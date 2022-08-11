https://ukraina.ru/20220811/1037477881.html

"Одного поймать, а остальных запугать": Рожин о том, что происходит сейчас в Николаеве

"Одного поймать, а остальных запугать": Рожин о том, что происходит сейчас в Николаеве - 11.08.2022 Украина.ру

"Одного поймать, а остальных запугать": Рожин о том, что происходит сейчас в Николаеве

Киевский режим понимает, что большая часть Николаева настроена лояльно к России и ждет освобождения города, поэтому противник закрывает город и устраивает рейды против людей, которые поддерживают РФ, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-11T05:15

2022-08-11T05:15

2022-08-11T05:15

николаев

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россия

украина

киевский режим

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На прошлых выходных в Николаеве был введен комендантский час, в ходе которого силовики проводили проверки с целью выявить людей, сотрудничающих с РФ. по информации украинских властей, в результате были задержаны несколько десятков человек.По его словам, такими методами противник пытается ограничить действия лояльных к России людей, "одного поймать, а остальных запугать".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037460950.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

николаев, новости, россия, украина, киевский режим