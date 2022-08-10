https://ukraina.ru/20220810/1037437886.html
Евсеев рассказал, когда Киев прекратит пугать РФ контрнаступлением на Херсон
Евсеев рассказал, когда Киев прекратит пугать РФ контрнаступлением на Херсон - 10.08.2022 Украина.ру
Евсеев рассказал, когда Киев прекратит пугать РФ контрнаступлением на Херсон
"Сказки про контрнаступление" на Херсон прекратятся со стороны ВСУ, когда РФ сама проведем наступление и выйдет на Южный Буг, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-10T07:00
2022-08-10T07:00
2022-08-10T07:00
контрнаступление
всу
россия
херсон
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/76/1034307633_0:0:1226:691_1920x0_80_0_0_3870a48aca2a5d019d4a25d7d731ab58.jpg
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинская армия готовит контрнаступление, чтобы вернуть портовый город Херсон, находящийся под контролем Вооруженных сил РФ.По его словам, раньше киевский режим проводили наступление силами двух-трех бригад, но это не то количество, которое может быть критично для России, учитывая данные британской разведки о 20-30 тысяч военных РФ готовых боевым действиям.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037387263.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/76/1034307633_0:0:1226:920_1920x0_80_0_0_5ee725ace21e245578fdb065ef8cf3c0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, всу, россия, херсон, новости
контрнаступление, ВСУ, Россия, Херсон, Новости
Евсеев рассказал, когда Киев прекратит пугать РФ контрнаступлением на Херсон
"Сказки про контрнаступление" на Херсон прекратятся со стороны ВСУ, когда РФ сама проведем наступление и выйдет на Южный Буг, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинская армия готовит контрнаступление, чтобы вернуть портовый город Херсон, находящийся под контролем Вооруженных сил РФ.
Вся эта мышиная возня закончится только тогда, когда мы сами проведем наступление и выйдем на Южный Буг. Потому что Николаев нужно брать с двух сторон: со стороны Херсона и форсировать Южный Буг и заходить с той стороны. Иначе Николаев не взять. И как только мы это сделаем, сказки про контрнаступление на Херсон прекратятся.
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, раньше киевский режим проводили наступление силами двух-трех бригад, но это не то количество, которое может быть критично для России, учитывая данные британской разведки о 20-30 тысяч военных РФ готовых боевым действиям.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.