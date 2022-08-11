"Одного поймать, а остальных запугать": Рожин о том, что происходит сейчас в Николаеве
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© Public domain
Киевский режим понимает, что большая часть Николаева настроена лояльно к России и ждет освобождения города, поэтому противник закрывает город и устраивает рейды против людей, которые поддерживают РФ, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
На прошлых выходных в Николаеве был введен комендантский час, в ходе которого силовики проводили проверки с целью выявить людей, сотрудничающих с РФ. по информации украинских властей, в результате были задержаны несколько десятков человек.
Они (власти Украины - ред.) прекрасно знают, что значительная часть города настроена лояльно к России и ждет освобождения города. В этой среде немало людей, которые активно помогают нашей армии на регулярной основе, предоставляя разведывательные данные о перемещениях украинских войск, местах их базирования, расположении артиллерии и складов с ГСМ.
По его словам, такими методами противник пытается ограничить действия лояльных к России людей, "одного поймать, а остальных запугать".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.