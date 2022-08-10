Экс-депутат Рады назвал день, когда Украина может перейти в контрнаступление - 10.08.2022 Украина.ру
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Экс-депутат Рады назвал день, когда Украина может перейти в контрнаступление
Экс-депутат Рады назвал день, когда Украина может перейти в контрнаступление - 10.08.2022 Украина.ру
Экс-депутат Рады назвал день, когда Украина может перейти в контрнаступление
Анонсированное ранее контрнаступление ВСУ может быть приурочено к 24 августа, когда Украина отмечает День независимости, заявил депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-10T18:00
2022-08-10T18:00
контрнаступление
всу
украина
спиридон килинкаров
новости
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Политик уверен в том, что киевские власти все же совершат попытку устроить наступление и добиться каких-то локальных успехов.По мнению Килинкарова, у контрнаступления есть два возможных направления. Это либо Донбасс, либо Херсонская или Запорожская области.Политик подчеркнул, что это действие будет бесполезным с военной точки зрения, однако контрнаступление в сознании украинских властей несет в себе в первую очередь политический характер.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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контрнаступление, всу, украина, спиридон килинкаров, новости
контрнаступление, ВСУ, Украина, Спиридон Килинкаров, Новости

Экс-депутат Рады назвал день, когда Украина может перейти в контрнаступление

18:00 10.08.2022
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP / Vadim Ghirda
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Анонсированное ранее контрнаступление ВСУ может быть приурочено к 24 августа, когда Украина отмечает День независимости, заявил депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Политик уверен в том, что киевские власти все же совершат попытку устроить наступление и добиться каких-то локальных успехов.

Это будет, может быть, в двадцатых числах, в начале, для того, чтобы это контрнаступление не завершилось до празднования Дня независимости, чтобы [Владимир] Зеленский мог выступить с пламенной речью и всем сказать, как наши хлопцы и девчата отстаивают интересы незалежной (независимой – Ред.) Украины. Они актеры, продюсеры, я думаю, они этот шанс, возможности такой - не упустят.

Сколько там человек поляжет, их на самом деле особо не волнует, потому что этими процессами управляют далеко не они - там плотно сидят британцы, американцы. И я думаю, им совсем не жалко украинский народ, а тем более, русских людей.

Спиридон Килинкаров
Народный депутат Украины V-VII созывов
По мнению Килинкарова, у контрнаступления есть два возможных направления. Это либо Донбасс, либо Херсонская или Запорожская области.
Потому что хотят украинцы этого или не хотят, хочет этого Зеленский или не хочет – его заставят это сделать, потому что это нужно будет сделать с точки зрения политической целесообразности.
Спиридон Килинкаров
Народный депутат Украины V-VII созывов
Политик подчеркнул, что это действие будет бесполезным с военной точки зрения, однако контрнаступление в сознании украинских властей несет в себе в первую очередь политический характер.
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
07:00
Евсеев рассказал, когда Киев прекратит пугать РФ контрнаступлением на Херсон"Сказки про контрнаступление" на Херсон прекратятся со стороны ВСУ, когда РФ сама проведем наступление и выйдет на Южный Буг, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
контрнаступлениеВСУУкраинаСпиридон КилинкаровНовости
 
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