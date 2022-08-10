Экс-депутат Рады назвал день, когда Украина может перейти в контрнаступление

Это будет, может быть, в двадцатых числах, в начале, для того, чтобы это контрнаступление не завершилось до празднования Дня независимости, чтобы [Владимир] Зеленский мог выступить с пламенной речью и всем сказать, как наши хлопцы и девчата отстаивают интересы незалежной (независимой – Ред.) Украины. Они актеры, продюсеры, я думаю, они этот шанс, возможности такой - не упустят.

Сколько там человек поляжет, их на самом деле особо не волнует, потому что этими процессами управляют далеко не они - там плотно сидят британцы, американцы. И я думаю, им совсем не жалко украинский народ, а тем более, русских людей.