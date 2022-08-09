https://ukraina.ru/20220809/1037419952.html

Дмитрий Трапезников: Донбасс в России будет профицитным регионом

Дмитрий Трапезников: Донбасс в России будет профицитным регионом - 09.08.2022 Украина.ру

Дмитрий Трапезников: Донбасс в России будет профицитным регионом

Украина.ру, 09.08.2022

2022-08-09T07:00

2022-08-09T07:00

2022-08-09T09:56

интервью

дмитрий трапезников

донбасс

днр

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Заместитель председателя правительства Калмыкии и бывший заместитель председателя правительства ДНР (2015-ый год) Дмитрий Трапезников рассказал Украина.ру, как его степная республика помогает ДНР, и почему вхождение Донбасса в состав России будет для последней благом.— Дмитрий, сейчас многие регионы России взяли шефство над тем или иным населенном пунктом ДНР или ЛНР. Москва взяла шефство над Донецком и Луганском. Тула и Петербург — над Мариуполем, Челябинск — над Волновахой. А Элиста и Калмыкия взяли или предполагают взять шефство над каким-то донецким или луганским городом?— Калмыкия тоже принимает активное участие в помощи Донбассу. С первых дней, когда началась спецоперация, из Калмыкии были отправлены гуманитарные грузы, в том числе совместный — правительство Республики Калмыкия организовало его отправку с партией «Единая Россия».Второй момент, касающийся восстановления — на сегодняшний день идут переговоры о том, чтобы восстановить спортивный комплекс в Донецке. По этому вопросу провели переговоры с Главой ДНР Денисом Пушилиным.Комплекс находится на территории Медицинского университета им. Максима Горького. Сейчас инженеры проводят там технический осмотр всего здания, готовят дефектный акт и сводный сметный расчёт для восстановления спортивного объекта.Насколько мне известно, это фундаментально большое здание, там несколько спортивных залов и комплекс уличных спортивных сооружений и площадок.— Сейчас заниматься восстановлением не опасно? Известно, что на мединституте находится больница имени Калинина. Она, если не обстреливается, то там постоянно рядом ложатся снаряды. Нет ли опасения, что вы начнете реконструировать, а прилетит украинский снаряд, и вся работа насмарку?— Безусловно, мы с болью в сердце видим ежедневно, что активизировались, в том числе и прилеты по территории Донецка.Пока что делается сводный сметный расчет. Естественно, бездумно никто не будет к работам приступать. Когда более спокойнее и безопаснее станет в данном месте, тогда будет определена дата восстановления.— Я правильно понимаю, что когда появится возможность непосредственно начать работы на этом спортивном комплексе, то там будут трудиться калмыцкие инженеры и калмыцкие строители.— Сейчас на первом этапе должны посчитать, сколько средств необходимо для восстановления, сколько времени займёт восстановление, сколько необходимо техники и живой силы.Вторым этапом будет высадка в Донецке строителей из Калмыкии.— Калмыки считаются хорошими воинами. Многие из них приняли активное участие в 2014—2015 году в войне на Донбассе. Вы не могли бы подробнее расширенно, с примерами рассказать нам об этом?— В 2015—2016 году я был знаком с несколькими калмыками, которые служили в ДНР. А в феврале 2022-го, когда началась спецоперация, в том числе и из Калмыкии, из Элисты в Донбасс отправились добровольцы. Есть у нас группа ребят, которые, не задумываясь, сразу собрали отряд и поехали. Они за это время туда выезжали несколько раз. Все были калмыками.Какой мотив был у них? Война, боевые действия прежде всего — это кровь, потери сослуживцев, это боль, поэтому не каждый готов идти на передовую.Самый главный мотив, который был у них, — это помочь жителям Донбасса в восстановлении справедливости, в восстановлении Русского мира.— Известно, что сейчас в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях высадился большой десант российских чиновников, который будет помогать местным управленцам переходить на российские управленческие стандарты. А вот в вашем лице в 2019 году произошел обратный процесс: вы, бывший донецкий чиновник, возглавили Элисту. Как это так получилось? Почему не Якутск, Мурманск или Барнаул?— Российский десант, во-первых, высадился, потому что мы в условиях войны выстраиваем единую модель управления. Во-вторых, на освобожденных территориях управленцы из местных сразу же попадают под прессинг из-за своих родственников, оставшихся на территории Украины. То есть им сложнее из-за этого будет выполнять свою работу. А российские чиновники всем этим не связаны.В-третьих, вспомните, многие в Донбассе говорили о том, что нас в России забыли. Мы уже пять, шесть, семь, восемь лет в войне, Украина покоя не дает. Что же будет дальше? Заберет ли нас Россия? Мы сегодня видим, что никто не брошен, и Россия максимально оказывает поддержку нашим республикам.Что касается лично меня, то после гибели Захарченко у меня был политический перерыв около года, я не работал в политике. После этого поступило предложение возглавить город Элисту, стать мэром города.На тот момент я был первым выходцем из непризнанной республики, который работал в российском регионе на федеральном уровне. Сегодня я уже зампредседателя правительства Калмыкии.— Если не секрет, от кого поступило предложение занять должность мэра Элисты?— От Хасикова Бату Сергеевича, который сейчас является главой республики.Мы с ним знакомы были с 2017 года, он приезжал к нам, в Донецкую Народную Республику. Если помните, мы несколько раз проводили на Олимпийском стадионе спортивные мероприятия. Это как раз с ним организовывали.— Он вас запомнил?— Я бы даже сказал, что не то, что запомнил… Мы с ним с того момента дружим. У нас очень хорошие отношения и очень приятно с ним работать.— Российские управленческие традиции насколько сильно отличаются от донбасских? Чему вы научились в РФ?— Человек так устроен, что он на протяжении всей жизни живет и чему-то учится, совершенствуется, если он, конечно, сам это хочет.В 2014 году я начинал главой Тельмановского района ДНР. С 2015 года работал уже в центральном аппарате с главой республики Александром Захарченко.Та смесь, по-другому никак не назову, — политическая, военная, гражданская, со всеми вытекающими из нее последствиями, — это колоссальнейший опыт для всех тех людей, кто в тот момент работал, и кто сейчас работает.Помимо налаживания гражданской жизни мы занимались и военными вопросами. Каждый день на передовой у нас был потери и разрушения. Нам приходилось оперативно решать вопросы, куда перенаправлять людей, чтобы они смогли устроиться на новом месте, и как восстанавливать разрушенное жилье.Труд был тяжелейший. Причем зачастую ненормированное рабочее время и долгие месяцы без выходных. Так как мы занимались и гражданскими делами, и военными. Достижений там много было, на самом деле.Приведу примеры. В республике была принята программа по восстановлению разрушенного жилья. Чтобы ее выполнить, мы принимали нестандартные методы. Была задача восстановить 111 домов, а мы и их восстанавливали и плюс к ним еще 18 домов.И не просто коробки возводили, а с отделкой, с дверями, с ванными, с двухконтурными котлами на обогрев и на горячую воду.Допустим, была программа 2 тысячи домов, в которых было не более 30% разрушений, восстановить. А восстановили в итоге 3878, практически в два раза больше.Вот это достижение. Знаете, там, где есть большие средства, есть и соблазн украсть, освоить деньги, к сожалению, так было и будет, кто-то всегда нечист на руку. Но мы воровать не позволяли никому. Была создана прозрачная система республиканского заказчика, соответственно, и контроля.Можно было завезти строительные материалы из России, но учитывая разного рода налоги, в том числе и таможенные, мы понимали, что таким образом восстанавливаемое жилье будет дороже. Поэтому в Донецке восстановили профильные предприятия, чем удешевили материалы.Вот такая практика мне потом и пригодилась в Калмыкии.— Калмыцкое население Элисты вас приняло? Оно считает вас уже своим после трех лет работы?— Скажу откровенно, когда я пришел сюда, здесь была политическая нестабильность. Часто менялся глава региона. Было очень много скандальных судебных дел по поводу освоения бюджета и т. д. Были определенные сложности.Когда я приехал в Элисту — город был не просто с дефицитным бюджетом, а с неправильными, нечестными затратами. Очень большая была дебиторская и кредиторская задолженность, причем со всех сторон. Город по многим параметрам был в нищете.Приведу пример: в городе не было ни одного современного отремонтированного парка, не было ни одной сцены для проведения мероприятий, даже для торжественных.В городе не было муниципального городского транспорта. Можете себе представить? XXI век на дворе, идет 2019 год, а в городе нет муниципального транспорта. Это просто нонсенс.Сегодня он есть.Есть муниципальный таксопарк с новыми современными автобусами, на уровне московских, когда водители в форме, как и положено.Да, в начале моей работы в Элисте были митинги, было определенное негодование у людей в плане того, что что-то не то происходит. Но они были больше подогреты как раз теми людьми, которые имели отношение к тому негативу, что царил в городе.Сегодня ко мне совершенно другое отношение. Я уверенно могу сказать, что очень комфортно себя чувствую в Калмыкии. Да, это не мой родной дом. Естественно, я здесь не поселился, просто отработаю определенное время, и в любом случае вернусь на родину, в Донбасс.Тем не менее, я себя тут очень комфортно чувствую, мне не стыдно, мне есть, что показать, — ту работу, которую я сделал. Ну и положительное отношение людей — это дорогого стоит.Очень приятно, когда на улицах города тебе приветливо улыбаются, приветливо отвечают, фотографируются с тобой, руку жмут, и ты себя спокойно, уверенно чувствуешь. Я себя уверенно и спокойно чувствую в Калмыкии.— У донбасских чиновников есть большой опыт работы, как в военной, так и в гражданской жизни. Я сам в этом году был свидетелем, как слаженно работают соответствующие местные службы типа МЧС ДНР на освобожденных территориях Донецкой республики. Ремонтируются помещения, проводятся электричество и водопровод, завозится гуманитарка и лекарства, приезжают врачи, начинают выплачивать пенсии и социальные пособия. И всё оперативно. Учитывая такой опыт, может быть, нужно на освобожденные территории направлять не российских, а донбасских чиновников, учитывая их большой опыт работы в условиях военного времени?— Я думаю, так и будет. В этом проблемы нет. Мы знаем, что на территории ДНР и ЛНР сейчас прошла всеобщая мобилизация, и что значительная часть мужчин находится на передовой, а другая часть занимается тем, что работают в инфраструктуре республик.Как только военный конфликт сойдет на нет, как только с передовой вернутся наши бойцы, как только освободятся от военной нагрузки те, кто обеспечивает работу инфраструктуры, естественно, я уверен — так и будет.Будут предлагать и донецким, и луганским руководителям, у которых это хорошо получается, возглавить города и районы на освобожденных территориях. У донбасских людей колоссальнейший опыт, и они смогут достичь положительного результата на новом месте.Здесь, конечно, большое спасибо и Российской Федерации, которая помогает Донбассу и другим освобожденным территориям, отправляя десант из российских управленцев, которые выстраивают новую систему управления. А дальше так и будет, вы правы.— Донбасс присоединится в ближайшее время к России. В чем будет заключаться значение Донбасса для России?И второй момент: некоторые несознательные граждане опасаются, что якобы Донбасс в составе РФ будет нахлебником, его потребности будут давить непосильным грузом на российский бюджет. Вы как бывший донецкий чиновник, который хорошо знает ситуацию, — экономическую и прочую, — что бы вы могли им на это ответить?— Знаете, бывают диванные аналитики, которые цифрами не владеют, но тем не менее берутся рассуждать на темы, в которых не разбираются. Безусловно, Донбасс никогда не был и не будет, тем более для России, чемоданом без ручки, когда и выбросить жалко, и нести тяжело.Донбасс до военных событий — это промышленный регион. Несмотря на то, что сегодня часть донбасских предприятий частично или полностью разрушены, все равно основная их часть будет восстановлена.Донецкая область, где проживало 5,5 млн человек, до войны обеспечивала себя. Ее бюджет был профицитным. Мало того, она была еще и донором пяти с половиной областей Украины. Можете себе представить — она обеспечивала себя и еще пять с половиной областей!Нужно будет несколько лет для восстановления в Донбассе того или иного направления. Но Донбасс гарантировано будет профицитным регионом, поэтому он не может никак быть тяжелой ношей для России, это же очевидно.

https://ukraina.ru/20220802/1037083755.html

https://ukraina.ru/20220802/1037106780.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, дмитрий трапезников, донбасс, днр