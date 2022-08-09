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Венгрия Орбана и Украина Зеленского: настоящее против фальшивого

Венгрия Орбана и Украина Зеленского: настоящее против фальшивого - 09.08.2022 Украина.ру

Венгрия Орбана и Украина Зеленского: настоящее против фальшивого

Украина.ру, 09.08.2022

2022-08-09T13:10

2022-08-09T13:10

2022-08-09T14:55

украина

венгрия

виктор орбан

владимир зеленский

сша

эммануэль макрон

джо байден

владимир путин

дональд трамп

колонка

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Говорят, за каждым успешным мужчиной стоит умная женщина. Не знаю, не знаю… Но знаю точно, что за каждым великим политиком стоит мудрый философ.Иногда политики это открыто манифестируют: цитируют своих духовных наставников, реализуют их идеи, копируют стиль мышления… Наиболее экзальтированные вообще объявляют себя реинкарнацией любимых мыслителей прошлого.Чаще же политики просто, без афиширования, опираются на авторитет и смыслы своих кумиров.Анализируя конкретные шаги многих лидеров, без труда находишь их детерминированность то диалектикой Гегеля, то пролегоменами Канта, то софистикой Сократа. Я уже не говорю о социальной философии, откуда в политические доктрины перекочёвывали целые блоки. Так было, когда политика еще оставалась высокой интеллектуальной деятельностью и была опредмечиванием философских школ, а не винтажным типом балагана…Короче, я разделяю политиков на тех, кто мыслит и тех, кто имитирует мышление. На тех, для кого мир — объект постижения и тех, для кого он — субъект подчинения. Есть, есть такие типажи, которые всё пытаются прогнуть мир под себя. Удачи!По иронии судьбы, рядышком сосуществуют два государства, которыми правят как раз наиболее характерные представители обоих противоположных тенденций, или «кластеров», как сейчас модно говорить: Венгрия и Украина.Первая — маленькая страна выдающихся мыслителей и многовековой философской традиции (хотя был еще в советской Венгрии провидческий фильм «Воробей тоже птичка»). Вторая — крупная, по европейским меркам, держава без философских школ и прочей метафизики (хотя давно уже обстёбана реклама «Размер имеет значение»).Уважаю первую за тишину громадных старинных университетских и монастырских библиотек, за высокую концентрацию смыслов в учениях их многообразных мыслителей, за дружбу с их профессорами-энциклопедистами. Такими, как мудрейший Тамаш Пал. Они учили меня расшифровывать и молчание заброшенного пруда, и щемящие звуки их кочевых рапсодий.Понимаю вторую в плотско-ироничном отношение к жизни, в неистребимом стремлении к бытовому комфорту и даже к конформизму, в стойком эгоцентризме простых граждан и лукавом цинизме их политиков. Такими, как… Впрочем, все они одинаковы.И учили меня не мечтать о светлом будущем, а жить прямо сейчас. «Жареный кабанчик, курка з майонезом…» — не просто шлягер подзабытого Степа, а неувядающий политический гимн!И вот сейчас руководители этих стран стали самыми цитируемыми во всей Западной ойкумене ньюсмейкерами. Но есть нюансы.Премьера Венгрии Орбана, особенно после его звездного визита в Техас, упоминают все популярные издания. Я уже писал о феномене Виктора как политика, но тут он выступил скорее как мыслитель. Точнее, как достойный ученик своего учителя — философа, политолога, публициста Иштвана Бибо.Этому блестящему интеллектуалу, чей день рождения был на прошлой неделе, я тоже посвятил немало страниц. Поэтому ограничусь только главной его максимой, которую в полной мере осознал и адаптировал в своей государственной практике премьер Орбан: «Демократия — это когда ты не боишься!».Дико просто и… фундаментально.Просто потому, что этой формулой задается универсальный и индивидуальный психологический критерий, который безошибочно тестирует любой политический режим.Фундаментально потому, что взамен абстрактных и формальных параметров типа «демократия — это институты», «демократия — это разделение властей, выборность и гражданское общество», человек получает конкретный личный инструмент безошибочного политического анализа.Виктор Орбан и пытается создать общество, где гражданин не боится власти, где папа не боится стать «мамой», где страна не боится внешнего управления, где белые не боятся черных или желтых, где дети не боятся родителей, а те — детей, где соседские державы не боятся друг друга, где все не боятся жить собственным здравым смыслом, а не чужим мэйнстримом…На упомянутой триумфальной встрече с избирателями Дональда Трампа венгерский премьер лишь озвучил элементарные постулаты своей родной конституции о браке как союзе мужчины и женщины, о национальном суверенитете как абсолютной ценности, о защите экономических интересов страны как главной задаче политика.Это вызвало шквал оваций среди консерваторов. И привело к публичным обвинениям его неоконами в близости и к Трампу, и к Путину. Кстати, я понял тогда, что общего между такими поразительно различными упомянутыми политиками: они готовы демонизировать друг друга, но не расчеловечивать.Короче, домой в Европу он уже вернулся с окончательным клеймом «диктатора» и «махрового националиста». Забавно, что этими эпитетами его награждают и ярые оппоненты-русофобы, типа мера Будапешта Карачоня, и некоторые популярные московские издания.Зеленский же, напротив, упрочняет свое положение западного «светоча демократии». Он явно теснит с Олимпа самых матерых лидеров влиятельных стран. Сейчас встречи с ним униженно выклянчивают президенты Макрон и Штайнмайер, а завтра будет проситься на аудиенцию сам Байден.Секрет прост. В реальной политической жизни Зеленский — никто. Зато на политической виртуальной сцене — некто.А жизнь и сцена живут по разным законам. Жизнь — это реализация тех или иных процессов. А сцена — имитация.Западная политика — от визита Пелоси на Тайвань до вывоза зерна с Украины, от санкций против России до помощи эмигрантам в Европу — всё более становится имитационной, театральной, сценической. А на сцене всегда солирует один. Все остальные — подтанцовка.В таком раскладе Зеленский непобедим и неподражаем. Его гонорары и популярность растут, невзирая на распад страны. Он преодолел комплекс самодостаточности.Фактически Зеленский сегодня — главный актер и бенефициант всего Западного мира. Он уже фактически командует последним, капризно указывая кому и что там делать. И уже совсем не важно, какую оставшуюся часть Украины, даже без собственной экономики, ему удастся завести в НАТО.Главным героем Альянса станет совсем не Джонсон, а именно Зеленский. Как там говорил его кумир Бандера: «Демократия — это когда всем страшно». А бывший комик одинаково профессионально умеет делать и смешно, и страшно.А Орбан? Он не вписывается в постмодерн западной карнавальной политики. Кстати, глядя на то, как Байден поднимается на трап своего самолета, я наконец понял различие между модерном и постмодерном. В первой модели спотыкаются, только когда идут вниз. Во второй — когда и вверх тоже.Виктор Орбан не боится спотыкаться. «Не бойся, я с тобой», — шепчет ему монумент Бибо у знаменитого венгерского парламента. Он ведь опирается на прочный традиционный здравый смысл, а не на химеру сиюминутной моды и зыбкость виртуальной славы.Этот помощник подсказывает ему, например, не пропускать через свою страну западное оружие. Оно убивает. И пропускать русский газ. Тот — согревает.Если «помощник» потребует, он способен поменять гламур Евросоюза на тревожную судьбу Союза тюрских государств. Или даже обожествленную рыночную экономику — на оплеванную мобилизационную. Он против фашизма, который во времена Салоши гнобил в тюрьме его кумира.Он против тех, кто запрещает партии, пытает оппонентов в тюрьмах, составляет черные списки справа и слева от его родины. Он не только признанный лидер, но и сильный мужчина, наконец, который не стесняется своей «мускулистости».Сегодня идет война, среди прочего, между жизнью и балаганом. Между «хлебом» и «зрелищами». Между «традициональным» и «нетрадиционным». Между подлинным и фальшивым. Между искренностью и блефом. Между реальностью и иллюзиями. Между неуклюжей правдой и ловкой ложью, в конце концов.Жаль, не все еще понимают, что имитаторы хороши только на сцене. И то под возгласы публики: «Какой артист погибает!».

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/102737/83/1027378306_307:0:2355:2048_100x100_80_0_0_a7d8723ca67f88142d40e2ebb594d7fe.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/102737/83/1027378306_307:0:2355:2048_100x100_80_0_0_a7d8723ca67f88142d40e2ebb594d7fe.jpg

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