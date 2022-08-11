https://ukraina.ru/20220811/1037488134.html
Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян
Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян - 11.08.2022 Украина.ру
Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян
Владимиру Зеленскому не мешало бы почитать международное право, прежде чем требовать закрыть границы для всех граждан целой страны, считает политолог Марат Баширов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T04:45
2022-08-11T04:45
2022-08-11T04:45
новости
владимир зеленский
право
международное право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036866645_165:57:814:422_1920x0_80_0_0_4818baf1831fbde612b33df5bbcaf3c9.jpg
Однако, считает он, в мире, в котором мы живем, возможно все. "Но для этого нужно разрушить окончательно международное право, все международные договоры", - добавил политолог. Он напомнил, что нормы международного права формировались десятилетиями с окончания Второй мировой войны.Ранее Зеленский потребовал запретить россиянам получать визы в страны Запада, его заявление поддержали некоторые эстонские и финские политики.В 2000 году Зеленский получил диплом Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета по специальности "правоведение" в Кривом Роге.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037468448.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036866645_176:55:775:505_1920x0_80_0_0_bf700a64293585b63a55793be1150bec.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, право, международное право
Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян
Владимиру Зеленскому не мешало бы почитать международное право, прежде чем требовать закрыть границы для всех граждан целой страны, считает политолог Марат Баширов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Я бы ему посоветовал почитать международное право, оно достаточно четко регулирует передвижение по миру всех, кто живет на этой планете. Там нет запретов.
Однако, считает он, в мире, в котором мы живем, возможно все.
"Но для этого нужно разрушить окончательно международное право, все международные договоры", - добавил политолог.
Он напомнил, что нормы международного права формировались десятилетиями с окончания Второй мировой войны.
Ранее Зеленский потребовал запретить россиянам получать визы в страны Запада, его заявление поддержали некоторые эстонские и финские политики.
В 2000 году Зеленский получил диплом Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета по специальности "правоведение" в Кривом Роге.
Полный текст интервью читайте здесь
.