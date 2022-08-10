https://ukraina.ru/20220810/1037480029.html

Винница во время военных действий. Навязчивая украинизация и сотни безногих военных

Винница во время военных действий. Навязчивая украинизация и сотни безногих военных - 10.08.2022 Украина.ру

Винница во время военных действий. Навязчивая украинизация и сотни безногих военных

Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T10:58

2022-08-10T10:58

2022-08-10T12:42

эксклюзив

винница

украинизация

винницкая область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037482310_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_60f485733fdba2dc6d92c7452bcd6402.jpg

Винницкую область местные жители иногда называют настоящей Украиной, подразумевая, что остальные регионы «испорчены» влиянием соседних народов. И практически в каждом магазине, из каждого утюга здесь несется: «Украина, Украина, Украина...».В транслируемых по местному радио песнях или объявлениях в торговых центрах название государства произносится по три раза в одном предложении. Без слов «Украина» и «украинский» не услышишь даже рекламы кофе и чая. Столь назойливое вбивание патриотических установок поначалу раздражает, но затем становится незаметным фоном, хотя на подсознание все равно давит.С февраля Винница стала одним из регионов, куда устремились внутренние переселенцы. Многие из мужчин, которым грозит мобилизация, также рассматривают регион в качестве трамплина для нелегального пересечения границы. Местные дельцы наладили бизнес, позволяющий желающим за 3-4 тысячи долларов переплыть Днестр или перейти на территорию соседних Молдавии и Приднестровья. За такую же сумму, по данным СБУ, группа жителей Винницы наладила схему производства поддельных документов, необходимых для выезда заграницу. Самые экзотические варианты побега предполагают покупку гидрокостюма с аквалангом и переход ночью под водой по дну реки Днестр.Женщины города выезжают заграницу свободно. По этой причине наблюдается острая нехватка обслуживающего персонала. Уезжают из Винницы обычно в Италию, куда заробитчане проторили путь задолго до начала российской СВО. Однако, как рассказывают беженцы из Винницы, в последнее время с работой там стало похуже.«Тут, как и у нас, много неофициальной занятости, с зарплатами в конвертах. Могут обмануть и не заплатить. С началом войны и увеличением потока беженцев таких случаев стало больше, а уровень зарплат по вакансиям без знания языка снизился минимум на 10%. Есть случаи, когда хорошую работу продают: посреднику нужно заплатить до 500 евро, чтобы он порекомендовал вас работодателю», — рассказывает изданию «Страна» Оксана из Винницы. По ее словам, соотечественницы работают преимущественно в сфере ухода за престарелыми, а это нередко работа по 24 часа в сутки. При этом наплыв украинских работников снижает расценки на рынке труда.Мужчин, кто не сумел или не захотел уехать, тоже можно часто встретить на улицах города. С февраля в Винницу на реабилитацию отправляют сотни украинских военнослужащих, лишившихся рук и или ног в ходе боевых действий. В Виннице также находится одно из крупнейших предприятий по изготовлению протезов, которое сейчас работает в полную силу, но все равно раненым приходится ожидать протеза месяцами. Большинство рассказов раненых схожи между собой: сидел в окопе, в который прилетел артиллерийский снаряд или мина. Война против Донбасса дорого обошлась этим военнослужащим, но власти пытаются ободрить их патриотические чувства, нанося на протезы националистические и неонацистские лозунги.Поскольку в Виннице киевские власти сосредоточили много военных объектов, здесь чаще стали звучать сирены воздушной тревоги, а по некоторым объектам были нанесены серьезные ракетные удары. В результате одного из них, в центре города на совещании в Доме офицеров погибли как минимум три полковника ВВС Украины. СБУ совместно с полицией сразу же организовала облаву в нескольких районах города в поисках тех, кто мог сообщить о совещании в Доме офицеров. Тем временем мэрия Винницы подсчитала убытки городской инфраструктуре на сумму 240 миллионов гривен.Несмотря на вездесущую националистическую пропаганду, частые прилёты ракет и сотни безногих раненых, в городе не ощущается повышенной тревожности. Военные действия стали привычными, а периодическая гибель мобилизованных военнослужащих где-то на востоке воспринимается как некий рок, от которого невозможно уйти. Националистическая пропаганда тоже сказывается. Чем западнее, тем сильнее. В Виннице чаще можно услышать уверенность в победе Украины, о скором контрнаступлении на Херсон и далее — на Крым.Некоторых жителей уже откровенно нервирует засилье пропаганды. Недавно в области был осужден на 5 лет тюрьмы местный житель, в телефоне которого было обнаружено голосовое сообщение его другу из РФ, в котором он призывал ударить по телевышкам Винницы. «Братан, может у тебя какие есть связи с серьезными людьми, скинь это уведомление мое, пусть нах…и в…бут в вышку чтобы не вещали эти каналы, ….., скинь кому-то…., пускай они передадут дальше на вашу службу безопасности, надо прекратить телевещание, именно этих каналов внутренних украинских, ибо здесь реально все перекручивают», — сказал мужчина в сообщении, за что и получил 5 лет.Однако в целом можно сказать, что украинский национализм в Виннице побеждает, а засилье пропаганды непрерывно капает на мозг даже вполне мирным и аполитичным жителям, подготавливая базу для формирования новых неонацистов.

https://ukraina.ru/20220719/1036636541.html

https://ukraina.ru/20220720/1036654965.html

https://ukraina.ru/20220725/1036763928.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, винница, украинизация, винницкая область, украина