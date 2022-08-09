https://ukraina.ru/20220809/1037452413.html

Война с Западом, фейки и как вычищать пятую колонну - Малькевич. Правдиво и жёстко. Видео

Война с Западом, фейки и как вычищать пятую колонну - Малькевич. Правдиво и жёстко. Видео - 09.08.2022 Украина.ру

Война с Западом, фейки и как вычищать пятую колонну - Малькевич. Правдиво и жёстко. Видео

Первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич в интервью Украина.ру рассказал, может ли Россия... Украина.ру, 09.08.2022

2022-08-09T14:38

2022-08-09T14:38

2022-08-09T14:38

видео

александр малькевич

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Первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич в интервью Украина.ру рассказал, может ли Россия воздействовать на курс западных медиа, в каком состоянии находятся СМИ освобожденных территорий и о многом другом:01:47 – Как России действовать в информационной сфере на освобождённых территориях;07:40 – Фейки, гневная реакция на доклад Amnesty International и наш ответ: Как России выстоять в информационной войне?22:50 – Почему необходимо создать министерство пропаганды и кто должен его возглавить?

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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