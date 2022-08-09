"Отречется и сбежит": Кнутов сказал, как потеря Донбасса может повлиять на Зеленского - 09.08.2022 Украина.ру
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"Отречется и сбежит": Кнутов сказал, как потеря Донбасса может повлиять на Зеленского
"Отречется и сбежит": Кнутов сказал, как потеря Донбасса может повлиять на Зеленского - 09.08.2022 Украина.ру
"Отречется и сбежит": Кнутов сказал, как потеря Донбасса может повлиять на Зеленского
Потеря Донбасса для киевского режима будет означать раскол как для ВСУ, так и для украинских элит, поэтому Запад пытается заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-09T08:15
2022-08-09T08:15
донбасс
всу
владимир зеленский
новости
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По его мнению, потеря Донбасса для киевского режима будет означать массовое недовольство в армии руководством страны, а это угроза военного переворота и того, что Зеленский сам отречется от власти и сбежит.По его словам, фронт, западные оценки и внутренняя нестабильность киевского режима говорит о том, что "одна или две ножки стула Зеленского уже отвалилось, и скоро все может рухнуть".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220803/1037216789.html
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донбасс, всу, владимир зеленский, новости
Донбасс, ВСУ, Владимир Зеленский, Новости

"Отречется и сбежит": Кнутов сказал, как потеря Донбасса может повлиять на Зеленского

08:15 09.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь
ВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Потеря Донбасса для киевского режима будет означать раскол как для ВСУ, так и для украинских элит, поэтому Запад пытается заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
По его мнению, потеря Донбасса для киевского режима будет означать массовое недовольство в армии руководством страны, а это угроза военного переворота и того, что Зеленский сам отречется от власти и сбежит.
Среди украинских элит начинается раскол, который может привести к конфронтации между частями этих элит. Именно с этим связаны попытки части Запада заставить Зеленского сесть за стол переговоров. Это тоже неслучайно.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его словам, фронт, западные оценки и внутренняя нестабильность киевского режима говорит о том, что "одна или две ножки стула Зеленского уже отвалилось, и скоро все может рухнуть".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 06:37
Зачем Киеву понадобилась эвакуация Донбасса?
 
ДонбассВСУВладимир ЗеленскийНовости
 
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