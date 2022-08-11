https://ukraina.ru/20220811/1037486463.html

Военный эксперт объяснил, зачем Украине прислали самоходные зенитные установки "Гепард"

Военный эксперт объяснил, зачем Украине прислали самоходные зенитные установки "Гепард" - 11.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, зачем Украине прислали самоходные зенитные установки "Гепард"

На Украину прибыли три немецкие самоходные зенитные установки "Гепард", киевскому режиму они нужны для того, чтобы военнослужащие ВСУ освоили это оружие и поняли практические возможности, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-11T04:30

2022-08-11T04:30

2022-08-11T04:30

оружие

германия

украина

новости

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Оперативное командование "Юг" ранее сообщило, что на Украину прибыли первые три немецкие самоходные зенитные установки "Гепард". Их планируют использовать для прикрытия важных объектов инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов, идущих на малых и сверхмалых высотах.В сообщении отмечается, что всего Киев ожидает поставки 30 единиц "Гепардов".По его словам, три СЗУ "Гепард" - это пробная партия, чтобы посмотреть, как это вид вооружения будет вести себя в реальной боевой обстановке.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220809/1037411514.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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оружие, германия, украина, новости