов в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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