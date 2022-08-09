https://ukraina.ru/20220809/1037411219.html

"Отречется и сбежит": Кнутов сказал, как потеря Донбасса может повлиять на Зеленского

"Отречется и сбежит": Кнутов сказал, как потеря Донбасса может повлиять на Зеленского - 09.08.2022 Украина.ру

"Отречется и сбежит": Кнутов сказал, как потеря Донбасса может повлиять на Зеленского

Потеря Донбасса для киевского режима будет означать раскол как для ВСУ, так и для украинских элит, поэтому Запад пытается заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-08-09T08:15

2022-08-09T08:15

2022-08-09T08:15

донбасс

всу

владимир зеленский

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/67/1034306747_0:64:1024:640_1920x0_80_0_0_c9e2d549b7c6b55b3a186ccba5f85e1a.jpg

По его мнению, потеря Донбасса для киевского режима будет означать массовое недовольство в армии руководством страны, а это угроза военного переворота и того, что Зеленский сам отречется от власти и сбежит.По его словам, фронт, западные оценки и внутренняя нестабильность киевского режима говорит о том, что "одна или две ножки стула Зеленского уже отвалилось, и скоро все может рухнуть".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220803/1037216789.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донбасс, всу, владимир зеленский, новости