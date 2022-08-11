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Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян

Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян - 11.08.2022 Украина.ру

Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян

Владимиру Зеленскому не мешало бы почитать международное право, прежде чем требовать закрыть границы для всех граждан целой страны, считает политолог Марат Баширов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T04:45

2022-08-11T04:45

2022-08-11T04:45

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владимир зеленский

право

международное право

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Однако, считает он, в мире, в котором мы живем, возможно все. "Но для этого нужно разрушить окончательно международное право, все международные договоры", - добавил политолог. Он напомнил, что нормы международного права формировались десятилетиями с окончания Второй мировой войны.Ранее Зеленский потребовал запретить россиянам получать визы в страны Запада, его заявление поддержали некоторые эстонские и финские политики.В 2000 году Зеленский получил диплом Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета по специальности "правоведение" в Кривом Роге.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037468448.html

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2022

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новости, владимир зеленский, право, международное право