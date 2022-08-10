США призывают Россию вернуть ЗАЭС под полный контроль Украине - 10.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220810/1037472421.html
США призывают Россию вернуть ЗАЭС под полный контроль Украине
США призывают Россию вернуть ЗАЭС под полный контроль Украине - 10.08.2022 Украина.ру
США призывают Россию вернуть ЗАЭС под полный контроль Украине
США призывают Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами страны, заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
2022-08-10T07:27
2022-08-10T07:27
запорожская аэс
сша
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/69/1033906948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c8b7209f4d39cad9c9908bea22b2e41.jpg
Ранее Минобороны России предупредило, что обстрелы Вооруженными силами Украины Запорожской АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе.Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что авария на Запорожской АЭС угрожает непредсказуемыми и беспрецедентными последствиями для всего мира.По ее словам, в США ценят "приверженность властей Украины поддержанию ядерной безопасности в этих трудных условиях".Штаты отслеживают ситуацию вокруг станции, и они не видят признаков повышенных или ненормальных уровней радиации, заключила Жан-Пьер.
https://ukraina.ru/20220809/1037451582.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/69/1033906948_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_8000df8ebd72d418dd395c5b7aa1f67d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская аэс, сша, россия, украина
Запорожская АЭС, США, Россия, Украина

США призывают Россию вернуть ЗАЭС под полный контроль Украине

07:27 10.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожскую АЭС посетили иностранные журналисты
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
США призывают Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами страны, заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Ранее Минобороны России предупредило, что обстрелы Вооруженными силами Украины Запорожской АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что авария на Запорожской АЭС угрожает непредсказуемыми и беспрецедентными последствиями для всего мира.

Мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними и вернуть полный контроль Украине.

Карин Жан-Пьер
пресс-секретарь Белого дома
По ее словам, в США ценят "приверженность властей Украины поддержанию ядерной безопасности в этих трудных условиях".
Штаты отслеживают ситуацию вокруг станции, и они не видят признаков повышенных или ненормальных уровней радиации, заключила Жан-Пьер.
Вчера, 15:31
Что стоит за слухами о перемирии. США хотят мира на Украине ради будущей войны?
 
Запорожская АЭССШАРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44Посол России в Китае высказался по тайваньскому вопросу
09:28Пушков рассказал, как Байден может прекратить обстрелы Запорожской АЭС
09:05Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго
09:00Хроника событий на Украине на утро 10 августа
09:00Евсеев объяснил, почему киевский режим обещает наступление на Херсон и не действует
08:52Полковник из США рассказал, какую ошибку совершил Вашингтон в конфликте на Украине
08:51Анонимный автор "Википедии" о том как СБУ работает против России в этом ресурсе
08:45Трапезников рассказал, чем в Донбассе занимаются российские чиновники
08:38Белорусский народ и Светлана Тихановская обменялись именами
08:31Обозреватель WSJ рассказал, как литовские вертолеты следят за российскими поездами
08:30Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ
08:24Главное на 10 августа: в России и в мире
08:23"Диверсанты" и "шпионы" на Украине. Почему их там много и что с ними делает власть
08:18Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС
08:15Мария Бутина рассказала о пытках в американских тюрьмах
08:10Почему не будут восстанавливать Попасный в ЛНР
08:04Посол Антонов: США бездоказательно обвиняют РФ в минировании территории Украины
08:01Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области
08:00Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard
08:00Эксперт Норин рассказал об основных проблемах ВСУ
Лента новостейМолния