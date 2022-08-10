https://ukraina.ru/20220810/1037472421.html

США призывают Россию вернуть ЗАЭС под полный контроль Украине

США призывают Россию вернуть ЗАЭС под полный контроль Украине - 10.08.2022 Украина.ру

США призывают Россию вернуть ЗАЭС под полный контроль Украине

США призывают Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами страны, заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

2022-08-10T07:27

2022-08-10T07:27

2022-08-10T07:27

запорожская аэс

сша

россия

украина

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Ранее Минобороны России предупредило, что обстрелы Вооруженными силами Украины Запорожской АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе.Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что авария на Запорожской АЭС угрожает непредсказуемыми и беспрецедентными последствиями для всего мира.По ее словам, в США ценят "приверженность властей Украины поддержанию ядерной безопасности в этих трудных условиях".Штаты отслеживают ситуацию вокруг станции, и они не видят признаков повышенных или ненормальных уровней радиации, заключила Жан-Пьер.

https://ukraina.ru/20220809/1037451582.html

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запорожская аэс, сша, россия, украина