Экс-депутат Рады назвал день, когда Украина может перейти в контрнаступление
© AP / Vadim Ghirda
© AP / Vadim Ghirda
Анонсированное ранее контрнаступление ВСУ может быть приурочено к 24 августа, когда Украина отмечает День независимости, заявил депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Политик уверен в том, что киевские власти все же совершат попытку устроить наступление и добиться каких-то локальных успехов.
Это будет, может быть, в двадцатых числах, в начале, для того, чтобы это контрнаступление не завершилось до празднования Дня независимости, чтобы [Владимир] Зеленский мог выступить с пламенной речью и всем сказать, как наши хлопцы и девчата отстаивают интересы незалежной (независимой – Ред.) Украины. Они актеры, продюсеры, я думаю, они этот шанс, возможности такой - не упустят.
Сколько там человек поляжет, их на самом деле особо не волнует, потому что этими процессами управляют далеко не они - там плотно сидят британцы, американцы. И я думаю, им совсем не жалко украинский народ, а тем более, русских людей.
По мнению Килинкарова, у контрнаступления есть два возможных направления. Это либо Донбасс, либо Херсонская или Запорожская области.
Потому что хотят украинцы этого или не хотят, хочет этого Зеленский или не хочет – его заставят это сделать, потому что это нужно будет сделать с точки зрения политической целесообразности.
Политик подчеркнул, что это действие будет бесполезным с военной точки зрения, однако контрнаступление в сознании украинских властей несет в себе в первую очередь политический характер.
Полностью интервью можно прочитать здесь.