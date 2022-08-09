https://ukraina.ru/20220809/1037411219.html
"Отречется и сбежит": Кнутов сказал, как потеря Донбасса может повлиять на Зеленского
"Отречется и сбежит": Кнутов сказал, как потеря Донбасса может повлиять на Зеленского - 09.08.2022 Украина.ру
"Отречется и сбежит": Кнутов сказал, как потеря Донбасса может повлиять на Зеленского
Потеря Донбасса для киевского режима будет означать раскол как для ВСУ, так и для украинских элит, поэтому Запад пытается заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-09T08:15
2022-08-09T08:15
2022-08-09T08:15
донбасс
всу
владимир зеленский
новости
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По его мнению, потеря Донбасса для киевского режима будет означать массовое недовольство в армии руководством страны, а это угроза военного переворота и того, что Зеленский сам отречется от власти и сбежит.По его словам, фронт, западные оценки и внутренняя нестабильность киевского режима говорит о том, что "одна или две ножки стула Зеленского уже отвалилось, и скоро все может рухнуть".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220803/1037216789.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
донбасс, всу, владимир зеленский, новости
"Отречется и сбежит": Кнутов сказал, как потеря Донбасса может повлиять на Зеленского
Потеря Донбасса для киевского режима будет означать раскол как для ВСУ, так и для украинских элит, поэтому Запад пытается заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
По его мнению, потеря Донбасса для киевского режима будет означать массовое недовольство в армии руководством страны, а это угроза военного переворота и того, что Зеленский сам отречется от власти и сбежит.
Среди украинских элит начинается раскол, который может привести к конфронтации между частями этих элит. Именно с этим связаны попытки части Запада заставить Зеленского сесть за стол переговоров. Это тоже неслучайно.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его словам, фронт, западные оценки и внутренняя нестабильность киевского режима говорит о том, что "одна или две ножки стула Зеленского уже отвалилось, и скоро все может рухнуть".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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