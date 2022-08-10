https://ukraina.ru/20220810/1037472421.html
США призывают Россию вернуть ЗАЭС под полный контроль Украине
США призывают Россию вернуть ЗАЭС под полный контроль Украине - 10.08.2022 Украина.ру
США призывают Россию вернуть ЗАЭС под полный контроль Украине
США призывают Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами страны, заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
2022-08-10T07:27
2022-08-10T07:27
2022-08-10T07:27
запорожская аэс
сша
россия
украина
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Ранее Минобороны России предупредило, что обстрелы Вооруженными силами Украины Запорожской АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе.Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что авария на Запорожской АЭС угрожает непредсказуемыми и беспрецедентными последствиями для всего мира.По ее словам, в США ценят "приверженность властей Украины поддержанию ядерной безопасности в этих трудных условиях".Штаты отслеживают ситуацию вокруг станции, и они не видят признаков повышенных или ненормальных уровней радиации, заключила Жан-Пьер.
https://ukraina.ru/20220809/1037451582.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, сша, россия, украина
Запорожская АЭС, США, Россия, Украина
США призывают Россию вернуть ЗАЭС под полный контроль Украине
США призывают Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами страны, заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Ранее Минобороны России предупредило, что обстрелы Вооруженными силами Украины Запорожской АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что авария на Запорожской АЭС угрожает непредсказуемыми и беспрецедентными последствиями для всего мира.
Мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними и вернуть полный контроль Украине.
Карин Жан-Пьер
пресс-секретарь Белого дома
По ее словам, в США ценят "приверженность властей Украины поддержанию ядерной безопасности в этих трудных условиях".
Штаты отслеживают ситуацию вокруг станции, и они не видят признаков повышенных или ненормальных уровней радиации, заключила Жан-Пьер.