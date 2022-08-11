Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037488134.html
Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян
Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян - 11.08.2022 Украина.ру
Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян
Владимиру Зеленскому не мешало бы почитать международное право, прежде чем требовать закрыть границы для всех граждан целой страны, считает политолог Марат Баширов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T04:45
2022-08-11T04:45
новости
владимир зеленский
право
международное право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036866645_165:57:814:422_1920x0_80_0_0_4818baf1831fbde612b33df5bbcaf3c9.jpg
Однако, считает он, в мире, в котором мы живем, возможно все. "Но для этого нужно разрушить окончательно международное право, все международные договоры", - добавил политолог. Он напомнил, что нормы международного права формировались десятилетиями с окончания Второй мировой войны.Ранее Зеленский потребовал запретить россиянам получать визы в страны Запада, его заявление поддержали некоторые эстонские и финские политики.В 2000 году Зеленский получил диплом Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета по специальности "правоведение" в Кривом Роге.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037468448.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036866645_176:55:775:505_1920x0_80_0_0_bf700a64293585b63a55793be1150bec.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, право, международное право
Новости, Владимир Зеленский, право, международное право

Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян

04:45 11.08.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Владимиру Зеленскому не мешало бы почитать международное право, прежде чем требовать закрыть границы для всех граждан целой страны, считает политолог Марат Баширов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Я бы ему посоветовал почитать международное право, оно достаточно четко регулирует передвижение по миру всех, кто живет на этой планете. Там нет запретов.
Однако, считает он, в мире, в котором мы живем, возможно все.
"Но для этого нужно разрушить окончательно международное право, все международные договоры", - добавил политолог.
Он напомнил, что нормы международного права формировались десятилетиями с окончания Второй мировой войны.
Ранее Зеленский потребовал запретить россиянам получать визы в страны Запада, его заявление поддержали некоторые эстонские и финские политики.
В 2000 году Зеленский получил диплом Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета по специальности "правоведение" в Кривом Роге.
Полный текст интервью читайте здесь.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 06:48Спецоперация
Даже обсуждать не станут - Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян на ЗападЕще одно глупое заявление Владимира Зеленского не вызовет реакции на Западе, о нем стоит просто забыть, заявил политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру.
 
НовостиВладимир Зеленскийправомеждународное право
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Килинкаров: Amnesty International не сказала об Украине ничего нового
06:40Астрология и политика. Секреты кальвиниста и популиста Виктора Орбана
06:30Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию
06:15Третьяков рассказал, как социальные сети вводят цензуру
06:10СБУ объявила в розыск Игоря Маркова
06:09Экс-депутат Верховной Рады рассказал, когда ВСУ прекратят сопротивление
06:07Главное на 11 августа: в России и в мире
06:00Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров
05:45"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО
05:30"Головой бы подумали": Соседов осудил уехавших из России звезд
05:15"Одного поймать, а остальных запугать": Рожин о том, что происходит сейчас в Николаеве
05:00Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО
04:45Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян
04:30Военный эксперт объяснил, зачем Украине прислали самоходные зенитные установки "Гепард"
04:15Анонимный автор "Википедии" рассказал, как народная энциклопедия увязла в политике
04:00Рожин рассказал, как Россия одним ударом ликвидирует 200-400 украинских боевиков
23:00"Бесконечный ряд жалоб". Как Екатерина Великая раскрепостила украинские города
22:13Украина планирует зачистить пророссийское население Харькова
21:55ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов Северска
21:48Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины
Лента новостейМолния