Евсеев рассказал, когда Киев прекратит пугать РФ контрнаступлением на Херсон - 10.08.2022 Украина.ру
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Евсеев рассказал, когда Киев прекратит пугать РФ контрнаступлением на Херсон
Евсеев рассказал, когда Киев прекратит пугать РФ контрнаступлением на Херсон - 10.08.2022 Украина.ру
Евсеев рассказал, когда Киев прекратит пугать РФ контрнаступлением на Херсон
"Сказки про контрнаступление" на Херсон прекратятся со стороны ВСУ, когда РФ сама проведем наступление и выйдет на Южный Буг, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-10T07:00
2022-08-10T07:00
контрнаступление
всу
россия
херсон
новости
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Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинская армия готовит контрнаступление, чтобы вернуть портовый город Херсон, находящийся под контролем Вооруженных сил РФ.По его словам, раньше киевский режим проводили наступление силами двух-трех бригад, но это не то количество, которое может быть критично для России, учитывая данные британской разведки о 20-30 тысяч военных РФ готовых боевым действиям.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037387263.html
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контрнаступление, всу, россия, херсон, новости
контрнаступление, ВСУ, Россия, Херсон, Новости

Евсеев рассказал, когда Киев прекратит пугать РФ контрнаступлением на Херсон

07:00 10.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР украинский военнослужащий
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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"Сказки про контрнаступление" на Херсон прекратятся со стороны ВСУ, когда РФ сама проведем наступление и выйдет на Южный Буг, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинская армия готовит контрнаступление, чтобы вернуть портовый город Херсон, находящийся под контролем Вооруженных сил РФ.
Вся эта мышиная возня закончится только тогда, когда мы сами проведем наступление и выйдем на Южный Буг. Потому что Николаев нужно брать с двух сторон: со стороны Херсона и форсировать Южный Буг и заходить с той стороны. Иначе Николаев не взять. И как только мы это сделаем, сказки про контрнаступление на Херсон прекратятся.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, раньше киевский режим проводили наступление силами двух-трех бригад, но это не то количество, которое может быть критично для России, учитывая данные британской разведки о 20-30 тысяч военных РФ готовых боевым действиям.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 07:03
Харьков — Москва. Как выехать из Украины и не попасть в тюрьму или под обстрел ВСУ
 
контрнаступлениеВСУРоссияХерсонНовости
 
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