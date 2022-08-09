Война с Западом, фейки и как вычищать пятую колонну - Малькевич. Правдиво и жёстко. Видео - 09.08.2022 Украина.ру
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Война с Западом, фейки и как вычищать пятую колонну - Малькевич. Правдиво и жёстко. Видео
Война с Западом, фейки и как вычищать пятую колонну - Малькевич. Правдиво и жёстко. Видео - 09.08.2022 Украина.ру
Война с Западом, фейки и как вычищать пятую колонну - Малькевич. Правдиво и жёстко. Видео
Первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич в интервью Украина.ру рассказал, может ли Россия... Украина.ру, 09.08.2022
2022-08-09T14:38
2022-08-09T14:38
видео
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Первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич в интервью Украина.ру рассказал, может ли Россия воздействовать на курс западных медиа, в каком состоянии находятся СМИ освобожденных территорий и о многом другом:01:47 – Как России действовать в информационной сфере на освобождённых территориях;07:40 – Фейки, гневная реакция на доклад Amnesty International и наш ответ: Как России выстоять в информационной войне?22:50 – Почему необходимо создать министерство пропаганды и кто должен его возглавить?
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видео, александр малькевич, видео
Видео, Александр Малькевич

Война с Западом, фейки и как вычищать пятую колонну - Малькевич. Правдиво и жёстко. Видео

14:38 09.08.2022
 
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Первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич в интервью Украина.ру рассказал, может ли Россия воздействовать на курс западных медиа, в каком состоянии находятся СМИ освобожденных территорий и о многом другом:
01:47 – Как России действовать в информационной сфере на освобождённых территориях;
07:40 – Фейки, гневная реакция на доклад Amnesty International и наш ответ: Как России выстоять в информационной войне?
22:50 – Почему необходимо создать министерство пропаганды и кто должен его возглавить?
 
ВидеоАлександр Малькевич
 
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