Евсеев рассказал, когда Киев прекратит пугать РФ контрнаступлением на Херсон

Вся эта мышиная возня закончится только тогда, когда мы сами проведем наступление и выйдем на Южный Буг. Потому что Николаев нужно брать с двух сторон: со стороны Херсона и форсировать Южный Буг и заходить с той стороны. Иначе Николаев не взять. И как только мы это сделаем, сказки про контрнаступление на Херсон прекратятся.

Владимир Евсеев Военный эксперт Института стран СНГ Военный эксперт Института стран СНГ