Военный эксперт объяснил, зачем Украине прислали самоходные зенитные установки "Гепард" - 11.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, зачем Украине прислали самоходные зенитные установки "Гепард"
Военный эксперт объяснил, зачем Украине прислали самоходные зенитные установки "Гепард" - 11.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, зачем Украине прислали самоходные зенитные установки "Гепард"
На Украину прибыли три немецкие самоходные зенитные установки "Гепард", киевскому режиму они нужны для того, чтобы военнослужащие ВСУ освоили это оружие и поняли практические возможности, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-11T04:30
2022-08-11T04:30
оружие
германия
украина
новости
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Оперативное командование "Юг" ранее сообщило, что на Украину прибыли первые три немецкие самоходные зенитные установки "Гепард". Их планируют использовать для прикрытия важных объектов инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов, идущих на малых и сверхмалых высотах.В сообщении отмечается, что всего Киев ожидает поставки 30 единиц "Гепардов".По его словам, три СЗУ "Гепард" - это пробная партия, чтобы посмотреть, как это вид вооружения будет вести себя в реальной боевой обстановке.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037411514.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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оружие, германия, украина, новости
оружие, Германия, Украина, Новости

Военный эксперт объяснил, зачем Украине прислали самоходные зенитные установки "Гепард"

04:30 11.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУженщина-военнослужащая ВСУ
женщина-военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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На Украину прибыли три немецкие самоходные зенитные установки "Гепард", киевскому режиму они нужны для того, чтобы военнослужащие ВСУ освоили это оружие и поняли практические возможности, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
Оперативное командование "Юг" ранее сообщило, что на Украину прибыли первые три немецкие самоходные зенитные установки "Гепард". Их планируют использовать для прикрытия важных объектов инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов, идущих на малых и сверхмалых высотах.
В сообщении отмечается, что всего Киев ожидает поставки 30 единиц "Гепардов".
Эти три единицы нужны противнику, чтобы люди освоили на месте, и чтобы понять их практические возможности. Потому что испытать в борьбе с российскими войсками все, что угодно, у украинской армии не было.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
военный историк и журналист
По его словам, три СЗУ "Гепард" - это пробная партия, чтобы посмотреть, как это вид вооружения будет вести себя в реальной боевой обстановке.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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